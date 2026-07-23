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परीक्षा सुधार जरूरी

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प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन अपनी जगह है और उनकी संतुष्टि के बाद ही इसका समापन होगा। फिलहाल, समय संयम और संवाद का है। अब इस आंदोलन का जो आकार हो गया है, उसमें कई सियासी कोण बन गए हैं…

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प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन अपनी जगह है और उनकी संतुष्टि के बाद ही इसका समापन होगा। फिलहाल, समय संयम और संवाद का है। अब इस आंदोलन का जो आकार हो गया है, उसमें कई सियासी कोण बन गए हैं, तो इसके पटाक्षेप में भी कुछ वक्त लग सकता है। सियासत से अलग अगर देखें, तो गुरुवार को जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं कड़ा रुख दिखाया है, उससे लगता है कि देश में परीक्षा-पारदर्शिता के एक नए दौर का आगाज हो सकता है। सरकार ने परीक्षा पत्र लीक के जिम्मेदार लोगों को दंडित करने के लिए त्वरित अदालतें या फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया है। वाकई, युवाओं का भविष्य उज्ज्वल बनाने के लिए परीक्षाओं को निर्दोष बनाना होगा। परीक्षाओं को दोषरहित बनाने के लिए परीक्षा तंत्र को निर्दोष बनाना होगा और इसके लिए सबसे जरूरी है, इस तंत्र में शामिल भ्रष्ट लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। जब तक कड़ी सजा नहीं मिलेगी, तब तक पेपर लीक को रोकना मुश्किल है। गुरुवार को उत्तराखंड से आई पेपर लीक की खबर चिंता जताती है।

देश में पेपर लीक के खिलाफ कड़े कानून की मांग हो रही है, जबकि दो साल पहले ही बने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के तहत दोषियों को तीन से पांच वर्ष तक की कैद और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, जबकि अगर कोई गिरोह ऐसा करे, तो सजा बढ़कर पांच से 10 वर्ष की कैद और कम से कम एक करोड़ रुपये का जुर्माना हो जाती है। इतने कड़े कानून के बाद जरूरी है कि दोषियों को मुस्तैदी से सजा दिलवाई जाए। इसमें अब पुलिस के साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। कुछ राज्यों ने ऐसी विशेष अदालतों को गठन किया है और जिस भी राज्य को इसकी जरूरत महसूस हो रही हो, उसे ऐसा करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही घोषणा की है कि जो लोग हमारे युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इस घोषणा को साकार करने की जिम्मेदारी सरकार के साथ उन तमाम लोगों को निभानी पड़ेगी, जो परीक्षा तंत्र से जुड़े हुए हैं। यह छात्र आंदोलन जब समाप्त हो जाएगा, तब छात्र संगठनों को सजग रहना पड़ेगा।

इधर, आंदोलन के अप्रिय पहलू ध्यान खींच रहे हैं, पर परीक्षा सुधार के लिए जो कदम उठाए गए हैं, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक बड़ा सुधार यह है कि नीट की अगली परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। कागज-कलम की भूमिका समाप्त हो जाएगी, तो लीक पर भी लगाम लगेगी। अभी नीट यूजी का जो सफल आयोजन हुआ है, उससे भी सीखने की जरूरत है। परीक्षाओं में सुई बराबर सेंध की भी आशंका नहीं रहनी चाहिए। दूसरी बात, सीबीआई को अपनी जांच में तेजी लानी चाहिए। मिसाल के लिए, साल 2024 में नीट-यूजी पेपर लीक की जांच और सुनवाई का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जांच व सुनवाई को फास्ट ट्रैक पर लाने की जरूरत है। 2026 में पेपर लीक के दोषियों को कम से कम समय में सजा दिलाने में सीबीआई की भूमिका होनी चाहिए। तीसरी बात, उन तमाम अच्छी सिफारिशें को लागू करने की जरूरत है, जिनसे परीक्षा-पारदर्शिता सोलह आना सुनिश्चित हो। समय आ गया है, किसी भी प्रश्न पत्र से जुड़े लोगों को परीक्षा होने तक सार्वजनिक संपर्कों से अलग रखा जाए। देश में परीक्षा तंत्र के विशेषज्ञों व ईमानदार लोगों की कमी नहीं है, बस इन्हें काम करने देना चाहिए।

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