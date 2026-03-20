पेट्रोल पर दबाव

भारत में भी तेल कंपनियां पावर या प्रीमियम पेट्रोल की कीमत में दो रुपये से अधिक की बढ़ोतरी करने को मजबूर हुई हैं। 28 फरवरी को ईरान-अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ने के बाद से भारत में पेट्रोल की कीमत में कोई बढ़त नहीं देखी गई थी…

भारत में भी तेल कंपनियां पावर या प्रीमियम पेट्रोल की कीमत में दो रुपये से अधिक की बढ़ोतरी करने को मजबूर हुई हैं। 28 फरवरी को ईरान-अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ने के बाद से भारत में पेट्रोल की कीमत में कोई बढ़त नहीं देखी गई थी, जबकि अन्य देशों में लगातार वृद्धि हो रही है। जैसे, अमेरिका में युद्ध के बाद से पेट्रोल की कीमत में 17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि कनाडा में 28 प्रतिशत की। ऑस्ट्रेलिया में 18 प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि हुई है, तो पाकिस्तान में 24 प्रतिशत उछाल देखी गई है। संभव है,भारत में सत्ता प्रतिष्ठान के इशारे पर तेल कंपनियां अब तक कीमतें न बढ़ा पाई हों। पांच राज्यों व केंद्रशासित प्रदेश में चुनाव हैं, लेकिन तेल-गैस के मोर्चे पर विश्व स्तर पर जो तनाव उत्पन्न हुआ है, उसके मद्देनजर भारतीय तेल कंपनियों को कीमत वृद्धि से रोकना कठिन था। हालांकि, ध्यान देने की बात है कि यह वृद्धि केवल पावर या प्रीमियम श्रेणी के पेट्रोल में की गई है। इस श्रेणी के पेट्रोेल की खपत पांच प्रतिशत के करीब है। ज्यादातर लोग सामान्य पेट्रोल का ही इस्तेमाल करते हैं और इसकी कीमत को नहीं बढ़ाया गया है।

पावर पेट्रोल के भाव में 2.35 रुपये से तीन रुपये तक की बढ़त देखी जाएगी। अलग-अलग राज्यों में स्थानीय टैक्स के हिसाब से अलग कीमतें रहेंगी। यह अच्छी बात है कि सामान्य डीजल की कीमत को अभी नहीं छेड़ा गया है। ज्यादातर मालवाहक वाहन डीजल से ही चलते हैं। जब सामान्य डीजल की दरें बढ़ेंगी, तब महंगाई को ज्यादा बल मिलेगा। वैसे, इंडियन ऑयल ने इंडस्ट्रियल डीजल की कीमत में 22 रुपये से ज्यादा का इजाफा कर दिया है। मतलब, उद्योगों में जो डीजल इस्तेमाल होता है, उसकी कीमत पहली बार 100 रुपये के पार पहुंची है। इसका असर कुछ उत्पादों की कीमतों पर पड़ सकता है। जहां तक रसोई गैस की बात है, तो उसमें पहले ही बढ़ोतरी हो चुकी है। यह वृद्धि घरेलू रसोई गैस में 60 रुपये और व्यावसायिक गैस में 144 रुपये है। एक बड़ा खतरा यह है कि कच्चे तेल की कीमतें विश्व स्तर पर 110 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं। अब ईरान और अमेरिका ने परस्पर जो हमले तेज किए हैं, उससे तेल व गैस, दोनों के दोहन और आपूर्ति पर बहुत बुरा असर पड़ा है। स्थितियां लगातार तनावपूर्व होती जा रही हैं। दोनों देश तेल व गैस के संवेदनशील ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। युद्ध की यह दशा-दिशा, तेल और गैस के संकट को न जाने किस सीमा तक ले जाएगी?