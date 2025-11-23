कॉप-30 का संदेश
ब्राजील के बेलेम में जब शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन (कॉप-30) का परदा गिरा, तो यही उम्मीद जताई गई कि बेहतर भविष्य के लिए सभी देश मिलकर काम करेंगे, मगर इस सम्मेलन का हासिल…
ब्राजील के बेलेम में जब शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन (कॉप-30) का परदा गिरा, तो यही उम्मीद जताई गई कि बेहतर भविष्य के लिए सभी देश मिलकर काम करेंगे, मगर इस सम्मेलन का हासिल बता रहा है कि यह इतना आसान भी नहीं है। विशेषकर सम्मेलन के आखिरी दिन जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने को लेकर जिस तरह की खींचतान होती रही, वह दुनिया को बहुत आश्वस्त करने वाली नहीं थी। हालात यहां तक बिगड़े कि इससे जुड़ी जिस वैश्विक योजना का जिक्र पहले ड्राफ्ट में किया गया था, उसे संशोधित ड्राफ्ट से हटा लिया गया। साफ है, जीवाश्म ईंधन का पेच आगे भी फंसा रहने वाला है। इस सम्मेलन की शुरुआत 11 नवंबर को हुई थी और माना जा रहा था कि तमाम देश ‘ग्लोबल वार्मिंग’ के विरुद्ध किसी ठोस नतीजे पर पहुंच जाएंगे। मगर यह सम्मेलन जिस गति से अपने आखिरी मुकाम तक पहुंचा, उसके लिए नौ दिन में अढ़ाई कोस चलने से बेहतर विशेषण नहीं दिया जा सकता।
कॉप-30 से इसलिए अधिक उम्मीदें बांधी जा रही थीं, क्योंकि पेरिस समझौते को इस साल दस वर्ष हो गए। दुनिया आज कितनी गंभीर जलवायु चुनौतियों से जूझ रही है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। फिर भी, ज्यादातर देश वैश्विक तापमान वृद्धि को दो डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने और 1.5 डिग्री के लक्ष्य को लेकर उदासीन दिख रहे हैं। नतीजतन, बढ़ता कार्बन-उत्सर्जन और असह्य तापमान मानव अस्तित्व की परीक्षा लेने लगे हैं। निस्संदेह, इसके पीछे एक बड़ी वजह विकसित देशों का अपनी प्रतिबद्धता पर खरा न उतरना है, जिसकी ओर हमारे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी इशारा किया है। सम्मेलन में भारत का पक्ष रखते हुए उन्होंने साफ कहा कि विकसित देशों को तय अवधि से पहले ‘नेट-जीरो’ लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। यह बिल्कुल जायज मांग है, क्योंकि विकसित देशों ने ज्यादा कार्बन उत्सर्जन किया है, तो अतिरिक्त जिम्मेदारी भी उनको लेनी चाहिए। यहां वे भारत से सबक ले सकते हैं, जो अपने विकास कार्यक्रमों और पर्यावरण संरक्षण पहल को साथ-साथ आगे बढ़ा रहा है। इसी का नतीजा है कि साल 2005 से भारत के कार्बन उत्सर्जन में 36 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है और कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर-जीवाश्म स्रोतों का योगदान 50 प्रतिशत से भी ज्यादा हो गया है। माना यह भी जा रहा है कि 2070 की समय-सीमा से पहले ही यह नेट-जीरो का लक्ष्य हासिल कर लेगा। हां, एनडीसी बेशक इस सम्मेलन में एक मुद्दा रहा, लेकिन भारत की तरफ से यह आश्वस्त किया गया है कि संशोधित एनडीसी 2035 तक समय पर घोषित कर दी जाएगी, साथ ही पहली द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट भी जारी कर दी जाएगी।
कॉप-30 सम्मेलन मूलत: तीन सवालों के इर्द-गिर्द घूमता रहा- देश क्लाइमेट एक्शन को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं; तकनीक व पैसे उन देशों व लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं, जिनको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है; और तीसरा, किस तरह जलवायु कार्रवाई समग्रता में की जा सकती है? यह जानते हुए भी कि वक्त अब काफी कम है और पेरिस समझौते को जमीन पर उतारना निहायत जरूरी है, विकासशील देशों के हितों को महत्व देना अनिवार्य हो गया है। ऐसा इसलिए भी, क्योंकि इस संकट में उनका सबसे कम योगदान है, पर सबसे अधिक खामियाजा वही भुगत रहे हैं। लिहाजा, नजरें अब कॉप-31 पर टिक गई हैं। उम्मीद यही है कि वहां से शायद अच्छी खबर मिले।
लेखक के बारे मेंHindustan
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।