वैज्ञानिकों को बधाई

एक ऐसे समय में, जब अनेक वैज्ञानिकों के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (इसरो) छोड़ने की खबरें सुर्खियां बटोरने लगी थीं, देश में निजी क्षेत्र द्वारा विकसित आर्बिटल रॉकेट ‘विक्रम-1’ का सफल प्रक्षेपण एक आह्लादकारी सूचना है…

एक ऐसे समय में, जब अनेक वैज्ञानिकों के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (इसरो) छोड़ने की खबरें सुर्खियां बटोरने लगी थीं, देश में निजी क्षेत्र द्वारा विकसित आर्बिटल रॉकेट ‘विक्रम-1’ का सफल प्रक्षेपण एक आह्लादकारी सूचना है। शनिवार 18 जुलाई को आंध्र के श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड से इसे छोड़ा गया और इसने भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में एक नया कीर्तिमान गढ़ दिया। एक ऐसा कीर्तिमान, जो हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रमों की उन्नति, हमारे वैज्ञानिकों की बेजोड़ काबिलियत और निजी क्षेत्र की अपार संभावनाओं से जुड़ा है। अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है, जिसके निजी क्षेत्र ने अंतरिक्ष की दुनिया में सफलतापूर्वक कदम रख दिया है। विक्रम-1 को विकसित करने वाली निजी कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर इस रॉकेट का नामकरण करके न सिर्फ उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है, बल्कि हमारे औद्योगिक घरानों को भी यह पैगाम दिया है कि कारोबार करते हुए भी अपने देश की समृद्ध विरासत का सम्मान किया जाना चाहिए। गौर कीजिए, अप्रैल 1975 में, जब भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ा था, तब उसका नामकरण महान खगोल विज्ञानी आर्यभट्ट के नाम पर किया गया था।

विक्रम-1 की सफलता विज्ञान में अभिरुचि रखने वाले भारतीयों के लिए एक आह्वान है- सेनानी, करो प्रयाण अभय... सारा आकाश तुम्हारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उचित ही इसे रेखांकित करते हुए कहा है कि यह उपलब्धि अनगिनत युवाओं को बड़े सपने देखने और नवाचार करने को प्रेरित करेगी। दिलचस्प यह है कि आज से आठ साल पहले इसरो के दो पूर्व वैज्ञानिकों पवन चंदाना और नागा भरत डाका ने स्काईरूट एयरोस्पेस कंपनी की शुरुआत की थी और एक दशक से भी कम समय में उन्होंने यह कमाल कर दिया। इस कामयाबी का एक सुखद पहलू यह है कि अब ऐसे नवाचारों में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ेगी और प्रतिभाशाली युवाओं को प्रयोग के पर्याप्त अवसर मिल सकेंगे। स्काईरूट को शुरुआत में निवेश के लिए संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन अब वह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है।