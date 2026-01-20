पूर्णकालिक पदभार

संक्षेप: पिछले महीने 14 दिसंबर को जब कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन के नाम का एलान हुआ था, तभी लग गया था कि भाजपा पीढ़ीगत बदलाव की ओर कदम बढ़ा चुकी है। मंगलवार को पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में नवीन की ताजपोशी…

पिछले महीने 14 दिसंबर को जब कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन के नाम का एलान हुआ था, तभी लग गया था कि भाजपा पीढ़ीगत बदलाव की ओर कदम बढ़ा चुकी है। मंगलवार को पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में नवीन की ताजपोशी के साथ इसकी तस्दीक भी हो गई। जाहिर है, इस बदलाव के गहरे निहितार्थ हैं। महज 45 साल की उम्र में पार्टी के सर्वोच्च पद पर उनके चुनाव से देश भर के युवा कार्यकर्ताओं को यह संदेश गया होगा कि भाजपा नौजवानों की सोच को भरपूर अहमियत देती है और आने वाले दिनों में पार्टी के पास उनके लिए बहुत सारे अवसर हैं। देश की सबसे बड़ी पार्टी ने इससे पहले राज्यों में सरकार के नेतृत्व के लिए भी नए व कमउम्र नेताओं को प्राथमिकता देकर युवाओं को खुद से जोड़ा है। युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद भाजपा अब ज्यादा मजबूती से यह दावा कर सकती है कि उसके पास सरकार का नेतृत्व करने के लिए जहां नरेंद्र मोदी जैसे परखे हुए लोकप्रिय नेता हैं, तो पार्टी में नई ऊर्जा भरने के लिए नवीन जैसे नौजवान हैं। अवधारणाओं की सियासी जंग में इस जोड़ी की बदौलत भाजपा ने विपक्ष के आगे एक चुनौती तो उछाल ही दी है।

देश की राष्ट्रीय राजनीति का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि पिछले आम चुनाव में भाजपा को करीब 23.6 करोड़ मत मिले थे, जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को 13.6 करोड़, वहीं युवा मतदाताओं की संख्या इस समय 21 करोड़ के आस-पास है। ऐसे में, राजनीतिक दलों के कर्ता-धर्ता अब जानते हैं कि इस विशाल मतदाता वर्ग तक कल्याणकारी कार्यक्रमों के साथ-साथ सत्ता में भागीदारी का ठोस आश्वासन पहुंचाना बहुत जरूरी है। पड़ोसी मुल्कों में ‘जेन-जी’ के आक्रोशों ने राजनेताओं को आगाह किया है कि वे इस पीढ़ी की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं का संज्ञान लें और उसके अनुरूप अपनी सियासी नीतियां भी बनाएं। भाजपा की चुनावी सफलता के पीछे यह तर्क दिया जाता रहा है कि वह वक्त की नब्ज सबसे बेहतर पहचानती है। उसने महिला जागृति का सबसे बेहतर लाभ उठाया है। नवीन के चुनाव को युवा जागृति से जोड़कर देखा जाना चाहिए।