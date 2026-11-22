पद संभालने के करीब आठ महीने बाद नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह नई दिल्ली आए हैं। यह किसी देश का उनका पहला द्विपक्षीय राजकीय दौरा है। नेपाल की यह अघोषित कूटनीतिक परंपरा रही है कि वहां के प्रधानमंत्री अपनी.…

पद संभालने के करीब आठ महीने बाद नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह नई दिल्ली आए हैं। यह किसी देश का उनका पहला द्विपक्षीय राजकीय दौरा है। नेपाल की यह अघोषित कूटनीतिक परंपरा रही है कि वहां के प्रधानमंत्री अपनी आधिकारिक विदेश यात्रा की शुरुआत भारत से करते हैं। बेशक, मार्च 2026 में ‘जेन-जी’ वोटरों द्वारा ‘बालुवाटार’ (नेपाल के प्रधानमंत्री का सरकारी आवास) पहुंचाए जाने के बाद बालेन शाह ने नेपाल की कूटनीतिक प्राथमिकताओं में बदलाव के संकेत दिए थे और कई दफे नई दिल्ली के लिए अरुचिकर बयान भी दिए, पर भारत ‘पड़ोस प्रथम’ नीति से कभी पीछे नहीं हटा। अगस्त की बाढ़ में भी उसने राहत व बचाव-कार्यों में नेपाल की दिल खोलकर मदद की। संभवत: इन्हीं वजहों से बालेन अपने उस फैसले से पीछे हटते दिखे हैं, जिसके बारे में उनकी पार्टी की ओर से बताया गया था कि वह एक साल तक विदेश यात्राएं नहीं करेंगे। सितंबर में वह अमेरिका गए जरूर, लेकिन उस यात्रा का मकसद संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करना था।

बहरहाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर वह भारत आए हैं और राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत के बाद हैदराबाद हाउस में दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय व अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर एक-दूसरे से विचार साझा करेंगे। नेपाल पुनर्निर्माण कार्यों के लिए दो अरब डॉलर का अनुदान और रियायती कर्ज हासिल करना चाहता है। वह भारतीय हवाई क्षेत्र से होकर गुजरने वाला एक अतिरिक्त हवाई मार्ग भी चाहता है। खबरों की मानें, तो नई दिल्ली ने उसके आर्थिक प्रस्तावों पर तो सकारात्मक रुख दिखाया है, मगर हवाई मार्ग के मुद्दे पर अभी सहमति की दरकार बताई है। इन दोनों मसलों के अलावा व्यापारिक सहयोग व निवेश को नई गति देने, बिजली एवं जलविद्युत परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और सड़क-रेल परिवहन के विस्तार जैसे अन्य मुद्दों पर भी दोनों नेताओं में बातचीत हो सकती है। हालांकि, कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा से जुड़े सीमा विवाद, सन् 1950 की संधि की समीक्षा, भारतीय सेना में गोरखा सैनिकों की भर्ती को लेकर नेपाल की चिंताएं, व्यापार असंतुलन या पंचेश्वर परियोजना को लेकर पुराने मतभेद भी बने हुए हैं, पर इनको लेकर क्या नतीजा निकलता है, यह ‘साझा दृष्टि पत्र’ में ही स्पष्ट हो सकेगा, जिसे आज जारी किए जाने का अनुमान है।