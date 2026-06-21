वार्ता पर निगाहें

अमेरिका-ईरान युद्ध की समाप्ति के लिए रविवार को स्विट्जरलैंड में शुरू हुई बातचीत पर स्वाभाविक ही पूरी दुनिया की निगाहें लगी हैं, क्योंकि इस जंग ने तमाम मुल्कों की माली हालत पर बुरा असर डाला है…

अमेरिका-ईरान युद्ध की समाप्ति के लिए रविवार को स्विट्जरलैंड में शुरू हुई बातचीत पर स्वाभाविक ही पूरी दुनिया की निगाहें लगी हैं, क्योंकि इस जंग ने तमाम मुल्कों की माली हालत पर बुरा असर डाला है। ऐसे में, वार्ता शुरू होने से ठीक पहले इजरायल द्वारा लेबनान पर किए गए हमलों को निहायत गैर-जिम्मेदाराना रवैया माना गया, क्योंकि ये हमले अमेरिका-ईरान के बीच बनी सहमति के बिल्कुल खिलाफ थे। जिस सहमति-पत्र पर दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने बुधवार को दस्तखत किए थे, उसमें साफ-साफ दर्ज है कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर सैन्य अभियानों को तत्काल और हमेशा के लिए रोका जाएगा। जाहिर है, तेहरान की तरफ से इस पर त्वरित प्रतिक्रिया आई और एक बार फिर उसने होर्मुज जलमार्ग को बाधित करने का दावा किया। कहने की जरूरत नहीं कि इजरायल ने यह कार्रवाई बातचीत में अड़चन डालने के इरादे से की थी। ऐसे में, अमेरिकी उप-राष्ट्रपति जेडी वेंस का भड़कना लाजिमी था। उन्होंने इजरायली निजाम को लगभग चेतावनी देते हुए कहा कि उसे अपने सबसे भरोसेमंद साथी के साथ खेल नहीं खेलना चाहिए। वेंस ने इजरायल को यह तक याद दिला दिया कि पिछले तीन महीने से जिन हथियारों के बूते वह अपनी जमीन की हिफाजत कर रहा, उनमें से दो-तिहाई हथियार अमेरिकियों ने बनाए हैं।

इजरायल की कुछ चिंताएं अपनी जगह वाजिब हो सकती हैं और समझौता-वार्ता की पूरी प्रक्रिया से उसे बाहर रखे जाने से देश के भीतर बेंजामिन नेतन्याहू की जो किरकिरी हो रही है, इससे उपजी उनकी बेचैनी भी समझी जा सकती है, मगर अमेरिकी उप-राष्ट्रपति के बयानों से साफ पता चलता है कि वाशिंगटन की लगातार नेतन्याहू से इस समझौते को लेकर बातचीत होती रही है। इसके बाद भी इजरायल इस बातचीत को नाकाम करने की मंशा से हमले कर रहा, तो खुद को ही दुनिया में और अलग-थलग कर रहा है। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि इस पूरे खित्ते में उसकी मजबूत स्थिति का बहुत बड़ा आधार अमेरिका और यूरोपीय देश रहे हैं, मगर अपने अड़ियल रवैये के कारण उसने यूरोप को लगभग अपना विरोधी बना डाला है। अब अमेरिका को नाराज करने की कोई भी चेष्टा उसकी हिमाकत ही होगी। इसलिए बेहतर होगा कि वह पिछले दरवाजे से अपने हितों की सौदेबाजी करे और यह काम उसके लिए अमेरिका के सिवा कोई दूसरा देश नहीं कर सकता। गौरतलब है कि लेबनान से ताजा झड़प में उसके भी करीब आधा दर्जन सैनिक मारे गए हैं।