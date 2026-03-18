विदेशियों की गिरफ्तारी

पर्यटक वीजा पर भारत आए छह यूक्रेनी और एक अमेरिकी नागरिकों की गिरफ्तारी चिंता पैदा करती है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने इन विदेशियों को गिरफ्तार किया है। उन पर यह आरोप संगीन है कि…

पर्यटक वीजा पर भारत आए छह यूक्रेनी और एक अमेरिकी नागरिकों की गिरफ्तारी चिंता पैदा करती है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने इन विदेशियों को गिरफ्तार किया है। उन पर यह आरोप संगीन है कि ये नागरिक पर्यटक वीजा पर भारत आए और भारत-विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गए। बताया जा रहा है कि एनआईए काफी दिनों से इन विदेशियों पर नजर रखे हुए थी। ये विदेशी पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय विद्रोही समूहों के साथ काम कर रहे थे। गिरफ्तार अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैनडाइक तो एक जाना-पहचाना नाम है। वह सैनिक, व्यवसायी, युद्ध संवाददाता और स्तंभकार के रूप में काम कर चुका है। माना जा रहा है कि वह भारत-विरोधी विद्रोहियों के प्रशिक्षण में शामिल था। मैथ्यू वैनडाइक की कंपनी घोषित रूप से गैर-लाभकारी मॉडल पर काम करती है, लेकिन आतंकवाद, विद्रोह और दमनकारी शासनों से लड़ रहे समुदायों को मुफ्त सुरक्षा, सैन्य परामर्श एवं प्रशिक्षण देती है। यहां सवाल खड़ा होता है, क्या यह सही है कि ऐसी सेवा देने वाली कंपनी के मुखिया पर्यटन छोड़कर विद्रोहियों को प्रशिक्षण देने में जुट जाएं?

एनआईए ने उचित ही इस मामले को गंभीरता से लिया है। इनके खिलाफ गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 18 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो आतंकवादी कृत्य को अंजाम देने के लिए साजिश, समर्थन, उकसाने या प्रेरित करने से संबंधित है। दिल्ली की एक अदालत ने इन विदेशियों को 27 मार्च तक के लिए एनआईए की हिरासत में भेज दिया है। भारत में ऐसे और भी संदिग्ध विदेशी हैं, जिनकी तलाश एनआईए कर रही है। कम-से-कम 15 ऐसे विदेशी पर्यटक वीजा से यहां आकर भारतीय व्यवस्था की उदारता का पूरा आर्थिक लाभ उठा रहे थे या उठा रहे हैं। ऐसा करना भारत देश के खिलाफ साजिश है। एनआईए का मानना है कि इन विदेशियों ने भारत के रास्ते म्यांमार जाकर विद्रोहियों को प्रशिक्षित किया है। हो सकता है, कुछ विदेशियों ने म्यांमार जाकर स्वयं भी सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। हालांकि, ये विद्रोही म्यांमार में सैन्य शासन के खिलाफ भी हथियार उठाते रहे हैं। अत: इनकी यह हरकत भारत ही नहीं, म्यांमार के भी कानून के खिलाफ है। एनआईए को जांच और दोष प्रमाणित करने में कतई पीछे नहीं रहना चाहिए। ऐसे विदेशियों के प्रति भारत का इतिहास बहुत उदार रहा है, पर जब हम नक्सलवाद और आतंकवाद का अपनी भूमि से सफाया करने में लगे हैं, तब हमारी सुरक्षा एजेंसियों को ढिलाई की गलती कतई नहीं करनी चाहिए।