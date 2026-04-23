मतदान का कीर्तिमान

पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में हुआ भारी मतदान सराहनीय है। यह लोगों की जागरूकता और चुनाव आयोग के प्रयासों का फल है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग मतदान के लिए उमड़ आए। दोनों राज्यों में गुरुवार दोपहर एक बजे तक ही पता चल गया…

पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में हुआ भारी मतदान सराहनीय है। यह लोगों की जागरूकता और चुनाव आयोग के प्रयासों का फल है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग मतदान के लिए उमड़ आए। दोनों राज्यों में गुरुवार दोपहर एक बजे तक ही पता चल गया कि मौसम या गर्मी की तगड़ी मार के बावजूद लोग मतदान के लिए निकलेंगे। दोपहर एक बजे तक पश्चिम बंगाल में 62.18 प्रतिशत और तमिलनाडु में 56 प्रतिशत मतदान दर्ज हो चुका था। चुनाव आयोग को जरूर श्रेय देना चाहिए। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के पहले चरण में जो हिंसा देखने को मिली है, वह इशारा करती है कि अगर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता नहीं होती, तो हिंसा का पैमाना बहुत बढ़ जाता। खासकर मुर्शिदाबाद से जैसी हिंसा की खबरें आई हैं, उससे चिंता बढ़ती है। कार्यकर्ताओं के बीच जगह-जगह झड़पेें देखी गई हैं। बम फेंके जाने से लेकर पीटने और दौड़ाने तक के कृत्य कतई लोकतांत्रिक नहीं कहे जा सकते। टीएमसी और हुमायूं कबीर की एजेयूपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प खासतौर पर निंदनीय है। मुर्शिदाबाद जिले के नौदा में हुए विस्फोट को हल्के में नहीं लेना चाहिए। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई से ही नजीर स्थापित होगी।

मुर्शिदाबाद के अलावा कुमारगंज में भाजपा उम्मीदवार सुवेंदु सरकार पर कथित हमले से भी माहौल तनावपूर्ण हो गया था। भाजपा ने इस हमले के लिए सत्तारूढ़ टीएमसी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया है। पश्चिम बंगाल के लिए यह सोचने की बात है कि आखिर वहां ऐसी राजनीतिक हिंसा क्यों होती है? वहां राजनीतिक कार्यकर्ताओं में लोकतांत्रिक संस्कार की इतनी कमी क्यों है? पश्चिम बंगाल आज भी एक ऐसा राज्य है, जहां बड़े पैमाने पर सुरक्षा इंतजाम करने पड़ते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में मतदान लगातार शांतिपूर्ण होता जा रहा है, पर बंगाल में हुई हिंसा साफ संकेत है कि कई राजनीतिक कार्यकर्ता हिंसा या झड़प के लिए पहले से तैयार थे। अब वहां अगले चरण के मतदान के दिन विशेष रूप से सचेत रहने की जरूरत है। वहां तृणमूल कांग्रेस और भाजपा में मुख्य मुकाबला है। जाहिर है, तृणमूल सत्ता को अपने पास रखना चाहती है, तो भाजपा उस पर कब्जा करने को आतुर है। एक आशंका यह भी है कि मतदान और मतगणना के बाद भी वहां हिंसा होगी। सुरक्षा बलों को इन आशंकाओं के मद्देनजर मुस्तैद रहना होगा। यह पुरानी धारणा है कि पश्चिम बंगाल में जो भी सत्ता में रहता है, वह अराजक तत्वों को संरक्षण देता है। पहले ऐसे तत्व वाम दलों के साथ बताए जाते थे। आखिर वहां की हिंसक राजनीति का समाधान क्या है? सभी प्रमुख पार्टियों को सोचना चाहिए कि बंगाल में चुनावी हिंसा का पटाक्षेप कैसे किया जाए?