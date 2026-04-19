वाजिब सख्ती

होर्मुज जलमार्ग से गुजरते समय दो भारतीय वाणिज्यिक जहाजों पर ईरानी फौज की तरफ से हुई गोलीबारी दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, बेहद चिंताजनक भी है। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि भारतीय ध्वज लगे जहाज पहली बार इस्लामी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के निशाने पर आ गए…

होर्मुज जलमार्ग से गुजरते समय दो भारतीय वाणिज्यिक जहाजों पर ईरानी फौज की तरफ से हुई गोलीबारी दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, बेहद चिंताजनक भी है। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि भारतीय ध्वज लगे जहाज पहली बार इस्लामी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के निशाने पर आ गए? बेशक, होर्मुज को पूरी तरह खोलने के ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची के एलान के महज 24 घंटे के भीतर इसे दोबारा बंद करने की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन ईरान पहले भी भारतीय पोतों के लिए सुरक्षित रास्ता दे चुका है। ब्योरे यही बताते हैं कि अमेरिका-ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से लगभग 10 भारतीय पोत यहां से निकलकर भारत आए हैं। फिर ईरानी फौज ने यह कदम क्यों उठाया? उचित ही नई दिल्ली ने इस घटना पर सख्त रुख अपनाया है। शनिवार देर शाम विदेश मंत्रालय ने न सिर्फ ईरानी राजदूत मोहम्मद फताली को तलब किया, बल्कि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने बैठक में यह साफ भी कर दिया गया कि भारत अपने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है। ईरानी राजदूत को अपने शीर्ष अधिकारियों को भारतीय रुख से अवगत कराने को भी कहा गया है।

इस पूरे घटनाक्रम से कई सवाल पैदा होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि होर्मुज जलडमरूमध्य को सुरक्षित कैसे माना जाए? करीब दो दिन पहले, जब इसे अस्थायी युद्ध-विराम तक कारोबारी जहाजों के लिए पूरी तरह खोलने का एलान हुआ था, तब दुनिया ने राहत की सांस ली थी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की मुश्किलों का अंत शायद करीब है, किंतु चंद घंटों के भीतर ही ईरानी मीडिया ने स्पष्ट कर दिया कि ईरानी विदेश मंत्री के शब्दों को ‘गलत’ समझा गया है और होर्मुज से गुजरने के लिए ईरानी नौसेना की अनुमति पूर्ववत अनिवार्य रहेगी। जाहिर है, इससे ईरान की अंदरूनी राजनीति को लेकर भी एक भ्रम की स्थिति बनी है। क्या ईरान सरकार व आईआरजीसी के बीच कुछ मतभेद हैं? मुमकिन है, ईरान की इस ‘हां-ना’ ने उन जहाज-संचालकों को आगे बढ़ने को प्रेरित किया हो, जो इस मार्ग के खुलने की आस में आसपास के क्षेत्रों में डेरा डाले हुए हैं। आखिर होर्मुज मार्ग के फैसले ईरान में कौन ले रहा है? यह सब उस वक्त हो रहा है, जब अमेरिका और ईरान फिर से सहमति के सूत्र तलाशने में जुटे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही दोनों देशों के बीच दूसरे दौर की वार्ता हो सकती है। ऐसे में, अगर विश्व बिरादरी में ईरान के वास्तविक नेतृत्व को लेकर कोई ऊहापोह की स्थिति बनी, तो इसका कूटनीतिक नुकसान सबसे अधिक तेहरान को ही होगा।