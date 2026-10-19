सत्य की जय हो

दशहरा सत्य की जीत का पावन और प्राचीन महापर्व है। तैत्तिरीय उपनिषद् में कहा गया, सत्यं वद, धर्मं चर - अर्थात सत्य बोलो और धर्म के मार्ग पर चलो। संसार में ऐसा कोई संविधान या मजहब नहीं है, जो असत्य की जीत की कामना करता हो…

दशहरा सत्य की जीत का पावन और प्राचीन महापर्व है। तैत्तिरीय उपनिषद् में कहा गया, सत्यं वद, धर्मं चर - अर्थात सत्य बोलो और धर्म के मार्ग पर चलो। संसार में ऐसा कोई संविधान या मजहब नहीं है, जो असत्य की जीत की कामना करता हो। संसार में झूठे से झूठे इंसान को भी सत्य की जरूरत रहती है। सत्य के बिना यह संसार नहीं चल सकता, पर ध्यान दीजिए, असंख्य लोग हैं, जो असत्य से ही संसार को चलाना चाहते हैं। यह कोशिश या साजिश महाबलि रावण ने भी की थी, लेकिन वह राम के अकाट्य सत्य के सामने टिक न पाया। आज दशहरे के मूल संदेश- सत्यं वद को पूरी दुनिया स्वीकारती है। सत्य मानव सभ्यता का आधार है, इसी आधार पर मानवीयता खड़ी होती है और सच्चा समेकित या समावेशी विकास संभव होता है।

एक बार सोचकर देखिए, सत्यं वद, धर्मं चर के जयघोष के बावजूद संसार का क्या हाल है? कितने लोग सत्य के दीपक थामे हुए हैं? भारत की ही बात करें, तो यहां 60 प्रतिशत से ज्यादा लोगों के पास सोशल मीडिया की पहुंच है और सोशल मीडिया पर कम से कम 37 प्रतिशत सूचनाएं झूठी पाई जाती हैं। एमआईटी के एक अध्ययन से पता चलता है कि जहां सत्य शायद ही कभी 1,000 से अधिक लोगों तक पहुंच पाता है, वहीं झूठी खबरें बहुत आसानी से एक लाख लोगों तक पहुंच जाती हैं। किसी असत्य का वायरल हो जाना आज के युग में एक सबसे बड़ी समस्या है। चूंकि असत्य ज्यादा तेजी से फैलता है, इसलिए असत्य फैलाने का कारोबार विकसित हो रहा है। यह समाज और सभ्यता के लिए अशुभ ही नहीं, भयावह है। ऐसा नहीं है कि लगभग 80 प्रतिशत साक्षर भारत में ही ‘फेक न्यूज’ की अश्लीलता फैली हुई है, लगभग 100 प्रतिशत साक्षर अमेरिका भी ऐसी ही अश्लीलता का अंबार है। अमेरिका में झूठी रिपोर्टिंग की अधिकता के चलते करीब दो-तिहाई वयस्क जनसंचार माध्यमों पर बहुत कम या बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं। भारत हो या अमेरिका, फर्जी खबरें हर हाल में बहुत खतरनाक होती हैं। ये जनमत को बिगाड़ती हैं और ज्ञान-विज्ञान के प्रति लोगों के विश्वास को तोड़ती हैं। असत्य की अधिकता से अविश्वास जब बढ़ता है, तब हिंसा और आर्थिक नुकसान को बल मिलता है। किसी एक असत्य सूचना से भी मानसिक सेहत पर बुरा असर पड़ता है।