राम सुतार की स्मृति

संक्षेप: देश के सबसे प्रतिष्ठित और अनुभवी मूर्तिकार राम वंजी सुतार का निधन कला जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। सौ साल की उम्र में देह त्यागने वाले मूर्तिकार को उनके योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा…

देश के सबसे प्रतिष्ठित और अनुभवी मूर्तिकार राम वंजी सुतार का निधन कला जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। सौ साल की उम्र में देह त्यागने वाले मूर्तिकार को उनके योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उन्हें विश्व की एक सबसे ऊंची प्रतिमा ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ (182 मीटर) बनाने के लिए भारत में ही नहीं, विदेश में भी सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र में धुलिया जिले के निवासी राम सुतार बॉम्बे के जे जे स्कूल ऑफ आर्ट से अपने समय में स्वर्ण पदक विजेता थे। उनके काम की सहजता, निपुणता प्रशंसनीय है। वह ऐसी मूर्तियां बनाते हैं, जो यथार्थ के बहुत निकट होती हैं। उनके लिए मूर्ति शिल्प केवल कला नहीं, बल्कि विज्ञान भी है, इसलिए उनके बनाए शिल्प अपनी संपूर्णता में पूरे भाव के साथ सजीव दिखते हैं। हाल के वर्षों में उन्हें सरदार सरोवर डैम पर विराजमान सरदार पटेल की विशालकाय प्रतिमा के लिए जाना गया, किंतु उससे पहले लंबे दौर से उन्हें गांधीजी की आवक्ष प्रतिमाओं या ‘बस्ट स्टैच्यू’ के लिए पहचाना जाता था। उनकी बनाई गई गांधी प्रतिमाएं अनेक देशों में स्थापित हैं।

राम सुतार आज नहीं हैं, लेकिन दुनिया के करीब पांच सौ शहरों में उनके द्वारा निर्मित प्रतिमाएंं उनकी याद दिला रही हैं। ऐसे में, भारत ही नहीं, अनेक देशों में लोग उन्हें भुला न पाएंगे। दुनिया के ज्यादातर समकालीन शिल्पकारों ने उनके काम को करीब से देखा और सीखा है। उनकी यथार्थवादी शैली मूर्ति शिल्प के पाठ्यक्रम का अभिन्न हिस्सा है। बेशक, उनकी ख्याति के पीछे उनका खुश रहना और लंबा जीवन भी बहुत कारगर रहा। साथ ही, यह एक अच्छी बात है कि अपने पीछे वह अपनी शिल्प कंपनी और समृद्ध विरासत छोड़ गए हैं। उनकी कला अमिट रहेगी। अनेक मूर्तिकार ऐसे हुए हैं, जिन्होंने अपनी कला विद्या को संस्थान का स्वरूप प्रदान नहीं किया, लेकिन राम सुतार इस मामले में एक बेहतरीन मिसाल हैं। उनकी कृतियां और विरासत अतुलनीय हैं। इस सदी या बीती सदी के बड़े शिल्पकारों में उनकी गिनती होती है। गौर करने की बात यह है कि छोटे आकार के शिल्प या मूर्ति बनाने वाले कलाकार तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन विशालकाय मूर्तियों को साकार करने की क्षमता राम सुतार को विशिष्ट बना देती है। आज विश्व में विशालकाय स्मारकीय मूर्तियों का विशेष क्षेत्र विकसित हो गया है। यहां मूर्तियां स्वांत:सुखाय नहीं हैं, यहां किसी देव, व्यक्ति या नेता को देखकर मूर्ति को हुबहू आकार देना पड़ता है। आदमकद मूर्तियों को बनाना अपेक्षाकृत आसान है, मगर बात जहां विशालकाय मूर्तियों की आती है, वहां राम सुतार अकेले नजर आते हैं।