फिर मां पर प्रहार

देश में बढ़ रही सियासी कटुता में एक नए अध्याय का जुड़ना जितना दुखद है, उतना ही शर्मनाक भी। पटना उच्च न्यायालय ने बुधवार को कांग्रेस पार्टी को उचित ही निर्देश दिया है कि वह प्रधानमंत्री और उनकी दिवंगत मां संबंधी एआई-जनरेटेड वीडियो को तमाम सोशल मीडिया मंचों से हटा ले। यह आशंका पहले भी जताई गई थी कि एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमता के जरिये मनचाहे वीडियो गढ़े जा सकते हैं, किसी भी राजनीतिक हस्ती का फर्जी वीडियो बनाया जा सकता है। यह आशंका अब अपने बुरे स्वरूप में साकार हुई है और अदालत को हस्तक्षेप के लिए मजबूर होना पड़ा है। पटना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने एक याचिका पर महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। पीठ ने अपने अंतरिम आदेश में बिहार कांग्रेस पार्टी, उसके नेता राहुल गांधी, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एक्स (ट्विटर) इंडिया और मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक को भी नोटिस जारी किए हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि भूल करने वाले सुधार करेंगे और उनके खिलाफ अंतिम या अप्रिय आदेश की नौबत नहीं आएगी। चंद विपक्षी नेताओं ने सियासी लाभ के लिए जो वीडियो बनाया है, उसका बचाव किसी भी स्तर पर नहीं किया जा सकता।

यह समस्या बहुत बड़ी है। हमारे देश की राजनीति ने अभी तक यह फैसला नहीं लिया है कि किस हद तक एआई का इस्तेमाल करना चाहिए। यह सवाल लगातार बना हुआ है कि क्या एआई की मदद से राजनीति करना सही है? जहां तक डाटा या उसके विश्लेषण की बात है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर अपने किसी विरोधी को निशाना बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल किया जाए, तो यह शुद्ध रूप से तकनीक का दुरुपयोग है। यह एक बहुत बड़ा खतरा है कि आप मशीन या एआई को आदेश देते हैं और अपने विरोधी संबंधी प्रतिकूल ऑडियो-वीडियो सामग्री प्राप्त कर लेते हैं। संक्षेप में अगर कहें, तो प्रस्तुत मामले में जो सामग्री गढ़ी गई है, उसमें प्रधानमंत्री स्वप्न में अपनी मां से फटकार सुन रहे हैं। यहां यह दलील पेश की गई है कि मां का अपमान नहीं किया गया है। हालांकि, एक मां का फर्जी वीडियो बनाना और उन्हें अपने बेटे के प्रति नकारात्मक भाव या नाराजगी प्रकट करते हुए दिखाना, एक तरह से अनैतिकता व अपमान ही है। अगर ऐसे वीडियो बनाने की रियायत तमाम लोगों को दे दी जाए, तो किस-किस तरह के वीडियो आएंगे और माहौल किस तरह बिगड़ेगा, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है।