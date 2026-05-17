समस्याओं का दशक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगातार आर्थिक संकट की चर्चा, ईरान में फिर युद्ध तेज होने की आशंका और दिल्ली में सीएनजी की कीमत में दो दिन में दूसरी बार वृद्धि सोचने पर मजबूर कर रही है। दिल्ली में देश में सबसे ज्यादा वाहन हैं…

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगातार आर्थिक संकट की चर्चा, ईरान में फिर युद्ध तेज होने की आशंका और दिल्ली में सीएनजी की कीमत में दो दिन में दूसरी बार वृद्धि सोचने पर मजबूर कर रही है। दिल्ली में देश में सबसे ज्यादा वाहन हैं और यहां बड़ी संख्या में ऐसे भी वाहन हैं, जो सीएनजी से चलते हैं। अत: इस वृद्धि से दैनिक यात्रियों, विशेष रूप से एनसीआर क्षेत्र में सीएनजी से चलने वाले ऑटो, टैक्सी और निजी वाहनों पर निर्भर लोगों पर असर पड़ना तय है। एक समय सीएनजी की कीमत पेट्रोल से लगभग आधी हुआ करती थी, पर राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की कीमत अब 79.09 रुपये से बढ़कर 80.09 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। यह आशंका पहले ही जताई गई थी कि ईंधन की कीमतों में धीरे-धीरे वृद्धि की जाएगी। पश्चिम एशिया में युद्ध की वजह से तेल, गैस का जो बड़ा संकट पैदा हो गया है, उसका आसान समाधान किसी के पास नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागरिकों से ईंधन बचाने का आग्रह बार-बार कर रहे हैं, तो इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। यह शुद्ध अर्थनीति का विषय है, राजनीति का नहीं। बेशक, इस पर राजनीति हो रही है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है।

प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों विदेश यात्रा पर हैं और उन्होंने शनिवार को वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में अपनी अब तक की सबसे कठोर चेतावनी दी है। उन्होंने नीदरलैंड में रहने वाले भारतीय प्रवासियों से दोटूक कहा है कि अगर दुनिया में बढ़ते संकटों को तत्काल नहीं रोका गया, तो गरीबी के खिलाफ दशकों की कड़ी मेहनत से हासिल की गई प्रगति गंभीर खतरे में पड़ जाएगी। यूरोपीय देशों में उनका यह कथन खास मायने रखता है। अमेरिका ने फिलहाल यूरोपीय देशों को किनारे कर रखा है, मगर विश्व शांति में यूरोपीय देशों की एक बड़ी भूमिका रही है और अक्सर उनको अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध में शामिल होते देखा गया है। प्रधानमंत्री ने उचित ही वर्तमान दशक को लगातार बढ़ती आपदाओं का दौर बताया है। इस दशक की शुरुआत कोरोना और लॉकडाउन से हुई थी और कोरोना के आतंक के खत्म होने के बाद युद्ध का दौर शुरू हो गया। पहले रूस-यूक्रेन, फिर हमास-इजरायल और अब अमेरिका-ईरान। समस्या केवल युद्ध नहीं हैं, युद्ध की वजह से तेल की आपूर्ति बाधित हो रही है, जिससे ऊर्जा संकट विकराल होने लगा है। तेल को भी युद्ध में एक हथियार बना लिया गया है। इसका खामियाजा यह है कि जो देश युद्ध में शामिल नहीं हैं, उन्हें भी युद्ध जैसे ऊर्जा संकट से जूझना पड़ रहा है। ऐसे देशों में भारत भी शामिल है और यूरोपीय देश भी।