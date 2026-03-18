अस्पताल पर हमला

रमजान के पाक महीने में काबुल में यह कत्लेआम इंसानियत पर ऐसा हमला है, जिसे भुलाया न जा सकेगा। पाकिस्तान ने हमला दो हजार बिस्तर वाले एक ऐसे बड़े अस्पताल पर किया, जहां हजार से ज्यादा मरीज अपना इलाज करा रहे थे…

रमजान के पाक महीने में काबुल में यह कत्लेआम इंसानियत पर ऐसा हमला है, जिसे भुलाया न जा सकेगा। पाकिस्तान ने हमला दो हजार बिस्तर वाले एक ऐसे बड़े अस्पताल पर किया, जहां हजार से ज्यादा मरीज अपना इलाज करा रहे थे। यह अफगानिस्तान का शायद सबसे बड़ा नशा मुक्ति केंद्र भी है। यहां नशा छोड़ने और नई जिंदगी की उम्मीद लिए भर्ती मरीजों का ऐसा बेरहम अंत बेहद दुखद और निंदनीय है। तालिबान के एक प्रवक्ता के मुताबिक, पाकिस्तानी हवाई हमले में 400 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। यह हमला रात के नौ बजे हुआ, जब मरीज सो चुके थे या सोने की तैयारी में थे। हमले में 250 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मतलब, मृतकों की संख्या बढ़ना तय है। पाकिस्तान के इस हमले से अफगानिस्तान में नाराजगी का जो आलम होगा, उससे दोनों देशों के बीच रिश्ते शायद लंबे समय तक सुधर न पाएंगे। हमले का ही नतीजा है कि तालिबान के प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिद ने एलान कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ अब कोई कूटनीति या बातचीत नहीं होगी। इशारा साफ है, तालिबान जवाबी कार्रवाई करेगा।

वास्तव में, पाकिस्तान के पास वायु सेना है, जबकि अफगानिस्तान इस मामले में बेहद कमजोर है। अफगानिस्तान के पास मिसाइलें हैं, पर विमान नहीं हैं। यह हमला उसके लिए एक सबक है, किसी भी देश को फिजूल की चीजों से बचते हुए सबसे पहले अपनी रक्षा पंक्ति को मजबूत करना चाहिए। युद्ध केवल इरादे से नहीं, इंतजाम से लड़े जाते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मौजूदा तनाव की पहली घटना 27 फरवरी को सामने आई थी, जब पाकिस्तानी हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 22 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया था। इन हमलों में कम से कम 12 पाकिस्तानी सैनिकों की भी मौत हुई थी, पर उसके बाद के 24 घंटे में 274 तालिबानी अधिकारी व लड़ाके मारे गए थे। पाकिस्तानी हमले का सिलसिला टूट नहीं रहा है और तालिबान भी अपनी सीमा में नुकसान पहुंचाने में पीछे नहीं है। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद के अलावा आतंकियों की आवाजाही भी तनाव का कारण बनी हुई है। सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि अस्पताल पर हमले से तनाव में इजाफा ही होगा।