संसदीय कामकाज

संसद का मानसून सत्र हंगामे से शुरू हुआ था और हंगामे पर ही उसका समापन हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। लोकसभा में 120 घंटे चर्चा होनी चाहिए थी, पर मात्र 37 घंटे हुई है। मतलब, लोकसभा का लगभग 70 प्रतिशत समय बर्बाद हुआ है…

संसद का मानसून सत्र हंगामे से शुरू हुआ था और हंगामे पर ही उसका समापन हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। लोकसभा में 120 घंटे चर्चा होनी चाहिए थी, पर मात्र 37 घंटे हुई है। मतलब, लोकसभा का लगभग 70 प्रतिशत समय बर्बाद हुआ है, जबकि राज्यसभा का 61 प्रतिशत से ज्यादा समय हंगामे की भेंट चढ़ा है। जाहिर है, समय की इस बर्बादी के लिए किसी एक को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराना मुश्किल है। पहले के सत्रों में भी जिस तरह से वक्त बर्बाद हुआ है, उसमें सत्ता पक्ष ने विपक्ष को और विपक्ष ने सत्तापक्ष को जिम्मेदार ठहराया है। यह कोई नई परिपाटी नहीं है, पर हम यह उम्मीद जरूर कर सकते हैं कि आगामी सत्रों में पक्ष और विपक्ष के बीच कटुता घटेगी। कटुता घटने से संसद का कामकाज चमकेगा। हम विकास की बात करते हैं, विकास पर सवाल भी उठाते हैं, पर हम यह नहीं देखते कि देश की संसद का प्रदर्शन कैसा है? संसदीय काम कैसे विकसित हो रहा है? क्या संभव है कि संसद ठीक से काम न करे और देश तेज तरक्की करने लगे?

मानसून सत्र को हंगामे के लिए भी याद किया जाएगा। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर हंगामे के साथ सत्र की शुरुआत हुई थी और एसआईआर अर्थात मतदाता सूची पुनरीक्षण पर अप्रिय हो-हल्ले के बाद सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। तय समय के अनुसार, नवंबर में फिर संसद सत्र होगा और हम यह उम्मीद करते हैं कि संसद का कामकाज सुधरेगा। इस मानसून सत्र में विपक्ष बहुत हद तक हावी दिखा है। उसने ऐसे मुद्दे उठाए हैं, जो बहुत संवेदनशील और गैर-पारंपरिक किस्म के हैं। अब सत्ता पक्ष को यह देखना होगा कि इस सत्र की स्याह छाया अगले सत्र पर न पड़े। आज जो विवाद हैं, उन्हें नवंबर के पहले ही सुलझा लिया जाए। यह चुनौती समय के साथ बढ़ेगी, क्योंकि प्रदेश-देश की राजनीति पल-पल बदल रही है। बिहार जैसे राजनीतिक रूप से जागरूक राज्य में जब विधानसभा चुनाव है, तब राष्ट्रीय स्तर पर हम राजनीति से नहीं बच सकते। मिसाल है, जो लोग पुनरीक्षण के विरोध में राजनीति कर रहे थे, वो पुनरीक्षण के शुरुआती आंकड़ों को लेकर राजनीति कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सूची अंतिम रूप से तैयार हो गई हो, अभी भी मतदाताओं से शिकायत लेने और जरूरी संशोधन करने का काम चल रहा है। संशोधन के प्रति अदालत ने भी स्पष्ट निर्देश दे रखा है कि पूरी उदारता के साथ मतदाताओं को सूची में शामिल किया जाए। चुनाव आयोग का जोर मतदाता सूची में छंटनी करने के बजाय सूची को विस्तार देने और दुरुस्त करने पर होना चाहिए। विपक्ष को ध्यान रखना चाहिए कि पुनरीक्षण का पूरा मामला सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में है, अत: इस पर जरूरत से ज्यादा राजनीति ठीक नहीं है।

बहरहाल, संसद सत्र के दौरान, कुल 12 विधेयक पारित किए गए। हंगामे की वजह से ऑनलाइन गेमिंग विधेयक भी बिना बहस पारित हो गया। हंगामे की सबसे बड़ी कीमत यही चुकानी पड़ती है कि कई जरूरी कानूनी मसलों पर विचार-विमर्श का अभाव रह जाता है। आश्चर्य नहीं, सदन की कार्यवाही स्थगित करने से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने व्यवधानों पर चिंता व्यक्त की और सदन में मर्यादा बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। कोई दोराय नहीं कि सदन में बेहतर कामकाज सबकी जिम्मेदारी है। इसका एहसास होना चाहिए। एक दिन आएगा, जब भारतीय मतदाता अपने सांसदों से पूछने लगेंगे कि आपने सदन में कितनी देर काम किया और कितनी देर हंगामा?

