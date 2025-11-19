आतंक केवल अपराध

संक्षेप: मजहब का गलत इस्तेमाल शर्मनाक ही नहीं, भयंकर अपराध भी है। इसी दिशा में, लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान का इस्तकबाल होना चाहिए कि आत्मघाती विस्फोट कतई शहादत नहीं है…

मजहब का गलत इस्तेमाल शर्मनाक ही नहीं, भयंकर अपराध भी है। इसी दिशा में, लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान का इस्तकबाल होना चाहिए कि आत्मघाती विस्फोट कतई शहादत नहीं है। गौरतलब है कि दिल्ली विस्फोट के एक आरोपी डॉक्टर उमर उन नबी ने अपने एक वीडियो में आत्मघाती विस्फोट को शहादत बताया है। यह भूल या भ्रांति अक्सर मजहब के नाम पर फैलाई जाती है कि मजहब की राह में फिदायीन हमले जायज हैं। इस भ्रांति को दूर करते हुए ओवैसी ने ऐसी घटना को साफ तौर पर आतंकवाद बताते हुए कहा है कि इस्लाम में आत्महत्या हराम है और मासूमों की हत्या घोर पाप। यह देश के कानून के भी खिलाफ हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख ओवैसी का यह बयान हर आदमी तक पहुंचना चाहिए। वाकई, दुनिया में कोई ऐसा मजहब नहीं है, जो आत्महत्या को सही बताता हो। माना जाता है कि मनुष्य जीवन ईश्वर या प्रकृति की बड़ी कृपा से ही संभव होता है। प्राकृतिक मृत्यु ही उचित है, किंतु इधर आतंक की घृणित विचारधारा ने आत्मघाती हमलों का जो आपराधिक चलन शुरू किया है, उसकी सिर्फ निंदा होनी चाहिए।

दिल्ली विस्फोट की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, सच्चाई परत-दर-परत सामने आ रही है। दरअसल, डॉक्टर उमर कोई अकेला ऐसा आतंकी नहीं है, जिसने फिदायीन हमले को जायज ठहराया है। बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, जो आत्महत्या ही नहीं, बल्कि मासूम लोगों की हत्या को भी मजहब के नाम पर जायज ठहराने में लगे रहते हैं। डॉक्टर उमर ने भी यह कोशिश की है, लेकिन नई बात यह हुई है कि ओवैसी जैसे जमीनी आधार वाले नेता ने इसकी भर्त्सना की है। आमतौर पर अल्पसंख्यकों के बड़े नेताओं को भी ऐसे मसलों में खामोश ही देखा जाता है, जबकि आज जरूरी है कि आत्मघाती हमलों को हर हाल में रोका जाए। किसी भी युवा को फिदायीन बनने के लिए बरगलाया न जाए। यह ध्यान देने योग्य बात है कि आतंकी विचारधारा जब आमने-सामने की लड़ाई में नाकाम होने लगती है, तब फिदायीन बनाने की साजिश रचती है। फिदायीन होना एक बड़ी नाकामी है। इससे व्यक्ति, परिवार, समाज और देश, सबको नुकसान होता है। इससे धर्म की पवित्रता को भी नुकसान पहुंचता है।