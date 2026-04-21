समाधान पर संशय
अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में दूसरे दौर की बातचीत शुरू होने से पहले जैसी तनातनी देखने को मिली है, उससे इस वार्ता के कामयाब होने को लेकर गंभीर आशंकाएं पैदा हो गई हैं…
अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में दूसरे दौर की बातचीत शुरू होने से पहले जैसी तनातनी देखने को मिली है, उससे इस वार्ता के कामयाब होने को लेकर गंभीर आशंकाएं पैदा हो गई हैं। वैसे भी, जब दो पक्ष सुलह तलाशने को लेकर ईमानदार पहल करते हैं, तो उनकी भाषा में संयम और दूसरे पक्ष की अनुचित बात को भी दरगुजर करने की भावना झलकती है, मगर यहां तो न राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर ढीले पड़ रहे हैं, और न ही तेहरान की प्रतिक्रिया में कोई नरमी दिख रही है। वह भी तब, जब 8 अप्रैल से जारी अस्थायी युद्ध-विराम की मियाद कल खत्म होने वाली है। निस्संदेह, दूसरे दौर की इस वार्ता पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं और यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि 28 फरवरी से, जब से यह जंग छिड़ी है, पश्चिम एशिया से तेल व गैस की आपूर्ति बाधित होने के कारण सरकारों को अपने यहां पेट्रो उत्पादों के दाम बढ़ाने पड़े हैं और उन पर दिन-ब-दिन दबाव बढ़ता जा रहा है। 15 दिनों के अस्थायी युद्ध-विराम से इन देशों ने न सिर्फ राहत की सांस ली थी, बल्कि एक उम्मीद भी बनी कि युद्ध से अकुलाए दोनों पक्ष कोई स्थायी समाधान निकाल लेंगे, मगर अब तक ऐसा नहीं हो सका है।
इस वार्ता के भविष्य को लेकर आशंकित होने का एक आधार यह भी है कि 11 अप्रैल को चार घंटे तक चली बातचीत नाकाम हो गई थी, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी शर्तों पर लचीला रुख अपनाने को तैयार न थे। तथ्य यह भी है कि इस बातचीत के मेजबान-मध्यस्थ देश का न अपना वजन है और न अपनी तटस्थ भूमिका। तेहरान समेत पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तानी हुक्मरां वाशिंगटन के इशारे पर तमाम कसरत करते हैं। इस समय भी इस्लामाबाद महज एक ‘पोस्टमैन’ की भूमिका में है। न वह तेहरान पर किसी तरह का दबाव डालने की हैसियत में है, न वाशिंगटन को नाराज करने की हिमाकत वाली स्थिति में ही। विडंबना यह है कि संवर्द्धित यूरेनियम को हासिल करने के नाम पर शुरू हुए युद्ध का मुख्य मुद्दा अब होर्मुज जलमार्ग बन गया है। दुनिया के देश अमेरिका से खफा हैं कि उसके कारण उनकी अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान उठाना पड़ रहा है और तेहरान को भी स्वाद लग गया कि होर्मुज मार्ग पर एकाधिकार परमाणु बम रखने से कम अहम नहीं है।
इस जंग ने एक बार फिर यह स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान की नागरिक सरकार महज मुखौटा है। जिस तरह फील्ड मार्शल मुनीर को वाशिंगटन और तेहरान में तवज्जो मिल रही है और दोनों देशों के सत्ता-प्रतिष्ठान उनसे ही पहले संवाद कर रहे हैं, उससे पाकिस्तानी राजनेताओं का बौनापन उजागर होता है। इस युद्ध को लेकर ट्रंप का अपने देश में ही मुखर विरोध हो रहा है। इसे देखते हुए वह अब एकतरफा पीछे भी नहीं हट सकते, क्योंकि ऐसे में उनकी लोकप्रियता जमींदोज हो जाएगी और पश्चिम एशिया में ईरान अजेय योद्धा बनकर उभर जाएगा, जो अमेरिका के मित्र देशों के लिए अच्छा नहीं होगा। नाटो का पहले ही अमेरिका से मोहभंग हो चुका है। वहीं, भारी बर्बादी झेलते हुए अवधारणा की जंग में तेहरान ने अब तक जो फतह हासिल की है, उसे वह गंवाना नहीं चाहेगा। फिर वहां की सत्ता वास्तव में कौन संचालित कर रहा, इसको लेकर भी भ्रम की स्थिति है। ऐसे में, आज की वार्ता की कामयाबी के लिए दुआएं ही की जा सकती हैं। काश! दोनों पक्ष कुछ लचीला रुख अपना पाते, ताकि वे किसी ठोस समाधान तक पहुंच सकें और दुनिया राहत की सांस ले सके।
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