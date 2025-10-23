डिजिटल पारदर्शिता

संक्षेप: डीप फेक वीडियो और एआई से तैयार नकली कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों में संशोधन का जो मसौदा प्रस्तुत किया है, वह इसकी अनिवार्यता को तो रेखांकित करता ही है…

डीप फेक वीडियो और एआई से तैयार नकली कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों में संशोधन का जो मसौदा प्रस्तुत किया है, वह इसकी अनिवार्यता को तो रेखांकित करता ही है, अतिरिक्त सावधानी की भी मांग करता है। सरकार को इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, यह बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आए दिन ऐसी खबरें मीडिया में सुर्खियां बटोरने लगी हैं कि डीप फेक वीडियो के जरिये किसी नामचीन हस्ती के चरित्र-हनन की कोशिश की गई या एआई की मदद से किसी की आवाज की नकल करके आर्थिक मुनाफा कमा लिया गया। हाल ही में अभिनेत्री ऐश्वर्या राय और अभिनेता अभिषेक बच्चन ने दिल्ली उच्च न्यायालय में गूगल और यू-ट्यूब के खिलाफ चार करोड़ रुपये के हर्जाने का मुकदमा दायर किया है। इस दंपति को खुद से जुड़े काल्पनिक एआई कंटेंट वाले वीडियो यू-ट्यूब और गूगल पर प्रसारित किए जाने के खिलाफ अदालत से संरक्षण की मांग करनी पड़ी। निस्संदेह, सोशल मीडिया पर जिस तरह की गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणियों की भरमार देखने को मिलती है, वह बारहा अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे का सीधा-सीधा अतिक्रमण दिखती है। इसलिए इसका नियमन वक्त की मांग है।

मगर यह बेहद संजीदा मामला है। सोशल मीडिया मंचों के नकारात्मक उदाहरणों का हवाला देकर हम इसके अच्छे पहलुओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये मंच स्वतंत्र अभिव्यक्ति के सबसे सशक्त माध्यम बनकर उभरे हैं। इन मंचों की मदद से आम लोग न सिर्फ अपनी बात शासन-प्रशासन तक पहुंचाने में सफल हो रहे हैं, बल्कि कई बार इनके दबाव में अपराधियों को दबोचने में भी प्रशासन को मदद मिली है। एक निर्विवाद तथ्य यह भी है कि लाखों लोग इनकी मदद से अपनी रचनाशीलता को नई धार दे रहे हैं और ये उनकी आमदनी का जरिया बन रहे हैं। इसलिए सरकार ने इस बार काफी सतर्कता बरतते हुए प्रावधान प्रस्तावित किए हैं। गौरतलब है कि उसके सूचना-प्रौद्योगिकी संशोधन नियम 2023 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। इस नियम के तहत सरकार फर्जी व भ्रामक सूचनाओं की पहचान के लिए एक ‘फैक्ट चेक यूनिट’ गठित करना चाहती थी। जाहिर है, इसे सरकार विरोधी लोगों की आवाज दबाने वाले तंत्र के रूप में देखा गया और बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस संशोधन को संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 19 (भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 19 (1)जी (व्यवसाय की स्वतंत्रता व अधिकार) के विरुद्ध पाया था।