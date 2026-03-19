आर्थिक ईमानदारी
श्चिम एशिया में युद्ध का तनाव बढ़ता जा रहा है और तमाम देशों में असर दिखने लगा है। भारत में भी कई आर्थिक मोर्चों पर बहुत दबाव दिख रहा है। शेयर बाजार का हाल इतना बुरा है और वहां जैसी गिरावट देखी जा रही है, वैसी कोविड-लॉकडाउन के समय देखी गई थी…
पश्चिम एशिया में युद्ध का तनाव बढ़ता जा रहा है और तमाम देशों में असर दिखने लगा है। भारत में भी कई आर्थिक मोर्चों पर बहुत दबाव दिख रहा है। शेयर बाजार का हाल इतना बुरा है और वहां जैसी गिरावट देखी जा रही है, वैसी कोविड-लॉकडाउन के समय देखी गई थी। विदेशी निवेशकों द्वारा मार्च के पहले पखवाड़े में 17 महीनों में सबसे तेज गति से शेयर बेचने के बाद, यह भारत के शेयर बाजार सूचकांक का सबसे खराब पखवाड़ा बनने की ओर अग्रसर है। गुरुवार, 19 मार्च, 2026 को बीएसई में 2000 से ज्यादा अंकों की गिरावट देखी गई। गौर करने की बात है, विदेशी निवेशकों ने पिछले दो सप्ताह में भारतीय बाजार से 52,704 करोड़ रुपये निकाले हैं। दुनिया में युद्ध का तनाव बढ़ा है, तो पैसा अपने सुरक्षित ठिकानों की ओर भाग रहा है। दिसंबर में समाप्त हुई तिमाही में सुधार के संकेत साफ दिखे थे, लेकिन युद्ध ने इस चालू तिमाही में सुधार की उम्मीदों को धूल में मिला दिया है।
पहली बात तो यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक विदेशी तेल पर निर्भर है। कच्चे तेल का आयात प्रभावित हुआ है, तो जाहिर है, भारतीय उद्योगों में चिंता फैल गई है। ज्यादा दिन नहीं बीते, अमेरिकी टैरिफ संकट के बावजूद हमारा बाजार अच्छा प्रदर्शन कर रहा था और उसमें ऐसी कोई गिरावट नहीं दिखी थी। इसकी एक वजह यह भी है कि टैरिफ संकट के समय भारत को कच्चे तेल की आसान आपूर्ति हो रही थी। अब जब आपूर्ति प्रभावित हुई है, तो हमारे विकास की रफ्तार पर असर होता दिख रहा है। वैसे, शेयर बाजार में गिरावट का अर्थव्यवस्था पर तत्काल असर नहीं पड़ता है, लेकिन यह एक पूर्व संकेत होता है। अभी भी अगर युद्ध थम जाए, तो शेयर बाजार भी संभल जाएगा और हमारी आर्थिक वृद्धि भी पटरी पर दौड़ती रहेगी। वैसे यह अच्छी सूचना है कि रूस और ऑस्ट्रेलिया से गैस मंगाकर आपूर्ति का इंतजाम किया जा रहा है। घबराहट में जमाखोरी न करने के लिए कहा गया है। वाकई, अगर जितनी जरूरत है, उतने ईंधन का इंतजाम हम करते हुए चलें, तो तात्कालिक अभाव को संकट में बदलने से रोक पाएंगे। हालांकि, एक संकेत है कि लोग रुपया अपने पास रखने लगे हैं। तभी गुरुवार को चांदी के भाव में भी गिरावट आई और सोना भी गिरा। हालांकि, इसके लिए अमेरिकी केंद्रीय बैंक को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। चूंकि खुद अमेरिका भी युद्ध से तनाव में है, तो वहां बैंक ने ब्याज दरों के साथ किसी भी छेड़छाड़ से परहेज किया है।
बहरहाल, भारत संभलकर चले, तो अभाव से पार पा लेगा। यह आपदा सुधार का अवसर बने। हम अपनी अर्थव्यवस्था में जमाखोरी और कालाबाजारी के अवगुण देख रहे हैं। इनके पुख्ता इलाज की जरूरत है। अर्थव्यवस्था में ईमानदारी सुनिश्चित हो। लगे हाथ, एक सवाल यह खड़ा हो गया है कि क्या हमारे बैंक ढंग से काम कर रहे हैं? ध्यान रहे, एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती के अचानक इस्तीफे से भी गुरुवार को तीखी प्रतिक्रिया दिखी है। देश के सबसे बड़े निजी ऋणदाता बैंक की व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। अतनु के शब्दों के सहारे कहें, तो पिछले दो वर्षों में उन्होंने बैंक के भीतर कुछ ऐसी घटनाएं व प्रथाएं देखी हैं, जो उनके व्यक्तिगत मूल्यों व नैतिकता के अनुरूप नहीं हैं। हो सकता है, अतनु की शिकायत में अतिरेक हो, पर देश के वित्त विशेषज्ञों को परखना चाहिए कि तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे भारत के वित्तीय संस्थान कितने नैतिक हैं? किसी भी आर्थिक संकट से जूझने के लिए वित्तीय संस्थानों का चाक-चौबंद होना अनिवार्य है।
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