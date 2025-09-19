Hindustan Editorial Column 20 September 2025 कम होती कीमतें, Editorial Hindi News - Hindustan
Hindi Newsओपिनियन ब्लॉगHindustan Editorial Column 20 September 2025

Hindustan लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 10:59 PM
कम होती कीमतें

जीएसटी अर्थात उत्पाद एवं सेवाकर में कटौती से मिलने वाले लाभ का सबको इंतजार है। नई दरें सोमवार से लागू हो जाएंगी। किसी भी तरह का उत्पाद या सेवा बेचने वाली कंपनियां अपनी-अपनी रियायत के मुताबिक घोषणा में लगी हैं। जीएसटी से प्रभावित ज्यादातर कंपनियों ने घोषणा कर दी है, जबकि अन्य कंपनियों की घोषणा का इंतजार है। कुल मिलाकर, पूरा बाजार ही जीएसटी के लिए तैयार हो रहा है। अगर दुग्ध उत्पाद क्षेत्र का हम उदाहरण लें, तो कम से कम 150 तरह के दुग्ध आधारित उत्पादों की कीमतों में कटौती होने वाली है। मदर डेयरी के मुताबिक देखें, तो दूध जहां दो रुपये सस्ता होगा, वहीं घी की कीमत में 30 रुपये तक की कमी आएगी। वैसे अभी भारत में महंगाई के मोर्चे पर तनाव नहीं है, पर समस्याएं वहां आ रही हैं, जहां खरीदारी नहीं बढ़ रही है। चिंता उन लोगों की हो रही है, जिनके पास खर्च करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है और ऐसे लोगों के हित में अगर तमाम जरूरी चीजों की कीमतों में कटौती होती है, तो यह एक बड़ी राहत होगी। जीएसटी का यह सुधार अगर कम आय वाले लोगों को फायदा दे पाया, तो यह सुधार वाकई प्रशंसनीय हो जाएगा।

अब यहां एक बड़ा सवाल है कि क्या तमाम कंपनियां जीएसटी में मिली राहत को उपभोक्ताओं तक ईमानदारी से पहुंचाएंगी? सरकार की मंशा तो यही है कि जीएसटी सुधार का लाभ आम जन तक पहुंचे, ताकि खरीदारी बढ़े और अर्थव्यवस्था में तेजी आए। यहां कार या वाहन बनाने वाली कंपनियों की ओर सर्वाधिक ध्यान जा रहा है, क्योंकि विगत सप्ताह भर से वाहन कंपनियां रियायत की घोषणाओं में लगी हैं। वैसे तो यह उत्सवी खरीद-बिक्री का भी समय है, पर ज्यादातर उपभोक्ता 22 सितंबर का खास इंतजार कर रहे हैं। यहां मिसाल के रूप में अगर देखें, तो मारुति की कारों में सवा लाख रुपये तक की कमी देखी जाएगी। छोटी या मझोली कारों की कीमतों में सात से दस प्रतिशत तक की कमी आ सकती है। ऐसी कारों पर पहले करों का भार 28 या 29 प्रतिशत तक था, जबकि अब 18 प्रतिशत रह जाएगा। कुल मिलाकर, वाहन बाजार में जिस तरह की प्रतिद्वंद्विता रही है, उसमें ग्राहक सर्वाधिक लाभ या रियायत की उम्मीद करेंगे। हालांकि, महंगी और बड़ी गाड़ियों का शौक रखने वाले नाखुश होंगे, क्योंकि उनकी पसंदीदा गाड़ियां बहुत महंगी होने वाली हैं।

बहरहाल, सबसे ज्यादा खुशी का माहौल चिकित्सा क्षेत्र में है। जीवन रक्षक दवाओं को अब जीएसटी से पूरी तरह छूट मिल गई है, जिन पर पहले 12 प्रतिशत कर लगता था और सरकार की खूब आलोचना होती थी। अन्य दवाओं पर भी जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। कुल मिलाकर, मरीजों की जेब को राहत नसीब होने वाली है। इससे चिकित्सा सेवाओं को लाभ होगा और उनके विस्तार को भी बल मिलेगा। एक और बड़ा क्षेत्र, जहां रियायत से हलचल तेज है, वह है जीवन व चिकित्सा बीमा। इसमें जीएसटी को शून्य कर दिया गया है, पर यहां चिंता सबसे ज्यादा है, क्योंकि यह बीमा नवीनीकरण का आम समय नहीं है। संभव है, जब तीन महीने बाद बीमा नवीनीकरण का खास समय आएगा, तब बीमा कंपनियां प्रीमियम बढ़ाकर जीएसटी में मिल रही राहत को नगण्य कर देंगी। लोग तो यही चाहेंगे कि साल दर साल महंगी हो रही बीमा योजनाएं पर्याप्त सस्ती हो जाएं। खैर, अभी इंतजार है, अगले महीने ही यह स्पष्ट होगा कि जीएसटी का कितना लाभ आम लोगों तक पहुंचा।

