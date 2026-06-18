पुनर्परीक्षा की तैयारी

देश में पहली बार मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए युद्ध स्तर के इंतजाम किए गए हैं। यह अब इतिहास में दर्ज हो गया है, भारतीय वायु सेना के विमानों ने कड़ी सुरक्षा के बीच नीट-यूजी पुनर्परीक्षा के प्रश्न-पत्रों को 18 क्षेत्रीय केंद्रों तक पहुंचाने के लिए चार दिन में 200 से…

देश में पहली बार मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए युद्ध स्तर के इंतजाम किए गए हैं। यह अब इतिहास में दर्ज हो गया है, भारतीय वायु सेना के विमानों ने कड़ी सुरक्षा के बीच नीट-यूजी पुनर्परीक्षा के प्रश्न-पत्रों को 18 क्षेत्रीय केंद्रों तक पहुंचाने के लिए चार दिन में 200 से अधिक उड़ानें भरी हैं। पहली बार, एनटीए अर्थात राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने छात्रों व अभिभावकों को विश्वास में लेने के लिए मार्मिक अपील जारी की है। पहली बार, किसी परीक्षा या पुनर्परीक्षा पर इतने लोगों और देशों की निगाह है। पहली बार, एक मोबाइल एप टेलीग्राम की सेवाओं को पुनर्परीक्षा की वजह से निलंबित किया गया है। पुनर्परीक्षा में बहुत कुछ ऐसा है, जो पहली बार हो रहा है। देश में बड़ी संख्या में छात्र या युवा डॉक्टर बनने के लिए लालायित रहते हैं और इस पुनर्परीक्षा में करीब 22 लाख छात्र भाग लेंगे। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि रविवार 21 जून को देश भर के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में यह पुनर्परीक्षा बिना किसी शिकायत के संपन्न हो जाए। सरकार के स्तर पर यह तैयारी और सतर्कता स्वागतयोग्य है।

वास्तव में, भारत एक विशाल आबादी वाला देश है, जहां लाखों विद्यार्थी एक साथ परीक्षा देते हैं। पूरे साल कोई न कोई बड़ी परीक्षा देश में चलती ही रहती है। परीक्षाओं की तैयारी बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन नीट-यूजी की पिछली परीक्षा ने जिस तरह से परीक्षा-तंत्र को शर्मसार किया है, वह किसी से छिपा नहीं है। यही कारण है, परीक्षा के लिए जिम्मेदार लोग फूंक-फूंककर कदम रख रहे हैं। सतर्कता यहां तक है कि एक सोशल एप टेलीग्राम की सेवाओं को भारत में 22 जून तक के लिए रोक दिया गया है। आरोप है, पेपर लीक में टेलीग्राम का ही इस्तेमाल हुआ था। हालांकि, टेलीग्राम अपनी जिम्मेदारी मानने को तैयार नहीं है और उसने आंशिक प्रतिबंध संबंधी सरकार के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। क्या एक परीक्षा और प्रतिबंध की वजह से टेलीग्राम के 15 करोड़ उपयोक्ताओं को सचमुच परेशानी हो रही है? यह गौर करने की बात है, साइबर अपराध में टेलीग्राम का इस्तेमाल बढ़ा है। टेलीग्राम पर दो लाख सदस्यों वाला ग्रुप भी बनाया जा सकता है और उपयोक्ता अपना फोन नंबर बताए बिना भी बातचीत कर सकते हैं। आलोचकों का कहना है कि इन्हीं विशेषताओं के चलते टेलीग्राम धोखेबाजों का पसंदीदा सोशल मंच बन जाता है। यहां टेलीग्राम को ज्यादा जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए और सरकारी एजेंसियों के साथ पूरा तालमेल बिठाकर चलना चाहिए।