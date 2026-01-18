Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsओपिनियन ब्लॉगhindustan editorial column 19 January 2026
तेज हो गए रोबोट

तेज हो गए रोबोट

संक्षेप:

रोबोट की दुनिया में तरक्की फिर तेज हो गई है। मानवीकृत रोबोट की मांग बढ़ी है, तो रोबोट के बढ़ते इस्तेमाल की आलोचना भी शुरू हो गई है। रोबोटिक्स या रोबोट विज्ञान की तरक्की प्रशंसनीय है और इस पर चीन में नहीं, अमेरिका में विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं….

Jan 18, 2026 11:10 pm ISTHindustan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रोबोट की दुनिया में तरक्की फिर तेज हो गई है। मानवीकृत रोबोट की मांग बढ़ी है, तो रोबोट के बढ़ते इस्तेमाल की आलोचना भी शुरू हो गई है। रोबोटिक्स या रोबोट विज्ञान की तरक्की प्रशंसनीय है और इस पर चीन में नहीं, अमेरिका में विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं। सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि अलबामा में रोबोट द्वारा अल्ट्रासाउंड करना अच्छा नहीं है। यह मामला व्हाइट हाउस भी पहुंचा है। वास्तव में, अमेरिका में चिकित्सा क्षेत्र में काम करने वालों की कमी हो गई है या वह बहुत महंगे हो गए हैं। ऐसे में, अल्ट्रासाउंड जैसा काम रोबोट करने लगे हैं। अमेरिका में दिग्गज नेताओं को भी यह लगता है कि रोबोट अगर इलाज में भागीदारी करेंगे, तो मानवीयता खतरे में पड़ जाएगी। हालांकि, इसमें कोई दोराय नहीं कि जहां भी संभव होगा, वहां रोबोट के बढ़ते इस्तेमाल को रोकना मुमकिन नहीं होगा।

बहरहाल, रोबोटिक्स की तरक्की चीन में सबसे तेज है। पिछले तीन महीनों से बड़े पैमाने पर ह्यूमनॉइड या मानवीकृत रोबोट बनाने की योजनाएं घोषित हो रही हैं। ह्यूमनॉइड रोबोट की क्षमताओं में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिसका श्रेय सस्ते पुर्जों, बेहतर बैटरी क्षमता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एल्गोरिदम जैसे नवाचारों को जाता है। चीनी कंपनी यूबीटेक ने दुनिया में पहली बार बड़े पैमाने पर ह्यूमनॉइड रोबोट की डिलीवरी की है। वॉकर एस2 मॉडल के 1,000 से अधिक ह्यूमनॉइड रोबोट 2025 में कारखानों में काम करने के लिए भेजे गए हैं। चांदी जैसे सफेद रंग का यह ह्यूमनॉइड रोबोट खुद चल सकता है। किसी वस्तु को पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। शुरुआती चरण में सफलता मिल रही है, लेकिन यह देखना बाकी है कि क्या ह्यूमनॉइड रोबोट कंपनियों का समय या पैसा बचा रहे हैं? हां, इतना तो तय है कि ह्यूमनॉइड्स एक दशक पहले की तुलना में इस सपने के कहीं अधिक करीब हैं, इसका श्रेय उन सघन बैटरियों को जाता है, जो रोबोट को मिनटों के बजाय घंटों तक ऊर्जा प्रदान करती हैं। ह्यूमनॉइड का प्रयोग कार कारखानों में सफल हो रहा है। बोस्टन डायनेमिक्स और टेस्ला सहित कुछ अमेरिकी रोबोटिक्स डेवलपर अपनी मूल कंपनी के औद्योगिक संयंत्रों में ह्यूमनॉइड रोबोट के पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं। अनेक तरह के कार्य रोबोट अब करने लगे हैं, लेकिन दो क्षेत्रों में चुनौती आ रही है। किसी भी रोबोट में सीमित डाटा होता है और उसके अनुरूप उसके काम भी सीमित होते हैं। दूसरी चुनौती, रोबोट को सामान्य कार्यबल का हिस्सा बनाना है। एक मनुष्य हजारों क्रियाओं को अंजाम देते हुए खड़ा रहता है, पर ऐसा करने में रोबोट को अभी सक्षम बनाया जा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाला समय रोबोटिक्स का होगा और इसमें एआई की वजह से तरक्की तेज होती चली जाएगी।

वैश्विक रोबोटिक्स बाजार में तेज वृद्धि हो रही है, जिसका मूल्य 2025-26 में लगभग 50-88 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। भारत के रोबोटिक्स बाजार का आकार 2025 में 1.98 अरब अमेरिकी डॉलर था। यह 2034 तक 7.38 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। दुनिया में पचास लाख के करीब रोबोट सेवा दे रहे हैं और भारत में करीब दस हजार रोबोट काम में लगे हैं। रोबोटिक्स में भारत छठे या सातवें स्थान पर आता है। यहां 180 से ज्यादा कंपनियां रोबोटिक्स पर काम कर रही हैं, पर मानवीकृत रोबोट बनाने में लगी करीब दस कंपनियों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। भारत में काम करने वाले इंसानों की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें रोबोटिक्स पर जरूर काम करना चाहिए।