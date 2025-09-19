कम होती कीमतें

जीएसटी अर्थात उत्पाद एवं सेवाकर में कटौती से मिलने वाले लाभ का सबको इंतजार है। नई दरें सोमवार से लागू हो जाएंगी। किसी भी तरह का उत्पाद या सेवा बेचने वाली कंपनियां अपनी-अपनी रियायत के मुताबिक घोषणा में लगी हैं…

जीएसटी अर्थात उत्पाद एवं सेवाकर में कटौती से मिलने वाले लाभ का सबको इंतजार है। नई दरें सोमवार से लागू हो जाएंगी। किसी भी तरह का उत्पाद या सेवा बेचने वाली कंपनियां अपनी-अपनी रियायत के मुताबिक घोषणा में लगी हैं। जीएसटी से प्रभावित ज्यादातर कंपनियों ने घोषणा कर दी है, जबकि अन्य कंपनियों की घोषणा का इंतजार है। कुल मिलाकर, पूरा बाजार ही जीएसटी के लिए तैयार हो रहा है। अगर दुग्ध उत्पाद क्षेत्र का हम उदाहरण लें, तो कम से कम 150 तरह के दुग्ध आधारित उत्पादों की कीमतों में कटौती होने वाली है। मदर डेयरी के मुताबिक देखें, तो दूध जहां दो रुपये सस्ता होगा, वहीं घी की कीमत में 30 रुपये तक की कमी आएगी। वैसे अभी भारत में महंगाई के मोर्चे पर तनाव नहीं है, पर समस्याएं वहां आ रही हैं, जहां खरीदारी नहीं बढ़ रही है। चिंता उन लोगों की हो रही है, जिनके पास खर्च करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है और ऐसे लोगों के हित में अगर तमाम जरूरी चीजों की कीमतों में कटौती होती है, तो यह एक बड़ी राहत होगी। जीएसटी का यह सुधार अगर कम आय वाले लोगों को फायदा दे पाया, तो यह सुधार वाकई प्रशंसनीय हो जाएगा।

अब यहां एक बड़ा सवाल है कि क्या तमाम कंपनियां जीएसटी में मिली राहत को उपभोक्ताओं तक ईमानदारी से पहुंचाएंगी? सरकार की मंशा तो यही है कि जीएसटी सुधार का लाभ आम जन तक पहुंचे, ताकि खरीदारी बढ़े और अर्थव्यवस्था में तेजी आए। यहां कार या वाहन बनाने वाली कंपनियों की ओर सर्वाधिक ध्यान जा रहा है, क्योंकि विगत सप्ताह भर से वाहन कंपनियां रियायत की घोषणाओं में लगी हैं। वैसे तो यह उत्सवी खरीद-बिक्री का भी समय है, पर ज्यादातर उपभोक्ता 22 सितंबर का खास इंतजार कर रहे हैं। यहां मिसाल के रूप में अगर देखें, तो मारुति की कारों में सवा लाख रुपये तक की कमी देखी जाएगी। छोटी या मझोली कारों की कीमतों में सात से दस प्रतिशत तक की कमी आ सकती है। ऐसी कारों पर पहले करों का भार 28 या 29 प्रतिशत तक था, जबकि अब 18 प्रतिशत रह जाएगा। कुल मिलाकर, वाहन बाजार में जिस तरह की प्रतिद्वंद्विता रही है, उसमें ग्राहक सर्वाधिक लाभ या रियायत की उम्मीद करेंगे। हालांकि, महंगी और बड़ी गाड़ियों का शौक रखने वाले नाखुश होंगे, क्योंकि उनकी पसंदीदा गाड़ियां बहुत महंगी होने वाली हैं।