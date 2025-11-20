संक्षेप: बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में दसवीं बार शपथ लेकर नीतीश कुमार ने भारतीय राजनीति को बहुत व्यापक संदेश दिए हैं। यह एक राज्य के लिए खुशी का भी क्षण है और राजनीतिक अध्ययन का भी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनावों में भारी बहुमत हासिल करने के बाद जिस सहजता से नई सरकार का शपथ ग्रहण हुआ है,

बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में दसवीं बार शपथ लेकर नीतीश कुमार ने भारतीय राजनीति को बहुत व्यापक संदेश दिए हैं। यह एक राज्य के लिए खुशी का भी क्षण है और राजनीतिक अध्ययन का भी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनावों में भारी बहुमत हासिल करने के बाद जिस सहजता से नई सरकार का शपथ ग्रहण हुआ है, वह भी सराहनीय है। बिहार की यह जीत वास्तव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की एक बहुत बड़ी सफलता है। इस सफलता के क्या मायने हैं, यह हम शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी से समझ सकते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हाथ पकड़कर हवा में लहराया और उसके बाद बिहार की जनता को एकाधिक बार प्रणाम किया। राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि बिहार में अगर एनडीए की हार होती, तो इसका असर देश की राजनीति पर क्या होता? विपक्ष मानता है कि बीते वर्ष लोकसभा चुनाव में बहुत मुश्किल से एनडीए सरकार बची है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश और बिहार में भाजपा या एनडीए को उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं मिली थीं। अत: इस वर्ष बिहार चुनाव में 202 सीटों के साथ एनडीए की जीत ने देश की राजनीति को जो संदेश दिया है, उसकी गूंज आगामी वर्षों में भी रहेगी।

पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा, दो उप-मुख्यमंत्रियों सहित 26 सदस्यीय मंत्रिमंडल ने शपथ ली है। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा फिर उप-मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। वास्तव में, यह जीत इतनी बड़ी है कि बिहार में उच्च स्तरीय नेतृत्व को बदलने की कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। 26 सदस्यीय मंत्रिमंडल में तीन महिलाएं हैं और एक अल्पसंख्यक। बहुत सोच-समझकर मंत्रिमंडल बनाया गया है और यह बहुत स्पष्ट है कि इस बार बिहारवासियों की महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं। राज्य के अंदर ही नहीं, बाहर भी सबको सुखद बदलावों का इंतजार है। यहां लोग अपने हित के लिए पहले की तुलना में ज्यादा मुखर हुए हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार सरकार की जैसी सक्रियता दिखी है, उससे बिहार सरकार के रणनीतिकारों को जरूर अंदाजा होगा कि यहां अब लोग क्या चाहते हैं? लोगों की इच्छा और अपने घोषणापत्र के अनुरूप सरकार को काम करना होगा। यह ध्यान देने की बात है कि विधानसभा के अंदर भले ही विपक्ष कमजोर हुआ है, लेकिन बाहर वह लगातार सवालों की बौछार करेगा। कुल मिलाकर, नीतीश कुमार की नई सरकार बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रेरित होनी चाहिए।