अंत की ओर आतंक
जम्मू-कश्मीर में दहशतगर्दी के खिलाफ मिली नई कामयाबी मील का पत्थर है। वहां घाटी में खुले रूप से सक्रिय आतंकियों की तादाद लगातार घटती जा रही है और ताजा मुठभेड़ में आतंकी कमांडर लतीफ भट मारा गया है…
जम्मू-कश्मीर में दहशतगर्दी के खिलाफ मिली नई कामयाबी मील का पत्थर है। वहां घाटी में खुले रूप से सक्रिय आतंकियों की तादाद लगातार घटती जा रही है और ताजा मुठभेड़ में आतंकी कमांडर लतीफ भट मारा गया है। वह कश्मीर में सबसे वांछित स्थानीय आतंकी कमांडर था। कुलगाम में जब भारतीय जवानों ने उसे घेरना शुरू किया, तब वह जान बचाने के लिए मस्जिद में जा छिपा। उसे आखिरी वक्त तक आत्मसमर्पण का मौका दिया गया, पर उसे इस कदर बरगलाया गया था कि वह हथियार डालने को तैयार न हुआ। जब सरकारें आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ संकल्पित है, तब आतंकियों के पास बचने की एक ही राह है कि वे हथियार छोड़कर मुख्यधारा की ओर कदम बढ़ाएं। सनद रहे, कश्मीर में जब से आतंकवाद शुरू हुआ है, तब से वहां 4,000 से ज्यादा आतंकी समर्पण कर चुके हैं। वर्ष 2000 के बाद से ही करीब 900 आतंकियों ने हथियार डाले हैं। यह समझना ही होगा कि बंदूकें कतई मसाइल का हल नहीं हैं। बहरहाल, दो दिन पहले ही लतीफ के साथी आतंकी उमर निसार को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। इसके बाद लतीफ का गिरफ्त में आना तय था, उसने छिपने की हर कोशिश की, पर सुरक्षा बलों की चौकसी ने उसे ठिकाने लगा दिया।
सुरक्षा बलों के लिए यह एक महत्वपूर्ण मकाम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पूरे उत्साह से सूचित किया है कि घाटी में लश्कर-ए-तैयबा का आखिरी सक्रिय स्थानीय आतंकी मारा गया। लगे हाथ, गृह मंत्री ने आतंक विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षाकर्मियों के बीच बेहद उच्च स्तरीय तालमेल को सराहा है। आतंकवाद का सफाया करने में लगे भारतीय जवानों का वाकई अभिनंदन करना चाहिए। कोई भूला नहीं होगा, एक समय था, जब कश्मीर में रोज ही आतंकी हमले होते थे। साल 2001 तो ऐसा बीता कि वहां करीब 2,000 लोगों की जान गई। आज कश्मीर को लेकर एक सुकून है। वहां तैनात सुरक्षा जवान आतंक को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्प है और आंकड़े गवाह हैं, इस साल 23 आतंकी मारे गए हैं। नागरिकों और सुरक्षाबलों को भी इस साल नाममात्र नुकसान हुआ है। सुरक्षा की दृष्टि से यह वर्ष ऐतिहासिक कहलाएगा। जहां एक ओर, नक्सलवाद का अंत करने में कामयाबी मिली है, वहीं आतंकवाद के खात्मे की उम्मीदें बढ़ गई हैं।
वैसे एक आशंका यह है कि जब तक आतंकवाद को सीमापार से मदद मिल रही है, तब तक कश्मीर में हिंसा पूरी तरह से नहीं रुक पाएगी। इस साल अभी तक आतंक की वजह से कश्मीर में कुल 29 जानें गई हैं, जबकि बीते वर्ष 2025 में 91 और 2024 में 126 की जानें गई थीं। आतंक में आई कमी अब सिर्फ दावा नहीं है। आतंकियों को घेरकर खत्म करने की रणनीति लगातार कामयाब हो रही है। ऐसा कैसे मुमकिन हो रहा है? वास्तव में, सुरक्षा और रक्षा बलों के बीच समन्वय पहले की तुलना में बहुत बेहतर हुआ है। कश्मीरियों में जागरूकता बढ़ी है। आर्थिक और सामाजिक तरक्की को रफ्तार मिलने लगी है। ऐसे में, पाकिस्तानी साजिश स्वाभाविक ही कमजोर पड़ने लगी है। सुरक्षा और समन्वय का यह शिकंजा बने रहना चाहिए। दहशतगर्दों के प्रति अब ढीला पड़ने या ढुलमुल नीतियां अपनाने या अनावश्यक रूप से उदारता दिखाने की जरूरत नहीं है। संविधान की रोशनी में कश्मीर में अमन-चैन की बहाली जारी रहनी चाहिए। केंद्र सरकार और स्थानीय केंद्रशासित प्रदेश की सरकार का पैगाम बहुत स्पष्ट है, अमन-चैन से खिलवाड़ का मौका किसी को नहीं दिया जाएगा।
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