Hindustan editorial column 19 September 2025 फिर बढ़ता प्रदूषण, Editorial Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsओपिनियन ब्लॉगHindustan editorial column 19 September 2025

फिर बढ़ता प्रदूषण

पंजाब में पानी अभी ठीक से सूखा भी नहीं है, पर खेतों में फसल अवशेष या पराली जलाने की शुरुआत हो गई है। ऐसे में, वायु प्रदूषण का दौर इस बार समय से पहले ही शुरू हो गया है और उसे लेकर चिंता भी बहुत बढ़ गई है…

Hindustan लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 11:06 PM
share Share
Follow Us on
फिर बढ़ता प्रदूषण

पंजाब में पानी अभी ठीक से सूखा भी नहीं है, पर खेतों में फसल अवशेष या पराली जलाने की शुरुआत हो गई है। ऐसे में, वायु प्रदूषण का दौर इस बार समय से पहले ही शुरू हो गया है और उसे लेकर चिंता भी बहुत बढ़ गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को पराली जलाने के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए कहा था कि कुछ जिम्मेदार लोगों को जेल भेजने से सही संदेश जाएगा। हां, किसानों का बड़ा योगदान है, वे लोगों को भोजन उपलब्ध कराते हैं, पर इसका अर्थ यह नहीं कि पर्यावरण की रक्षा न की जा सके। भारत के प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई ने सरकार से पूछा है कि आप दोषी लोगों के लिए किसी दंड के प्रावधान के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? प्रधान न्यायाधीश ने यहां तक पूछा कि अगर पर्यावरण की रक्षा करने का आपका सचमुच इरादा है, तो फिर क्यों कतरा रहे हैं? सर्वोच्च न्यायालय में यह खास बात भी हुई है कि अगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नागरिक प्रदूषण मुक्त हवा के हकदार हैं, तो दूसरे शहरों के लोग क्यों नहीं? ये सवाल वाकई स्वागतयोग्य हैं और हमें पूरी गंभीरता से इनके जवाब खोजने चाहिए।

कयास लगाए जा रहे हैं कि जब प्रदूषण के लिए कुख्यात मौसम की शुरुआत में ही सर्वोच्च न्यायालय का रुख इतना कड़ा है, तो आगे बड़े कड़े कदमों की संभावना साफ दिखती है। कोई संदेह नहीं कि कड़े कदमों के बिना पराली जलाने की कुप्रथा समाप्त नहीं होगी। पराली से निपटने के और भी उपाय हैं, पर कुछ किसानों को पराली जलाना ज्यादा आसान लगता है। जाहिर है, ऐसे किसानों को न अपनी सेहत की चिंता है और न दूसरों के जीवन की। तमाम किसान जानते हैं, शीतकाल में एक समय ऐसा आता है, जब अनेक गांवों-शहरों में हवा जहर हो जाती है। इसके बावजूद अपने देश में किसानों को नाराज करने का जोखिम शायद ही कोई राजनीतिक पार्टी उठाएगी। किसानों के संगठन मजबूत हैं और कुछ दोषी किसानों को गिरफ्तार करने से मकसद पूरा होने की उम्मीद कम है। क्या समझाइश का रास्ता ही सबसे बेहतर रहेगा? क्या हमारे राजनीतिक दलों ने किसानों को समझाने के लिए गंभीरता से प्रयास किए हैं? उदार कदमों को अगर पूरी ईमानदारी से आगे बढ़ाया जाए, तो कड़े कदमों की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां किसानों को समझाने का काम सरकारी महकमे की तुलना में राजनीतिक दलों का ज्यादा है। वैसे, देश में जब नकारात्मकता की राजनीति हावी हो, तब किसानों को भड़काना छोड़कर, समझाने का प्रयास कितने राजनेता करना चाहेंगे? खैर, अच्छी बात है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए चल रहे उपायों की समीक्षा की है। केंद्रीय मंत्री की बैठक में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सरकार और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। मतलब, इस बार सुधार की उम्मीद हम कर सकते हैं।

प्रदूषण निवारण के लिए भारतीयों को अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचना होगा। हाल ही में दो शोध पत्र सामने आए हैं। एक शोध से पता चलता है, प्रदूषण चुपचाप भारत में कैंसर की एक नई लहर को बढ़ावा दे रहा है। वायु प्रदूषण के कारण फेफड़ों के कैंसर के रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है। भारत में हर साल 14 लाख से ज्यादा कैंसर के नए मामले दर्ज किए जाते हैं। एक अन्य ताजा अध्ययन में पाया गया है कि वायु प्रदूषण के चलते लाल किले की दीवारों पर काली पपड़ी जम गई है। संदेश साफ है, अगर हमने वर्तमान में प्रदूषण को न रोका, तो हमारा भविष्य ही नहीं, बल्कि अतीत भी बदरंग हो जाएगा।

Punjab air pollution

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।