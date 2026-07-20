प्रदर्शन और समझदारी

संसद के मानसून सत्र के पहले दिन दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन ने पूरे देश का ध्यान खींचा है। जंतर मंतर से संसद भवन तक नाराज युवाओं ने जिस तरह से मार्च किया और पुलिस ने जिस तरह से इस पूरे प्रदर्शन को संभाला, इसकी चर्चा देश में…

संसद के मानसून सत्र के पहले दिन दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन ने पूरे देश का ध्यान खींचा है। जंतर मंतर से संसद भवन तक नाराज युवाओं ने जिस तरह से मार्च किया और पुलिस ने जिस तरह से इस पूरे प्रदर्शन को संभाला, इसकी चर्चा देश में स्वाभाविक ही है। सोमवार की सुबह एक वक्त ऐसा लगा था कि समाधान निकल आया है। सरकार की ओर से संवाद की पहल शुरू हुई थी और सोनम वांगचुक का नजरिया नरम पड़ा था। उन्होंने मूल रूप से तीन शर्तें रखीं, सरकार शिक्षा व्यवस्था में हाल में मिली विफलताओं व पेपरलीक की जिम्मेदारी ले। दूसरी, सांसद और सीजेपी के नेता संसद पहुंचें और सियासी दल इस मुद्दे को उठाने का आश्वासन दें। तीसरी, विभिन्न दलों के सांसद और नेता अस्पताल में उनसे मिलने आएं और उन्हें भी यही आश्वासन दें। ऐसा माना गया कि वांगचुक की शर्तों को सरकार मान लेगी और यह भी माना गया कि सीजेपी ने अपनी शर्तों में ढील दे दी है। सरकार ने बात सुनने की शुरुआत की, तो सीजेपी के नेताओं ने अनशन तोड़ दिया।

बहरहाल, दिन ढलने से पहले ही सीजेपी की तीन बड़ी शर्तें सामने आ गईं। संसद मार्च के दौरान सीजेपी के दो प्रतिनिधि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिले और अपनी तीन प्रमुख मांगें रखीं। पहली, सोनम वांगचुक की रिहाई। दूसरी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और तीसरी, नीट की वजह से जान गंवाने वाले छात्रों के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजा। वांगचुक के नरम रुख के बाद सीजेपी के गरम रुख से बात उलझ गई। यह कहा जा सकता है कि इन मांगों को मानना सरकार के लिए आसान नहीं है। फिर भी उसे संवाद से समाधान निकालने के प्रयास जारी रखने चाहिए। सोमवार को तो संवाद की शुरुआत भर हुई है। ध्यान रहे, आंदोलन तेज होने के बाद सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच यह पहला औपचारिक संवाद था। छात्रों और युवाओं को संतुष्ट करने की जरूरत है। संसद मार्च कोई मामूली बात नहीं है। ऐसा बहुत कम हुआ है, जब कोई प्रदर्शन संसद भवन के इतने पास पहुंचा है। यह अपने आप में गंभीर प्रश्न है कि ऐसी नौबत क्यों आई? दुर्भाग्य से राष्ट्रीय राजधानी के एक हिस्से में भारी पुलिस बल की तैनाती, बैरिकेडिंग, लाठीचार्ज, धरपकड़ से यातायात की समस्या देखने में आई है। प्रदर्शनकारियों को प्रशासन ने मार्च निकालने की मंजूरी नहीं दी थी, तब भी मार्च निकाला गया है, इससे स्वाभाविक ही हालात तनावपूर्ण हुए हैं। सरकार को हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि हालात और न बिगड़ें।