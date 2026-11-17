इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से संन्यास की घोषणा के साथ महेंद्र सिंह धौनी का मैदान से सीधा नाता टूट गया। उनके प्रशंसकों के लिए यह भावुक करने वाला फैसला है, मगर यह दीवार पर लिखी वह इबारत थी, जिसे पढ़ने का पल धौनी…

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से संन्यास की घोषणा के साथ महेंद्र सिंह धौनी का मैदान से सीधा नाता टूट गया। उनके प्रशंसकों के लिए यह भावुक करने वाला फैसला है, मगर यह दीवार पर लिखी वह इबारत थी, जिसे पढ़ने का पल धौनी को चुनना था। उन्होंने 17 नवंबर, 2026 की दोपहर को चुना। पिछले दो आईपीएल से यह कयासबाजी चल रही थी कि यह धौनी का आखिरी टूर्नामेंट है, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी में पुरानी रवानी नहीं बची थी। टीम इंडिया के तीनों फॉर्मेट- टेस्ट, एकदिवसीय और ट्वंटी-20 से वह बहुत पहले संन्यास ले चुके थे। अलबत्ता, यह अपने आप में विलक्षण बात है कि साल 2014 में टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने के दशक भर बाद भी धौनी जब-जब आईपीएल में बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, स्टेडियम ‘धौनी-धौनी’, ‘थाला-थाला’ की ध्वनि से गूंजता रहा। ऐसे कम ही खिलाड़ी हुए हैं, जिन्हें खेल प्रेमियों ने इतना टूटकर चाहा हो। इसकी ठोस वजहें हैं। धौनी के नेतृत्व में टीम इंडिया ने 28 वर्ष बाद विश्व कप की ट्रॉफी उठाई थी। उनकी कप्तानी में एक दौर वह भी आया, जब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की तीनों विधाओं में टीम इंडिया शिखर पर पहुंची। उन्होंने अपनी टीम के साथ देशवासियों को गौरव के अनमोल क्षण दिए, तो लाजिम था, भारतवासी उन्हें अपने दिल में खास मुकाम देते। उन्होंने दिया भी।

धौनी अब चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के ‘मेंटोर’ की भूमिका में होंगे। इसकी औपचारिक घोषणा मंगलवार को फ्रेंचाइजी की तरफ से की गई, हालांकि इसका निबाह धौनी कई आईपीएल से करते आ रहे हैं। सीएसके के लिए उनका क्या योगदान रहा है, यह फ्रेंचाइजी की मालकिन रूपा गुरुनाथ के शब्दों से अभिव्यक्त हो जाता है। रूपा ने एक्स पर लिखा, ‘सीएसके के लिए धौनी एक दिग्गज खिलाड़ी से कहीं बढ़कर हैं। उन्होंने मैदान में और उसके बाहर हमें जो कुछ दिया है, वह वाकई अनमोल है। उनकी नेतृत्व क्षमता, विनम्रता, प्रतिबद्धता और करोड़ों खेलप्रेमियों से उनका जुड़ाव अद्भुत है। उन्होंने हमें ऐसी यादें दी हैं, जिनको हम जीवन भर संजोकर रखेंगे।’ वाकई, आईपीएल के इतिहास में किसी अन्य टीम ने सीएसके के बराबर फाइनल मैच नहीं खेले। पांच बार तो यह टीम विजेता बनकर निकली। अपने आईपीएल करियर में खुद धौनी 100 बार नाबाद लौटे और 5,439 रनों में 1,584 रन सिर्फ छक्के से बटोरे। ये आंकड़े टीम के लिए मैदान में उनकी उपस्थिति की अहमियत बताते हैं।