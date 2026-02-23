दुखद छात्र राजनीति

राष्ट्रीय राजधानी स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) का एक बार फिर हिंसक राजनीति की वजह से चर्चा में आना दुखद ही नहीं, शर्मनाक भी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने उचित ही इसे गंभीरता से लिया है…

राष्ट्रीय राजधानी स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) का एक बार फिर हिंसक राजनीति की वजह से चर्चा में आना दुखद ही नहीं, शर्मनाक भी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने उचित ही इसे गंभीरता से लिया है। उच्च शिक्षा के इस परिसर में अशांति फैलाने की किसी भी कोशिश या साजिश का यथोचित उपचार होना चाहिए। देर रात में, जब छात्रों के पढ़ने या सोने का वक्त होता है, तब जेएनयू में गुटों के बीच झड़पें हो रही थीं। सोमवार के शुरू होते ही रात के डेढ़ बजे जेएनयू में उपद्रव की स्थिति बन गई। छात्रों का वाम गुट इन दिनों कुलपति के इस्तीफे की मांग कर रहा है। इस मांग के पक्ष में चल रहे प्रदर्शन के बाद ही स्थितियां बिगड़ीं और छात्रों के बीच झड़प हुई। मोटे तौर पर हम जानते हैं कि जेएनयू में छात्र वामपंथी और दक्षिणपंथी खेमों में बंटे हुए हैं। अक्सर दोनों के बीच खींचतान होती है, पर सोमवार को दोनों के बीच जो झड़प हुई है, उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ऐसे प्रदर्शनों को हिंसक बनने से रोकने के हरसंभव उपाय होने चाहिए।

जेएनयू प्रशासन के मुताबिक, प्रदर्शनकारी छात्रों ने कथित तौर पर कई शैक्षणिक भवनों में ताला लगा दिया था। यह भी दावा किया गया है कि कुछ प्रदर्शनकारी छात्र केंद्रीय पुस्तकालय में घुस गए और वहां मौजूद छात्रों को धमकाया। ध्यान रहे कि विश्वविद्यालय के नियमों और भारतीय न्याय संहिता के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिसका असर छात्रों के जीवन पर पड़ सकता है। क्या जेएनयू में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया? क्या छात्रों के किसी समूह ने हिंसा का सहारा लिया? क्या निर्दोष छात्रों को पीटा गया? ऐसे अनगिनत सवाल या आरोप हैं, जिन पर ईमानदारी से विचार की जरूरत है। जेएनयू में किसी भी तरह की अराजकता नहीं रहनी चाहिए। छात्रों को सीधी राजनीति से बचना चाहिए। हालांकि, इस राजनीति से बचने के लिए सच का सामने आना जरूरी है। ध्यान रहे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने वामपंथ समर्थित छात्र संगठनों पर परिसर में पढ़ रहे छात्रों पर हमला करने का आरोप लगाया है, तो वामपंथी छात्र समूहों का आरोप है कि विद्यार्थी परिषद ने हिंसा शुरू की। आरोपों-प्रत्यारोपों के बीच आखिर सच क्या है? क्या जेएनयू में छात्र शक्ति की आंच पर कोई सियासी पार्टी अपनी रोटियां सेंक रही है?