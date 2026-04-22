मालेगांव का दोषी कौन
देश के एक बेहद चर्चित-सनसनीखेज मालेगांव विस्फोट के दोषियों का पता न चलना बहुत दुखद और चिंताजनक है। यह पहली नजर में जांच एजेंसियों की नाकामी है, जो जुर्म साबित करने या साजिश का पर्दाफाश करने में नाकाम रही हैं…
देश के एक बेहद चर्चित-सनसनीखेज मालेगांव विस्फोट के दोषियों का पता न चलना बहुत दुखद और चिंताजनक है। यह पहली नजर में जांच एजेंसियों की नाकामी है, जो जुर्म साबित करने या साजिश का पर्दाफाश करने में नाकाम रही हैं। यह खबर आज भी दोहराई जाती है कि करीब दो दशक पहले, 8 सितंबर 2006 को मालेगांव बम धमाकों में 37 लोग मारे गए थे और 100 से अधिक घायल हुए थे। ऐसे मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बुधवार को सभी चार आरोपियों को बरी कर दिया, इसका मतलब यह है कि अब किसी आरोपी पर कोई मुकदमा नहीं चल रहा है और सभी बरी हो चुके हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति श्याम चंदक की पीठ ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा शुरू की गई अभियोजन प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है। विशेष अदालत ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे, लेकिन बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इन आरोपों को निराधार पाया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि मालेगांव स्थित हमीदिया मस्जिद के पास धमाका कैसे हुआ था और किसने किया था? दुर्भाग्य से, इसका पुख्ता जवाब जांच एजेंसियों के पास नहीं है।
अब मालेगांव विस्फोट भारतीय कानून-व्यवस्था में एक दुखद मिसाल बन गया है। विस्फोट के तत्काल बाद महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते (एटीएस) ने समुदाय विशेष के नौ लोगों को गिरफ्तार किया था, जिन्हें 2011 में ही जमानत मिल गई। इसके बाद एक नाटकीय मोड़ आया, जब जांच एजेंसी ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। इस बार आरोपी बहुसंख्यक समुदाय के थे। तब कुछ राजनेताओं की ओर से हिंदू आतंकवाद का जुमला भी उछाला गया। एटीएस के एक सेवानिवृत्त मुस्लिम अफसर भी सामने आए, जिन्होंने दावा किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख को फंसाने के लिए उन पर दबाव था। हालांकि, इस दबाव के प्रमाण एनआईए नहीं जुटा पाई। यह एक ऐसा मामला रहा, जिसने बार-बार अहसास कराया कि जांच राजनीति से प्रभावित हो रही है। अजमेर ब्लास्ट में स्वामी असीमानंद शिकंजे में लिए गए, पर बाद में वह अजमेर मामले के साथ ही समझौता एक्सप्रेस मामले से भी बरी हो गए।
मामला प्रज्ञा सिंह ठाकुर का हो या लेफ्टिनेंट कर्नल रहे पुरोहित का, एनआईए आरोप साबित करने में नाकाम रही। अब क्या यह माना जाए कि आरोप गलत थे? एजेंसियों ने संशय में लाकर छोड़ दिया है। हालांकि, मालेगांव विस्फोट कोई पहला मामला नहीं है। देश में बहुत ऐसे मामले हैं, जो अनसुलझे हैं। मिसाल के लिए, आरुषि तलवार की हत्या हो या केंद्रीय मंत्री रहे ललित नारायण मिश्र या गायक अमर सिंह चमकीला की हत्या, ये मामले आज तक आखिरी अंजाम तक नहीं पहुंचे हैं। आखिर इसके पीछे क्या कारण हैं? वास्तव में, किसी भी अपराध की जांच के शुरुआती घंटे या दिन निर्णायक होते हैं। जांच एजेंसी अगर शुरुआती पड़ताल में कमी छोड़ देती है, तो बाद में अदालत में जुर्म साबित करना नामुमकिन हो जाता है। जांच में सुधार के साथ ही, किसी अवांछित या बाह्य हस्तक्षेप की गुंजाइश का अंत होना चाहिए। अब मालेगांव विस्फोट का एक इशारा यह भी है कि हमारी एजेंसियां यदा-कदा न केवल गलत गिरफ्तारियां करती हैं, बल्कि किसी न किसी रसूखदार के इशारे पर पड़ताल को किसी तय दिशा में ले जाने की साजिश भी करने लगती हैं। क्या यह न माना जाए कि निर्दोष लोग बरी हो गए हैं और कई दोषी अभी भी खुले विचरण कर रहे हैं?
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