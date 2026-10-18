हादसा-दर-हादसा

कोलकाता के चोरबागान सार्वजनीन पूजा पंडाल में मची भगदड़ में लगभग 20 लोगों की मौत की खबर अभी तफसील से आ भी नहीं सकी थी कि ग्वालियर के शीतला माता मंदिर के पास देर रात दर्जनों श्रद्धालुओं के ट्रक से कुचले…

कोलकाता के चोरबागान सार्वजनीन पूजा पंडाल में मची भगदड़ में लगभग 20 लोगों की मौत की खबर अभी तफसील से आ भी नहीं सकी थी कि ग्वालियर के शीतला माता मंदिर के पास देर रात दर्जनों श्रद्धालुओं के ट्रक से कुचले जाने और इसमें 15 के मरने के समाचार ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। निस्संदेह, शनिवार की रात श्रद्धा और आस्था के इन दोनों केंद्रों पर जो मंजर था, वह किसी का अभीष्ट नहीं हो सकता, लेकिन यह पूछा ही जाना चाहिए कि आखिर मानवीय लापरवाही और प्रशासनिक चूक की भेंट मासूम लोग कब तक चढ़ते रहेंगे? कहा जा रहा है, चोरबागान की एक संकरी गली में यह पूजा पंडाल बना है और शाम में हुई बारिश से बचने के लिए हजारों लोग इसमें आ घुसे, जिसके कारण यह अप्रिय घटना घटी। यह बताता है कि स्थानीय प्रशासन और पूजा प्रबंधन समिति के बीच तालमेल की कमी थी। यह जानते हुए कि पंडाल से निकासी के पर्याप्त रास्ते नहीं हैं, इतनी बड़ी भीड़ को अंदर आने दिया गया। हैरानी की बात है कि यह पूजा समिति नौ दशक पुरानी है, फिर तो उसके पास अपनी क्षमताओं और संसाधनों का सटीक अनुमान होना चाहिए था?

बंगाल की दुर्गा पूजा देश ही नहीं, दुनिया भर में मशहूर रही है। यूनेस्को ने वर्षों पहले इसे सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया था। फिर इस विरासत को संभालने में कोताही क्यों? यह तो किसी से छिपी बात नहीं है कि दुर्गा पंडालों में हर साल भारी भीड़ उमड़ती रही है, खासकर सप्तमी से दशहरे तक यह उत्सव अपने चरम पर होता है। प्रशासन और पंडाल समितियों को पहले से चाक-चौबंद तैयारी करनी चाहिए थी। इस हादसे के बाद देश भर की सरकारों को उन पूजा पंडालों में जन-प्रवेश को लेकर एक ठोस रणनीति बनानी चाहिए, जहां अचानक बढ़ आई भीड़ से निपटने की मुकम्मल व्यवस्था नहीं। इस प्रक्रिया में देवी आराधना की प्रक्रिया को अक्षुण्ण रखते हुए स्थानीय लोग आगे आकर प्रशासन का सहयोग करें, ताकि पश्चिम बंगाल की उत्सवधर्मिता आगे दागदार न हो।