नाबालिग वाहन चालक
यह बहुत दुखद और शर्मनाक है कि सड़कों पर नाबालिग वाहन चालकों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के द्वारका में जो त्रासद हादसा हुआ था, उसकी चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही है….
यह बहुत दुखद और शर्मनाक है कि सड़कों पर नाबालिग वाहन चालकों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के द्वारका में जो त्रासद हादसा हुआ था, उसकी चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही है। 23 वर्षीय साहिल धनेश्रा की मौत केवल उनकी बिलखती माता के लिए ही नहीं, बल्कि समाज के लिए चिंता की बात है। ऐसा क्यों होता है कि अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों को वाहन थमा देते हैं? वैसे, ऐसे मामलों में दोषी नाबालिग के लिए ही नहीं, उनके अभिभावक के लिए भी सजा तय है। फिर भी नाबालिग वाहन चालकों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके लिए कितने अभिभावकों को जेल हुई है? ऐसा कौन दोषी अभिभावक है, जो अधिकतम 25 हजार रुपये का जुर्माना और तीन साल की सजा भुगत रहा है? क्या कानून केवल दिखावे के लिए बनते हैं और जब किसी अभिभावक को सजा देने की बात आती है, तो व्यवस्था नरम पड़ जाती है?
यह सच है, नाबालिग वाहन चालकों पर लगाम ठीक से नहीं कसी गई है। अपने घर के नाबालिग लड़कों-लड़कियों को अभिभावक वाहन चलाने के लिए दे देते हैं। बीते अक्तूबर में ही दिल्ली में एक सोलह वर्षीय लड़की ने कार चलाते हुए 64 वर्षीय बुजुर्ग की जान ले ली थी, उस किशोरी की मां के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। नाबालिग दोषियों की संख्या कतई कम नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी की ही बात करें, तो साल 2024 में नाबालिग वाहन चालन के 350 मामले दर्ज हुए थे, साल 2025 में 125 मामले दर्ज हुए थे। काश! कड़ी कार्रवाई होती, तो ऐसे जानलेवा वाहन चालन पर रोक लगती। इसी साल अब तक दिल्ली में ऐसे मामलों की संख्या 10 के करीब पहुंच गई है। यहां यह ध्यान देने की बात है कि ये केवल दर्ज मामले हैं। कानून से खिलवाड़ की वास्तविक शिकायतों की संख्या तो कई गुना ज्यादा होगी। आमतौर नाबालिगों को तभी पकड़ा जाता है, जब सड़क पर उनकी गंभीर गलती सामने आती है, अन्यथा आए दिन बड़ी संख्या में नाबालिगों को बगैर लाइसेंस के वाहन चलाकर स्कूल आते-जाते देखा जा सकता है। न अभिभावकों को ज्यादा चिंता है और न शिक्षकों को। बड़ी संख्या में ऐसे किशोर हैं, जिन्हें उनकी मनमानी पूरी करने के लिए हर तरह के वाहनों के साथ खुला छोड़ दिया गया है। आज सबसे बड़ी जरूरत यही है कि कानून को पूरी कड़ाई से लागू किया जाए।
द्वारका मामले में आरोपी नाबालिग के पिता के खिलाफ अवश्य कड़ाई होनी चाहिए। उनका परिवहन का व्यवसाय है और परिवहन वाहन चलाने के लिए लाइसेंस 20 साल की उम्र में प्राप्त होता है। परिवहन व्यवसायी का पुत्र अगर 17 की उम्र में ही व्यावसायिक वाहन चला रहा था, तो यह किसी जघन्य अपराध से कम नहीं है। इस अपराध की वजह से एक युवा छात्र के शरीर की कई हड्डियां चूर-चूर हो गईं, एक मां का सपना ऐसे टूटा कि फिर कभी न जुड़ेगा। गौर कीजिए, इस देश में हर घंटे सड़क दुर्घटना में कम से कम बीस लोग जान गंवाते हैं। सवाल और भी हैं, क्या आरोपी नाबालिग की बहन दुर्घटना के समय रील बना रही थी? मौके पर बहाने बनाकर जिस तरह से बचने के प्रयास किए गए हैं, वे भी अपराध को गंभीर बनाते हैं। सजा जरूर मिलनी चाहिए, पर कब मिलेगी? गौर करने लायक पहलू यह भी है कि राष्ट्रीय राजधानी में दस मिनट से ज्यादा एक जख्मी युवा सड़क पर तड़पता है और उसे समय पर चिकित्सा सहायता नहीं मिलती है। ऐसे हादसों को रोकने के लिए संवेदना जितनी जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा सख्ती आवश्यक है।
