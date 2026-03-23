देश को आश्वासन

युद्ध के चलते उपजे हालात के बीच देश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आश्वासन जरूरी था। लोकसभा में प्रधानमंत्री के वक्तव्य की प्रतीक्षा हो रही थी। अब इस विश्वास को बल मिला है कि देश में तेल-गैस जनित संकट बेकाबू नहीं हो पाएगा…

युद्ध के चलते उपजे हालात के बीच देश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आश्वासन जरूरी था। लोकसभा में प्रधानमंत्री के वक्तव्य की प्रतीक्षा हो रही थी। अब इस विश्वास को बल मिला है कि देश में तेल-गैस जनित संकट बेकाबू नहीं हो पाएगा। प्रधानमंत्री ने जो तथ्य संसद में रखे हैं, उनकी रोशनी में हमें देखना और सोचना होगा। युद्ध वाकई खतरनाक है और इसका असर सभी पर पड़ रहा है। भारत में भी यह असर पड़ रहा है और अच्छी बात है कि यहां सरकार हालात से निपटने के लिए सजग है। प्रधानमंत्री ने आंकड़ों के साथ बताया है कि तेल, गैस और कोयले की देश में क्या स्थिति है और देश के पास कितना भंडार है। पहले भारत दुनिया के 27 देशों से कच्चा तेल, एलपीजी और पीएनजी खरीदता था, अब वह 41 देशों से खरीद रहा है। भारत की ईंधन जरूरत बहुत ज्यादा है और वह कुछ ही देशों पर निर्भर नहीं रह सकता। पूरे भारत में पेट्रोल, डीजल और गैस की आपूर्ति सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास जारी रहने चाहिए।

प्रधानमंत्री के उद्बोधन में दूसरा महत्वपूर्ण पहलू भारतीयों की सुरक्षा का है। युद्ध से देश को बचाने की रणनीति पुरानी और आजमाई हुई है। साथ ही, हर देश से अच्छे रिश्ते रखने की कोशिशें जारी रहें, इसी में भलाई है। आज दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश होगा, जहां भारतीय या भारतीय मूल के लोग नहीं रहते होंगे। ऐसे में, प्रधानमंत्री का यह आश्वासन मायने रखता है कि संघर्ष के समय भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। प्रभावित देशों या क्षेत्रों में भारतीय दूतावास नागरिकों को हरसंभव सहायता देने में जुटे हैं। तीन लाख से ज्यादा भारतीय इस युद्ध के बाद स्वदेश लौटे हैं। हालांकि, यह एक छोटी संख्या है। ध्यान रहे, खाड़ी देशों में 90 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं, मतलब, 87 लाख भारतीय अभी भी वहां डटे हुए हैं। उनकी सुरक्षा के प्रति सरकार को लगातार सजग रहना चाहिए। किसी भी तरह की घबराहट से बचना चाहिए। जहां बहुत जरूरी हो, वहीं से भारतीयों की वापसी होनी चाहिए। युद्ध के वक्त भारतीयों की दृढ़ता, अपने कर्म और कर्मक्षेत्र के प्रति वफादारी को नजरंदाज नहीं करना चाहिए।