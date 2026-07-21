सिक्किम का हादसा

सिक्किम के नामची जिले में एक जल-विद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में दस से भी अधिक मजदूरों की मौत की खबर बेहद मर्मांतक है। चिंताजनक बात यह है कि इस सुरंग में अब भी अनेक मजदूर फंसे हुए हैं। राहत और…

सिक्किम के नामची जिले में एक जल-विद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में दस से भी अधिक मजदूरों की मौत की खबर बेहद मर्मांतक है। चिंताजनक बात यह है कि इस सुरंग में अब भी अनेक मजदूर फंसे हुए हैं। राहत और बचाव का कार्य शुरू हो चुका है। संतोष की बात यह भी है कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना का संज्ञान लिया है और राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है। इस दुर्घटना के शिकार लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो-दो लाख रुपये के मुआवजे का भी एलान किया गया है। जिस समय सिक्किम में यह दुर्घटना घटी, लगभग उसी समय जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में बादल फटने से एक पूरा परिवार जमींदोज हो गया। इस हादसे में सात लोगों के मारे जाने की सूचना है। पिछले दो दिनों से राजौरी और पुंछ में भारी बारिश व बादल फटने के कारण भू-स्खलन की घटनाओं में जान-माल का काफी नुकसान हुआ है। दो दिनों में 25 से अधिक लोगों की जान चली गई है। इस संख्या से ही घाटी के हालात की गंभीरता के संकेत मिल जाते हैं। चिंता की बात यह भी है कि मौसम विभाग ने आगे भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ऐसे में, प्रशासन ने उचित ही लोगों को भू-स्खलन वाली जगहों पर न जाने की चेतावनी दी है।

कुदरती आपदा से सिर्फ जम्मू-कश्मीर त्रस्त नहीं है, असम में भी बाढ़ ने एक दर्जन से अधिक जिलों के लाखों लोगों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। करीब दस हजार हेक्टेयर में फसलें तबाह हो गई हैं और पटरियों पर पानी आने के कारण रेलगाड़ियों का परिचालन स्थगित करना पड़ा है या फिर उनके मार्ग बदलने पड़े हैं। असम में भी बाढ़ ने कई लोगों से उनकी जिंदगी छीन ली है। कुदरती आपदा पर तो मनुष्य का वश नहीं है, लेकिन विकास कार्यों में मानवीय चूक पूरी तरह रोकी जा सकती है। इस बात की गंभीरता से जांच होनी चाहिए कि एनएचपीसी तीस्ता स्टेज VI जल-विद्युत परियोजना में कहां गलती हुई थी? इस मौसम में वहां कार्य जारी रखने का क्या समुचित आकलन किया गया था? ऐसे हादसे बताते हैं कि हमें अधिक संवेदनशील कार्य-संस्कृति की कितनी जरूरत है? सिक्किम जैसी घटनाओं में जान गंवाने वाले ज्यादातर लोग मजदूर श्रेणी के होते हैं, जो अपने परिवार के आर्थिक संबल होते हैं, इसलिए उन्हें राज्य के साथ की कहीं अधिक दरकार है।