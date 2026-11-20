रोहिंग्या से संबंधित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले से जहां इस समुदाय में खुशी की लहर है, वहीं, म्यांमार सरकार ने इसे खारिज कर दिया है। दुनिया की अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद म्यांमार को अपने रोहिंग्या…

रोहिंग्या से संबंधित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले से जहां इस समुदाय में खुशी की लहर है, वहीं, म्यांमार सरकार ने इसे खारिज कर दिया है। दुनिया की अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद म्यांमार को अपने रोहिंग्या अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ नरसंहार के लिए दोषी करार दिया है। ऐसा विश्व स्तर पर पहली बार हुआ है। म्यांमार सरकार कठघरे में खड़ी है, लेकिन गलती मानने को तैयार नहीं है। सवाल फिर वही है, रोहिंग्या के पलायन के लिए कौन जिम्मेदार है? संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, करीब 13,29,300 रोहिंग्या अपने देश से बाहर रह रहे हैं। साल 2017 में जब म्यांमार में उनके साथ ज्यादती शुरू हुई थी, तब करीब सात लाख रोहिंग्या देश छोड़ने को मजबूर हुए थे और उसके बाद से पलायन की कई लहरें आईं। बांग्लादेश में लगभग 12 लाख, तो मलयेशिया में सवा लाख और भारत में 28 हजार से ज्यादा रोहिंग्या रहने को मजबूर हैं। क्या रोहिंग्या वापस अपने देश लौट पाएंगे? भारत सरकार ने उचित ही टिप्पणी की है, रोहिंग्या की सहज और जल्दी वापसी के प्रयास शुरू होने चाहिए।

म्यांमार सरकार भले ही अपनी कमी को झुठला रही है, लेकिन यह सच है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में पर्याप्त सुबूत पेश किए गए हैं। न्यायालय ने बहुमत से कहा है कि हजारों रोहिंग्या नागरिकों की हत्या की गई, महिलाओं को व्यापक यौन हिंसा का सामना करना पड़ा और बच्चों पर भी क्रूरता का कहर बरपा। जो आरोप साबित हुए हैं, उन्हें म्यांमार शायद ही मानेगा। म्यांमार के पीछे चीन मजबूती से खड़ा है, उसने भी न्यायालय के फैसले पर असंतोष जताया है। बहाना बनाया जा रहा है कि न्यायालय का फैसला एकमत से नहीं आया है। कुल 15 न्यायाधीश थे, जिनमें से छह इस फैसले के खिलाफ थे। आमतौर पर बहुमत से आए फैसले को मानने की परंपरा पूरी दुनिया में रही है, पर इस फैसले को न मानना गंभीर चिंता की बात है। म्यांमार ने न केवल नरसंहार से इनकार किया है, रोहिंग्या के खिलाफ चलाए गए अपने सैन्य अभियान का भी बचाव किया है। जब सरकारें तथ्य और तर्क से परे चले जाती हैं, तब समस्याओं का विस्फोट शुरू होता है। रोहिंग्या समस्या भी ठीक इसी तरह की है। यह म्यांमार का आंतरिक मामला कतई नहीं है। जब वह अपने नागरिकों को देश में नहीं रख पा रहा है, तब उसे उन देशों की आवाज पर कान देना चाहिए, जो रोहिंग्या समस्या से जूझ रहे हैं। न्यायालय में साबित हो गया है, कथित आतंकियों के खिलाफ जब म्यांमार ने सैन्य अभियान चलाया, तब रोहिंग्या लड़ाकों और आम नागरिकों के बीच भेद नहीं किया गया।