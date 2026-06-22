संयम से हो संवाद

अमेरिका-ईरान समझौता वार्ता के पहले दौर का आगाज कुछ ज्यादा अच्छा हो सकता था। आज के दौर में अच्छी बातचीत के लिए माहौल भी अच्छा होना चाहिए। सोमवार को जब दोनों देशों के बीच वार्ता शुरू हुई, तब बहुत अच्छा माहौल नहीं था…

अमेरिका-ईरान समझौता वार्ता के पहले दौर का आगाज कुछ ज्यादा अच्छा हो सकता था। आज के दौर में अच्छी बातचीत के लिए माहौल भी अच्छा होना चाहिए। सोमवार को जब दोनों देशों के बीच वार्ता शुरू हुई, तब बहुत अच्छा माहौल नहीं था, क्योंकि ईरानी दल होर्मुज पर फिर पहरे बिठाकर बातचीत के लिए स्विट्जरलैंड आया था। बातचीत और अच्छी हो सकती थी, अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गैर-जरूरी बयान न आया होता। यह बात फिर स्पष्ट हुई कि शांति के लिए संयम जरूरी है और इसकी कमी अमेरिकी पाले में दिखी है। तेहरान ने बातचीत शुरू होते ही अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया। एकबारगी तो ऐसा लगा कि बातचीत बीच में ही थम जाएगी। सबको यह जानना चाहिए कि आखिर ट्रंप ने ऐसा क्या कहा था? ट्रंप ने चेतावनी के लहजे में कहा था- ईरान के राष्ट्रपति को अपने बयानों को लेकर सावधान रहना चाहिए। साथ ही, ईरान को लेबनान में अपने उच्च वेतनभोगी एजेंटों द्वारा की जा रही गड़बड़ी को तुरंत रोक देना चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करता है, तो हम ईरान पर फिर से पिछले हफ्ते की तरह, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा कड़े प्रहार करेंगे।

अमेरिकी राष्ट्रपति अपने इजहार में कभी पीछे नहीं रहते हैं, लेकिन इससे अमन-चैन की बहाली में जो परेशानी आती है, उस पर अमेरिकी प्रशासन का ध्यान जरूर जाना चाहिए। बोलना और ज्यादा बोलना, गैर-जरूरी बोलना, बराबरी करते हुए बोलना या महज चौधराहट दिखाने के लिए बोलना ठीक नहीं है। वैसे, सहमति पत्र पर दस्तखत के बाद अमेरिका ने समझौता वार्ता का जो प्रारूप बनाया है, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। स्विट्जरलैंड में पहले दौर की उच्चस्तरीय वार्ता संपन्न हो गई, पर निचले स्तर की वार्ता जारी रहेगी। अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए करीब दो महीने का समय है और इस समय का सदुपयोग दोनों ही पक्षों को मिलकर करना चाहिए। समझौता वार्ता के समय चेतावनी या धमकी की भाषा से परहेज करना चाहिए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची को भी खासतौर पर ज्यादा समझदारी बरतनी पड़ेगी। ईरान एक बदले हुए अमेरिका से बात कर रहा है। बातचीत अब बराक ओबामा या जो बाइडन के समय जितनी आसान नहीं है। यह ट्रंप का दौर है और उन्हें बोलने या जवाब देने से रोकना मुश्किल है। इन दिनों ट्रंप जिस तरह से इटली की प्रधानमंत्री के साथ बहसबाजी में उलझे हुए हैं, वह भी अमेरिकी कूटनीति को शोभा नहीं देता है। एक दौर रहा, जब अमेरिका ने पूरी दुनिया को कूटनीतिक कुशलता का पाठ पढ़ाया। ट्रंप के समय यह धारणा कतई नहीं बननी चाहिए कि अमेरिका को समझौते का हुनर नहीं मालूम है।