अरब में हादसा

संक्षेप: सऊदी अरब में मक्का-मदीना के बीच भीषण सड़क हादसे में भारतीयों की मौत बहुत दुखद है। सोमवार सुबह हुए इस हादसे के बाद दुनिया में स्वाभाविक ही शोक की लहर दौड़ गई। हैदराबाद और तेलंगाना से 54 श्रद्धालुओं का एक समूह 9 नवंबर को हज करने गया था…

सऊदी अरब में मक्का-मदीना के बीच भीषण सड़क हादसे में भारतीयों की मौत बहुत दुखद है। सोमवार सुबह हुए इस हादसे के बाद दुनिया में स्वाभाविक ही शोक की लहर दौड़ गई। हैदराबाद और तेलंगाना से 54 श्रद्धालुओं का एक समूह 9 नवंबर को हज करने गया था। इस समूह को 23 नवंबर को लौटना था, लेकिन बदकिस्मती से 45 श्रद्धालु अब कभी लौट न पाएंगे। इन श्रद्धालुओं ने पवित्र मक्का शरीफ के दर्शन कर लिए थे और बस से मदीना लौट रहे थे। मदीना से ठीक 25 किलोमीटर पहले उनकी बस तेल के टैंकर से टकराकर आग का गोला बन गई। केवल एक श्रद्धालु की जान बची और वह भी जिंदगी के लिए जूझ रहा है। यह किस्मत की ही बात है कि 54 श्रद्धालुओं में से चार बस से नहीं, कार से लौट रहे थे, वे सुरक्षित मदीना पहुंच गए, जबकि चार यात्री मक्का में रुक गए थे, उनकी जान बच गई। अब सिर्फ अफसोस जताया जा सकता है कि 46 तीर्थयात्रियों को ला रही बस यदि दुर्घटनाग्रस्त नहीं होती, तो भारतीयों के लिए यह पवित्र-यात्रा चैन से बीत जाती।

स्वाभाविक ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर अपनी संवेदना का इजहार किया है। सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास भी राहत कार्यों में जुटा है। यह पीड़ितों और उनके परिजन के साथ खड़े होने का समय है। आज केंद्र सरकार के अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सरकारें भी राहत के प्रयासों में लगी हैं। सवाल कई हैं कि क्या इस हादसे को टाला जा सकता था? एक अहम सवाल तो यही है कि जिस सड़क से करोड़ों श्रद्धालु गुजरते हैं, उस सड़क से तेल के टैंकर का गुजरना क्या ठीक है? भारत में आमतौर पर ऐसा होता है कि जिस भी धर्मस्थल पर बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं, वहां आने-जाने वाले बड़े वाहनों को रोक दिया जाता है। सऊदी अरब तेल संपन्न मुल्क है और वह तेल आपूर्ति के लिए विशेष सड़क या कोरिडोर बनाने में सक्षम है। अगर तीर्थयात्रियों और तेल टैंकरों को एक ही सड़क से गुजरना पड़ रहा है, तो इस पर जरूर विचार होना चाहिए। दुनिया में आबादी बढ़ रही है और तीर्थयात्रियों की संख्या भी बढ़ रही है, इसलिए उनके लिए अलग सुविधाओं का विकास आज समय की बड़ी मांग है। ऐसा ही प्रयोग भारत में भी किया जा सकता है। धार्मिक मेला जैसे बड़े आयोजन के समय सामान्य वाहन और तीर्थयात्री वाहन के रास्ते अलग हो जाने चाहिए। मिसाल के लिए, किसी शहर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, तो उन्हें अलग मार्ग देने में कोई हर्ज नहीं है।