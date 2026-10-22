आर्थिक सजगता

पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध का असर दुनिया और भारतीय अर्थव्यवस्था पर साफ दिखने लगा है। गुरुवार को भी भारतीय शेयर बाजारों में गिरावट का क्रम जारी रहा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ध्यान रहे, युद्ध के चलते कच्चे तेल की कीमतें…

पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध का असर दुनिया और भारतीय अर्थव्यवस्था पर साफ दिखने लगा है। गुरुवार को भी भारतीय शेयर बाजारों में गिरावट का क्रम जारी रहा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ध्यान रहे, युद्ध के चलते कच्चे तेल की कीमतें 110 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी हुई हैं, जिससे कच्चे तेल के तीसरे सबसे बड़े आयातक भारत में महंगाई की चिंता बढ़ती जा रही है। बाजार में अस्थिरता को बढ़ावा मिला है। ऐसा लगता है कि युद्ध में भी अमेरिका केवल अपना हित देखने में लगा है। ईरान और उसके समर्थक संगठन लगातार हमले कर रहे हैं। अमेरिकी रुख के सामने सऊदी अरब जैसा देश लाचार है और इजरायल को भी चिंता सताने लगी है। विडंबना है कि युद्ध के बावजूद इस साल अमेरिका के प्रमुख शेयर बाजार में 13.7 प्रतिशत की बढ़त दर्ज हुई है, जबकि भारत में अब तक सेंसेक्स 14 प्रतिशत, तो निफ्टी 16 प्रतिशत तक गिर चुका है। भारत ही नहीं, चीन के शेयर बाजार में भी जून महीने के बाद करीब 20 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई है।

भारतीय शेयर बाजार में करीब आठ सप्ताह से जारी गिरावट को थामने के विशेष प्रबंध होने चाहिए। देश में कहीं मंदी नहीं है, बाजारों में भीड़ है, पर शेयर बाजार में मंदी के सिलसिले को तोड़ना होगा, तभी निवेश बढ़ेगा और महंगाई पर लगाम लगेगी। भारतीय शेयर बाजार को दुनिया भर के निवेशक बहुत उत्साह से देखते आए हैं, लेकिन लगभग 25 साल बाद यहां निवेश मंदा पड़ता दिख रहा है। यहां निवेश के दम पर ही हमने एक लंबा सफर तय किया है, वरना 25 साल पहले मुंबई शेयर बाजार का सूचकांक महज 3,000 अंक से कुछ ही ऊपर हुआ करता था। इस साल 1 जनवरी को सेंसेक्स 85,189 के स्तर पर था, जो अब गिरकर 73,400 से नीचे चला गया है। कुछ दूसरे संकेत भी सावधान कर रहे हैं। भारत के मुद्रा भंडार में करीब 59 अरब डॉलर की कमी आई है, तो एक अमेरिकी डॉलर का भाव 95 रुपये की ओर बढ़ता दिख रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह कच्चे तेल की कीमत है। चूंकि भारत तेल आयात पर निर्भर है, इसलिए उसका आयात बजट बढ़ता जा रहा है। युद्ध के समय निर्यात बढ़ाने में भी मुश्किलें आ रही हैं। यहां तक कि चीन में भी आर्थिक संकट मंडरा रहा है। वहां घरेलू मांग में कमी आ रही है। हालांकि, चीन के लिए अच्छी बात है कि वहां महंगाई दर एक प्रतिशत से नीचे है, जबकि भारत में महंगाई दर बहुत तेजी से छह प्रतिशत की ओर बढ़ रही है।