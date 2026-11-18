जम्मू-कश्मीर में दहशतगर्दी के खिलाफ मिली नई कामयाबी मील का पत्थर है। वहां घाटी में खुले रूप से सक्रिय आतंकियों की तादाद लगातार घटती जा रही है और ताजा मुठभेड़ में आतंकी कमांडर लतीफ भट मारा गया है…

जम्मू-कश्मीर में दहशतगर्दी के खिलाफ मिली नई कामयाबी मील का पत्थर है। वहां घाटी में खुले रूप से सक्रिय आतंकियों की तादाद लगातार घटती जा रही है और ताजा मुठभेड़ में आतंकी कमांडर लतीफ भट मारा गया है। वह कश्मीर में सबसे वांछित स्थानीय आतंकी कमांडर था। कुलगाम में जब भारतीय जवानों ने उसे घेरना शुरू किया, तब वह जान बचाने के लिए मस्जिद में जा छिपा। उसे आखिरी वक्त तक आत्मसमर्पण का मौका दिया गया, पर उसे इस कदर बरगलाया गया था कि वह हथियार डालने को तैयार न हुआ। जब सरकारें आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ संकल्पित है, तब आतंकियों के पास बचने की एक ही राह है कि वे हथियार छोड़कर मुख्यधारा की ओर कदम बढ़ाएं। सनद रहे, कश्मीर में जब से आतंकवाद शुरू हुआ है, तब से वहां 4,000 से ज्यादा आतंकी समर्पण कर चुके हैं। वर्ष 2000 के बाद से ही करीब 900 आतंकियों ने हथियार डाले हैं। यह समझना ही होगा कि बंदूकें कतई मसाइल का हल नहीं हैं। बहरहाल, दो दिन पहले ही लतीफ के साथी आतंकी उमर निसार को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। इसके बाद लतीफ का गिरफ्त में आना तय था, उसने छिपने की हर कोशिश की, पर सुरक्षा बलों की चौकसी ने उसे ठिकाने लगा दिया।

सुरक्षा बलों के लिए यह एक महत्वपूर्ण मकाम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पूरे उत्साह से सूचित किया है कि घाटी में लश्कर-ए-तैयबा का आखिरी सक्रिय स्थानीय आतंकी मारा गया। लगे हाथ, गृह मंत्री ने आतंक विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षाकर्मियों के बीच बेहद उच्च स्तरीय तालमेल को सराहा है। आतंकवाद का सफाया करने में लगे भारतीय जवानों का वाकई अभिनंदन करना चाहिए। कोई भूला नहीं होगा, एक समय था, जब कश्मीर में रोज ही आतंकी हमले होते थे। साल 2001 तो ऐसा बीता कि वहां करीब 2,000 लोगों की जान गई। आज कश्मीर को लेकर एक सुकून है। वहां तैनात सुरक्षा जवान आतंक को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्प है और आंकड़े गवाह हैं, इस साल 23 आतंकी मारे गए हैं। नागरिकों और सुरक्षाबलों को भी इस साल नाममात्र नुकसान हुआ है। सुरक्षा की दृष्टि से यह वर्ष ऐतिहासिक कहलाएगा। जहां एक ओर, नक्सलवाद का अंत करने में कामयाबी मिली है, वहीं आतंकवाद के खात्मे की उम्मीदें बढ़ गई हैं।