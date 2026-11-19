नई दिल्ली में ‘फिक्की’ के नाम से विख्यात ‘फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्री’ का यह शताब्दी वर्ष देश और उसकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खास है। फिक्की के सम्मेलन में ‘भारत 2047’ विषय पर बोलते हुए…

नई दिल्ली में ‘फिक्की’ के नाम से विख्यात ‘फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्री’ का यह शताब्दी वर्ष देश और उसकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खास है। फिक्की के सम्मेलन में ‘भारत 2047’ विषय पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने उद्यमियों को प्रेरित किया है कि उन्हें वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्द्धा के लिए आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। प्रधानमंत्री के उपयोगी संबोधन पर चर्चा से पहले यह याद कर लिया जाए कि फिक्की अपने 100 वर्षों में देश के उद्योग जगत की अपार उपलब्धियों का गवाह रहा है। सन् 1926-27 में गुलाम भारत की अर्थव्यवस्था बेहद बदहाल हो चली थी। अंग्रेज इस देश की आर्थिक नीतियों को कुछ ऐसे बनाते थे कि इसका निर्यात घटे और आयात बढ़ता जाए। हर भारतीय को यह ध्यान रखना चाहिए कि आज से 200 साल पहले दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान 15 प्रतिशत से अधिक था, पर अंग्रेज जब देश छोड़कर गए, तब यह चार फीसदी से भी नीचे आ गया था। अंग्रेजों की भारत-विरोधी नीतियों के खिलाफ ही भारतीय उद्यमियों ने 7 अप्रैल, 1927 को फिक्की का गठन किया था। आज देश के विकास में फिक्की के योगदान की सराहना का मौका है।

फिक्की के शताब्दी वर्ष के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही आग्रह किया है कि देश के उद्यमी 1.4 अरब से अधिक लोगों के अपने मजबूत भारतीय घरेलू बाजार की सुरक्षा से परे जाकर दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ मुक्त व्यापार समझौतों से पैदा वैश्विक अवसरों का लाभ उठाएं। वाकई, विशाल भारतीय बाजार स्वदेशी कंपनियों के लिए आराम फरमाने का क्षेत्र नहीं होना चाहिए। भारत को अगर तेजी से विकास करना है, तो उसे अपने निर्यात पर पूरा ध्यान देना होगा। दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में ग्राहकों की जरूरतों को समझते हुए अपने देश में निवेश करना होगा। गौर करने की बात है, भारत सरकार ने पिछले साढ़े चार वर्ष में 38 देशों के साथ नौ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, लेकिन क्या भारतीय कंपनियों ने इसका पूरा फायदा उठाया है? सरकार दूसरे देशों में बाजार बढ़ाने के लिए समझौते कर रही है, पर क्या हमारा उद्योग जगत अमेरिकी या चीनी कंपनियों की तरह लाभ उठा पा रहा है? अत: फिक्की के इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री का संबोधन बहुत खास मायने रखता है। प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि भारतीय उद्योग आत्मसंतुष्ट हो जाए। आंकड़े गवाह हैं, भारत में ऐसे बहुत सारे उद्यमी हैं, तो घरेलू बाजार में अपने उत्पाद बेचकर अरबपति हो गए हैं और अपने प्रदर्शन से संतुष्ट हैं। ऐसे उद्यमियों ने अपना भविष्य सुरक्षित कर लिया है और देश के भविष्य के बारे में उनकी कोई योजना नहीं है। ऐसे में, एक बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या हम वर्ष 2047 तक विकसित हो जाएंगे?