वायरस और मौसम

भारत में घातक इबोला वायरस को लेकर चिंता और सतर्कता बहुत जरूरी है। दिल्ली हवाई अड्डे पर उन नागरिकों की निगरानी शुरू हो गई है, जो इबोला प्रभावित देशों से भारत आ रहे हैं। इबोला से संक्रमित देशों से होकर गुजरने वाले यात्रियों की भी निगरानी…

भारत में घातक इबोला वायरस को लेकर चिंता और सतर्कता बहुत जरूरी है। दिल्ली हवाई अड्डे पर उन नागरिकों की निगरानी शुरू हो गई है, जो इबोला प्रभावित देशों से भारत आ रहे हैं। इबोला से संक्रमित देशों से होकर गुजरने वाले यात्रियों की भी निगरानी के निर्देश सराहनीय हैं। यह हवाई अड्डों पर पूरी चौकसी बरतने का वक्त है। लोग भूले नहीं हैं कि भारत में कोरोना वायरस भी हवाई अड्डों से ही फैला था। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दिल्ली ही नहीं, अन्य सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विशेष निगरानी रखी जाए। इबोला प्रभावित देशों से आ रहे लोगों को भी अपने नागरिक धर्म के प्रति सजग होना चाहिए। हालात बहुत बिगड़े नहीं हैं, पर कांगो में इससे मरने वालों की संख्या 100 से ज्यादा हो गई है। यहां यह दोहराने में हर्ज नहीं कि इबोला वायरस अत्यधिक संक्रामक है और संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क में आने से फैलता है। फिलहाल इबोला का एक रूप बंडीबुग्यो वायरस खतरनाक रूप धारण कर चुका है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी सलाह जारी हुई है। अभी कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान बहुत उच्च जोखिम वाले देश हैं और इन देशों की यात्रा या इनके पास से गुजरने से भी बचना चाहिए। किसी संक्रामक बीमारी से बचने का सबसे आसान तरीका यही है कि परस्पर दूरी को सुनिश्चित किया जाए। जिनमें भी इस रोग के लक्षण हैं, उन्हें क्वारंटीन करने की भी तैयारी रखनी चाहिए। इसके लक्षण सामान्य फ्लू जैसे ही होते हैं, जैसे बुखार, कमजोरी, थकान, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी, दस्त, बेवजह रक्तस्राव और गले में खराश। यहां सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उन लोगों पर होगी, जो इबोला वाले देशों से आ रहे हैं। उनमें अभी भले कोई लक्षण न हो, पर आगे 21 दिन में अगर लक्षण उभरते हैं, तो जांच से भागना नहीं चाहिए। याद रहे, कोरोना संक्रमण को एक समय लोग छिपाते थे। जांच से भी बचने की कोशिश करते थे, ऐसी कोई कोशिश अब नहीं होनी चाहिए, तभी इबोला का खतरा हमें नहीं डराएगा। इबोला अभी उतना बड़ा खतरा नहीं है, पर सजगता अनिवार्य है। इबोला से बचाव के लिए विश्व स्तर पर प्रयास शुरू हो चुके हैं। दस साल बाद इस महीने के अंत में चौथा भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन आयोजित होना था, पर इसे उचित ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब डीआर कांगो की फुटबॉल टीम की फीफा विश्व कप में भागीदारी पर सवालिया निशान लग गए हैं। यह अच्छा है कि इबोला के खतरे को अमेरिका गंभीरता से ले रहा है। वहां कोरोना को पर्याप्त गंभीरता से नहीं लिया गया था, जिसकी भारी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ी थी।