दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव की तस्दीक करती रिपोर्ट सुखद और अनुकरणीय है। सनद रहे, ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट ने 2026 के लिए ‘एशिया पावर इंडेक्स’ जारी किया है। यह शक्ति सूचकांक…

दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव की तस्दीक करती रिपोर्ट सुखद और अनुकरणीय है। सनद रहे, ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट ने 2026 के लिए ‘एशिया पावर इंडेक्स’ जारी किया है। यह शक्ति सूचकांक भारत की बढ़ती ताकत का नवीनतम प्रमाण है। भारत को दुनिया का अकेला ‘मेजर पावर’ माना गया है और भारत से ऊपर अमेरिका व चीन को ‘सुपर पावर’ की श्रेणी में रखा गया है। भारत की विस्तार से चर्चा करने से पहले यह देखना रोचक होगा कि महाशक्ति के रूप में अमेरिका और चीन के बीच अंतर तेजी से घट रहा है। दोनों महाशक्तियों के बीच केवल 5.3 अंकों का अंतर रह गया है। हालांकि, चीन की बुनियाद में अमेरिकी योगदान बहुत ज्यादा है। अमेरिका ने केवल तकनीकी रूप से ही मदद नहीं की है, बल्कि एक बड़े बाजार के रूप में भी वह बीजिंग के काम आ रहा है। दशकों से अमेरिकी कंपनियां चीन को उत्पादन केंद्र बनाने में जुटी हैं। वैसे, चीन को भी श्रेय देना चाहिए। चीन ने अपने दम पर भी बहुत मेहनत से ऊंचा मकाम बनाया है।

अब बात भारत की, इस विकासशील देश को तकनीकी या निवेश का लाभ चीन की तरह नहीं मिला है। यह वैश्विक हालात से लगातार प्रभावित होने के बावजूद अपने दम पर अपनी ताकत बढ़ाता आ रहा है। दूसरे देशों के थिंक टैंक भी यही मानते हैं कि कूटनीतिक जगत में भारत मजबूत स्थिति में है और उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्थिर नेतृत्व से ताकत मिल रही है। ध्यान रहे, बीता समय भारत के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा है, फिर भी इसका समग्र स्कोर 40.5 माना गया है। साथ ही, आर्थिक क्षमता में कुछ गिरावट के बावजूद भारत को रैंकिंग में लाभ हुआ है। यह रिपोर्ट प्रेरित करती है कि भारत अपनी आर्थिक क्षमता के विकास पर पहले की तुलना में ज्यादा ध्यान दे। आर्थिक क्षमता जैसे-जैसे बढ़ेगी, समग्र रूप से भारत मजबूत और आत्मनिर्भर होता चला जाएगा। रुपये का लगातार कमजोर होना और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अर्थव्यवस्थाओं के मूल्यांकन के तरीके से भी भारत की रैंकिंग प्रभावित होती रही है। भारत को अपनी कमियों पर विशेष ध्यान देना होगा। सोमवार को ही भारतीय शेयर बाजार में जो गिरावट आई है, उससे चिंतित होना स्वाभाविक है। भारत में जिन लोगों के पास पूंजी है, उद्योग हैं, देने के लिए नौकरी है, उन्हें अपनी भूमिकाओं का तेजी से विस्तार करना चाहिए।