पूर्णकालिक पदभार

पिछले महीने 14 दिसंबर को जब कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन के नाम का एलान हुआ था, तभी लग गया था कि भाजपा पीढ़ीगत बदलाव की ओर कदम बढ़ा चुकी है। मंगलवार को पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में नवीन की ताजपोशी के साथ इसकी तस्दीक भी हो गई। जाहिर है, इस बदलाव के गहरे निहितार्थ हैं। महज 45 साल की उम्र में पार्टी के सर्वोच्च पद पर उनके चुनाव से देश भर के युवा कार्यकर्ताओं को यह संदेश गया होगा कि भाजपा नौजवानों की सोच को भरपूर अहमियत देती है और आने वाले दिनों में पार्टी के पास उनके लिए बहुत सारे अवसर हैं। देश की सबसे बड़ी पार्टी ने इससे पहले राज्यों में सरकार के नेतृत्व के लिए भी नए व कमउम्र नेताओं को प्राथमिकता देकर युवाओं को खुद से जोड़ा है। युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद भाजपा अब ज्यादा मजबूती से यह दावा कर सकती है कि उसके पास सरकार का नेतृत्व करने के लिए जहां नरेंद्र मोदी जैसे परखे हुए लोकप्रिय नेता हैं, तो पार्टी में नई ऊर्जा भरने के लिए नवीन जैसे नौजवान हैं। अवधारणाओं की सियासी जंग में इस जोड़ी की बदौलत भाजपा ने विपक्ष के आगे एक चुनौती तो उछाल ही दी है।
देश की राष्ट्रीय राजनीति का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि पिछले आम चुनाव में भाजपा को करीब 23.6 करोड़ मत मिले थे, जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को 13.6 करोड़, वहीं युवा मतदाताओं की संख्या इस समय 21 करोड़ के आस-पास है। ऐसे में, राजनीतिक दलों के कर्ता-धर्ता अब जानते हैं कि इस विशाल मतदाता वर्ग तक कल्याणकारी कार्यक्रमों के साथ-साथ सत्ता में भागीदारी का ठोस आश्वासन पहुंचाना बहुत जरूरी है। पड़ोसी मुल्कों में ‘जेन-जी’ के आक्रोशों ने राजनेताओं को आगाह किया है कि वे इस पीढ़ी की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं का संज्ञान लें और उसके अनुरूप अपनी सियासी नीतियां भी बनाएं। भाजपा की चुनावी सफलता के पीछे यह तर्क दिया जाता रहा है कि वह वक्त की नब्ज सबसे बेहतर पहचानती है। उसने महिला जागृति का सबसे बेहतर लाभ उठाया है। नवीन के चुनाव को युवा जागृति से जोड़कर देखा जाना चाहिए।
बहरहाल, अगले कुछ महीनों में पांच राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। असम और पुडुचेरी में भाजपा गठबंधन सत्ता में है। नवीन के आगे सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उनके कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद महाराष्ट्र के स्थानीय चुनावों में भाजपा ने जो शानदार प्रदर्शन किया है, उसकी आभा पूर्णकालिक पदभार संभालने के बाद भी बरकरार रहे। वह जानते होंगे कि असम और पुडुचेरी में सरकार बचाने के साथ-साथ केरल, तमिलनाडु व पश्चिम बंगाल में पहले से बेहतर प्रदर्शन से ही यह मुमकिन है। उनके पास इन चुनावों से पहले अपनी टीम बनाने का बहुत समय नहीं है। फिर, बिहार से भाजपा अध्यक्ष बनने वाले वह पहले नेता हैं, तो राज्य में पार्टी के हितों का विस्तार करने के साथ-साथ जद-यू और दूसरी साझीदार पार्टियों से बेहतर तालमेल की जिम्मेदारी भी अब उनके कंधों पर आ गई है। उन्हें पार्टी में हर स्तर पर मजबूत महिला नेतृत्व गढ़ने पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि महिला आरक्षण कानून लागू करने में जितनी तकनीकी दुश्वारियां हों, अगले आम चुनाव में विपक्ष के लिए वह एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। नितिन नवीन से भाजपा ने बड़ी उम्मीदें बांधी हैं। पार्टी अपने ऊरूज पर है। उसे इस पर बनाए रखने के लिए नवीन को कड़ी मशक्कत करनी होगी।
