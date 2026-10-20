रक्षा मंत्री की दोटूक

तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कुछ कहा, वह दुनिया के उन तमाम देशों को आईना दिखाने वाला है…

तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कुछ कहा, वह दुनिया के उन तमाम देशों को आईना दिखाने वाला है, जो दहशतगर्दी के मुद्दे पर मौकापरस्त रुख अख्तियार करते रहे हैं। भारतीय रक्षा मंत्री ने दोटूक कहा कि आतंकी कार्रवाई को किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता और दोहरे रवैये के साथ इसका प्रभावी मुकाबला संभव ही नहीं है। जाहिर है, बैठक में पाकिस्तानी उप-प्रधानमंत्री इशाक डार को यह नसीहत नागवार गुजरी होगी, मगर राजनाथ सिंह ने जो कुछ कहा, वह वैश्विक विवेचना की मांग करता है। उन्होंने उचित ही कहा है कि आतंकवाद के कारण न सिर्फ निर्दोष लोगों की जान जाती है, बल्कि विकास और निवेश को भी गहरा नुकसान पहुंचता है। इससे कट्टरपंथ को बढ़ावा मिलता है। दक्षिण एशियाई देशों ने इसका काफी दंश भुगता है, बल्कि अब भी भुगत रहे हैं, इसलिए इस मसले पर ईमानदारी से विमर्श होना ही चाहिए। यह बात दुनिया से छिपी नहीं है कि इस पूरे खित्ते में पाकिस्तान ने किस तरह से अस्थिरता फैलाने के लिए अपनी सरजमीं का इस्तेमाल होने दिया, बल्कि उसने अमेरिका तक के साथ धोखा किया। एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन का मारा जाना इसका सबसे बड़ा प्रमाण है।

विडंबना यह है कि इस हकीकत से दो-चार होने के बाद भी पाकिस्तान के प्रति अमेरिका का रवैया दोमुंहापन वाला रहा। गौर कीजिए, तेहरान पर शिकंजा कसने के लिए वह दशकों से किसी भी हद तक जाने को तैयार है, मगर जिस इस्लामाबाद ने अफगानिस्तान में लोकतंत्र कायम करने की उसकी मुहिम को पलीता लगाया और उसके सबसे बड़े दुश्मन को अपने देश में शरण दी, उसके प्रति उसका कैसा रुख रहा? उसने पाकिस्तान को मिलने वाली इमदादों पर रोक लगाने के अलावा ऐसा कोई गंभीर प्रयास नहीं किया, जिससे आतंकवाद-परस्त इस मुल्क की रीढ़ टूट पाती। नतीजतन, इस्लामाबाद की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ और पश्चिम एशिया के देशों एवं चीन की आर्थिक मदद से वह दहशतगर्दों के लिए सरंजाम जुटाता रहा। आज खुद राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तानी फौजी प्रमुख आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में दावत दे रहे हैं। आखिर इससे दुनिया को क्या संदेश जाता है? ऐसे में, राजनाथ सिंह ने दुशांबे में सही कहा है कि आतंकवाद से निपटने का कोई दोहरा मापदंड नहीं हो सकता और इसके पूरे इको-सिस्टम को जड़-मूल से खत्म करना होगा।