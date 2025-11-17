Hindustan Hindi News
अरब में हादसा

Mon, 17 Nov 2025 10:18 PMHindustan लाइव हिन्दुस्तान
सऊदी अरब में मक्का-मदीना के बीच भीषण सड़क हादसे में भारतीयों की मौत बहुत दुखद है। सोमवार सुबह हुए इस हादसे के बाद दुनिया में स्वाभाविक ही शोक की लहर दौड़ गई। हैदराबाद और तेलंगाना से 54 श्रद्धालुओं का एक समूह 9 नवंबर को हज करने गया था। इस समूह को 23 नवंबर को लौटना था, लेकिन बदकिस्मती से 45 श्रद्धालु अब कभी लौट न पाएंगे। इन श्रद्धालुओं ने पवित्र मक्का शरीफ के दर्शन कर लिए थे और बस से मदीना लौट रहे थे। मदीना से ठीक 25 किलोमीटर पहले उनकी बस तेल के टैंकर से टकराकर आग का गोला बन गई। केवल एक श्रद्धालु की जान बची और वह भी जिंदगी के लिए जूझ रहा है। यह किस्मत की ही बात है कि 54 श्रद्धालुओं में से चार बस से नहीं, कार से लौट रहे थे, वे सुरक्षित मदीना पहुंच गए, जबकि चार यात्री मक्का में रुक गए थे, उनकी जान बच गई। अब सिर्फ अफसोस जताया जा सकता है कि 46 तीर्थयात्रियों को ला रही बस यदि दुर्घटनाग्रस्त नहीं होती, तो भारतीयों के लिए यह पवित्र-यात्रा चैन से बीत जाती।

स्वाभाविक ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर अपनी संवेदना का इजहार किया है। सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास भी राहत कार्यों में जुटा है। यह पीड़ितों और उनके परिजन के साथ खड़े होने का समय है। आज केंद्र सरकार के अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सरकारें भी राहत के प्रयासों में लगी हैं। सवाल कई हैं कि क्या इस हादसे को टाला जा सकता था? एक अहम सवाल तो यही है कि जिस सड़क से करोड़ों श्रद्धालु गुजरते हैं, उस सड़क से तेल के टैंकर का गुजरना क्या ठीक है? भारत में आमतौर पर ऐसा होता है कि जिस भी धर्मस्थल पर बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं, वहां आने-जाने वाले बड़े वाहनों को रोक दिया जाता है। सऊदी अरब तेल संपन्न मुल्क है और वह तेल आपूर्ति के लिए विशेष सड़क या कोरिडोर बनाने में सक्षम है। अगर तीर्थयात्रियों और तेल टैंकरों को एक ही सड़क से गुजरना पड़ रहा है, तो इस पर जरूर विचार होना चाहिए। दुनिया में आबादी बढ़ रही है और तीर्थयात्रियों की संख्या भी बढ़ रही है, इसलिए उनके लिए अलग सुविधाओं का विकास आज समय की बड़ी मांग है। ऐसा ही प्रयोग भारत में भी किया जा सकता है। धार्मिक मेला जैसे बड़े आयोजन के समय सामान्य वाहन और तीर्थयात्री वाहन के रास्ते अलग हो जाने चाहिए। मिसाल के लिए, किसी शहर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, तो उन्हें अलग मार्ग देने में कोई हर्ज नहीं है।

सऊदी अरब ने समय के साथ बहुत सुधार किए हैं और पहले की अपेक्षा हज करना आसान होता जा रहा है। वहां पहले बड़े-बड़े हादसे होते थे। इस सड़क हादसे से भी वहां का प्रशासन अवश्य सबक लेगा। बहरहाल, दुनिया में सड़क दुर्घटनाओं पर विशेष रूप से विचार करना चाहिए। वाहनों की गति दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। देश विकसित हो रहे हैं, तो उनकी सड़कें भी तेज वाहनों को आमंत्रण दे रही हैं। ऐसे में, बहुत जरूरी है कि बड़ी व चौड़ी सड़कों पर लेन व्यवस्था का हर हाल में आदर किया जाए। भारत में ही देखें, तो एक्सप्रेस हाईवे पर भी अक्सर बड़े वाहनों को लेन व्यवस्था को तोड़ते देखा जाता है। कार की लेन में ट्रक और ट्रक की लेन में कार क्यों दौड़े? मक्का-मदीना के बीच तेल टैंकर और बस एक लेन में कैसे आ गए? सड़क पर चलने के जो गलत संस्कार सदियों में विकसित हुए हैं, उन्हें अब हमेशा के लिए सुधार लेने की जरूरत है। इस कार्य में सरकारों के साथ ही तमाम समाजों को जुट जाना चाहिए। सड़कें सुविधा के लिए हैं, हादसे के लिए नहीं।