धौनी का संन्यास
इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से संन्यास की घोषणा के साथ महेंद्र सिंह धौनी का मैदान से सीधा नाता टूट गया। उनके प्रशंसकों के लिए यह भावुक करने वाला फैसला है, मगर यह दीवार पर लिखी वह इबारत थी, जिसे पढ़ने का पल धौनी…
इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से संन्यास की घोषणा के साथ महेंद्र सिंह धौनी का मैदान से सीधा नाता टूट गया। उनके प्रशंसकों के लिए यह भावुक करने वाला फैसला है, मगर यह दीवार पर लिखी वह इबारत थी, जिसे पढ़ने का पल धौनी को चुनना था। उन्होंने 17 नवंबर, 2026 की दोपहर को चुना। पिछले दो आईपीएल से यह कयासबाजी चल रही थी कि यह धौनी का आखिरी टूर्नामेंट है, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी में पुरानी रवानी नहीं बची थी। टीम इंडिया के तीनों फॉर्मेट- टेस्ट, एकदिवसीय और ट्वंटी-20 से वह बहुत पहले संन्यास ले चुके थे। अलबत्ता, यह अपने आप में विलक्षण बात है कि साल 2014 में टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने के दशक भर बाद भी धौनी जब-जब आईपीएल में बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, स्टेडियम ‘धौनी-धौनी’, ‘थाला-थाला’ की ध्वनि से गूंजता रहा। ऐसे कम ही खिलाड़ी हुए हैं, जिन्हें खेल प्रेमियों ने इतना टूटकर चाहा हो। इसकी ठोस वजहें हैं। धौनी के नेतृत्व में टीम इंडिया ने 28 वर्ष बाद विश्व कप की ट्रॉफी उठाई थी। उनकी कप्तानी में एक दौर वह भी आया, जब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की तीनों विधाओं में टीम इंडिया शिखर पर पहुंची। उन्होंने अपनी टीम के साथ देशवासियों को गौरव के अनमोल क्षण दिए, तो लाजिम था, भारतवासी उन्हें अपने दिल में खास मुकाम देते। उन्होंने दिया भी।
धौनी अब चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के ‘मेंटोर’ की भूमिका में होंगे। इसकी औपचारिक घोषणा मंगलवार को फ्रेंचाइजी की तरफ से की गई, हालांकि इसका निबाह धौनी कई आईपीएल से करते आ रहे हैं। सीएसके के लिए उनका क्या योगदान रहा है, यह फ्रेंचाइजी की मालकिन रूपा गुरुनाथ के शब्दों से अभिव्यक्त हो जाता है। रूपा ने एक्स पर लिखा, ‘सीएसके के लिए धौनी एक दिग्गज खिलाड़ी से कहीं बढ़कर हैं। उन्होंने मैदान में और उसके बाहर हमें जो कुछ दिया है, वह वाकई अनमोल है। उनकी नेतृत्व क्षमता, विनम्रता, प्रतिबद्धता और करोड़ों खेलप्रेमियों से उनका जुड़ाव अद्भुत है। उन्होंने हमें ऐसी यादें दी हैं, जिनको हम जीवन भर संजोकर रखेंगे।’ वाकई, आईपीएल के इतिहास में किसी अन्य टीम ने सीएसके के बराबर फाइनल मैच नहीं खेले। पांच बार तो यह टीम विजेता बनकर निकली। अपने आईपीएल करियर में खुद धौनी 100 बार नाबाद लौटे और 5,439 रनों में 1,584 रन सिर्फ छक्के से बटोरे। ये आंकड़े टीम के लिए मैदान में उनकी उपस्थिति की अहमियत बताते हैं।
क्रिकेट की दुनिया में खिलाड़ी अमूमन अपनी आक्रामकता से सुर्खियां बटोरते हैं, मगर सचिन तेंदुलकर की तरह महेंद्र सिंह धौनी ने अपने शांत मिजाज और बल्ले की मुखरता से नाम कमाया। मैदान में बेहद दबाव के क्षणों में भी उनके स्थिर स्वभाव ने उन्हें ‘कैप्टन कूल’ की संज्ञा दिलाई। वह विवादों से दूर अपनी सादगी के लिए भी सराहे जाते हैं। सोशल मीडिया के इस विस्फोटक दौर में इससे दूरी बरतकर धौनी ने गैर-जरूरी विवादों से खुद को दूर रखा है, तो झारखंड के सबसे बड़े निजी करदाताओं में उनके नाम की चर्चा ने भी देशवासियों में उनकी लोकप्रियता बढ़ाई है। निस्संदेह, जब-जब क्रिकेट के इतिहास के निर्णायक पलों को याद किया जाएगा, तब-तब फख्र के साथ धौनी के बारे में यह उल्लेख होगा कि ‘टीयर-टू सिटी’ रांची से निकले इस खिलाड़ी ने दुनिया भर में भारतीय तिरंगे का मान बढ़ाया और छोटे-छोटे शहरों की बेशुमार प्रतिभाओं को सपने देखना सिखाया। आईपीएल से संन्यास महेंद्र सिंह धौनी जैसों के लिए एक प्रस्थान बिंदु ही है।
लेखक के बारे मेंHindustan
हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। करीब एक सदी से यह अखबार हिंदी भाषी पाठकों की पसंद बना हुआ है।
देश-दुनिया की Hindi News को पढ़ने के लिए यह अखबार लगातार पाठकों की पसंद
बना हुआ है। इसके अतिरिक्त समकालीन मुद्दों पर त्वरित टिप्पणी, विद्वानों के विचार और साहित्यिक सामग्री को भी लोग पसंद
करते रहे हैं। यहां आप ग्लोबल से लोकल तक के सभी समाचार एक ही स्थान पर पा सकते हैं। हिन्दुस्तान अखबार आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों की खबरें प्रदान करता है। दक्षिण भारत के
राज्यों की खबरें भी आप यहां पाते हैं।
इसके अतिरिक्त मनोरंजन, बिजनेस, राशिफल, करियर, ऑटो, गैजेट्स और प्रशासन से जुड़ी खबरें भी यहां आप पढ़ सकते हैं। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है।