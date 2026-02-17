यूनुस का बड़बोलापन

राष्ट्र के नाम अपने आखिरी संबोधन में बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने पूर्वोत्तर भारत के राज्यों का जिस तरह जिक्र किया, उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। यूनुस ने अपने उद्बोधन में कहा कि ‘हमारा खुला समुद्र सिर्फ भौगोलिक सीमा नहीं है…

राष्ट्र के नाम अपने आखिरी संबोधन में बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने पूर्वोत्तर भारत के राज्यों का जिस तरह जिक्र किया, उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। यूनुस ने अपने उद्बोधन में कहा कि ‘हमारा खुला समुद्र सिर्फ भौगोलिक सीमा नहीं है, हमारे लिए विश्व-अर्थव्यवस्था से जुड़ने का दरवाजा भी है। नेपाल, भूटान और सेवेन सिस्टर्स समेत इस पूरे क्षेत्र में अपार आर्थिक संभावनाएं छिपी हुई हैं।’ गौर कीजिए, यूनुस ने अपने भाषण में नेपाल और भूटान की संप्रभुता का पूरा ध्यान रखा, पर ‘सेवेन सिस्टर्स’ यानी भारतीय सतबहनी राज्यों का जान-बूझकर यूं उल्लेख किया, मानो वे कोई स्वतंत्र इकाई हों। यूनुस पहले भी चीन के अपने दौरे में इन राज्यों से जुड़े उकसाने वाले बयान दे चुके हैं। इससे लगता है, वह नई सरकार को एक मुद्दा थमा जाना चाहते हैं, ताकि वह नई दिल्ली को पूर्वोत्तर में सुकून की स्थिति में न रहने दे। पिछले 18 महीनों में बीजिंग और इस्लामाबाद से मित्रता गांठने को लेकर यूनुस जिस कदर व्याकुल दिखे, उससे भी लगता है कि उन्होंने यह भाषायी हिमाकत यू हीं नहीं की।

निस्संदेह, भारत का राजनीतिक नेतृत्व इन सबसे गाफिल नहीं है। वह यह भी जानता है कि तारिक रहमान की मां बेगम खालिदा जिया के शासनकाल में बांग्लादेश का तटीय इलाका किस तरह पूर्वोत्तर के आतंकियों और आईएसआई के गुर्गों का सुरक्षित पनाहगाह बन गया था। ऐसे में, ढाका में बनी नई स्थिति नई दिल्ली से विशेष सतर्कता की मांग करती है। तब तो और, जब वहां एक कट‌्टर मजहबी पार्टी (जमात-ए-इस्लामी) अब मजबूत विपक्ष की भूमिका में हो। छिपी हुई बात नहीं है कि जमात के नेता भारत के खिलाफ विष-वमन करते रहते हैं। अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाकर बहुसंख्यक-हितैषी बनने की उसकी राजनीति से बीएनपी भी दबाव में होगी, इसलिए बीएनपी सरकार से तत्काल बहुत उम्मीदें पालना भोलापन ही कहलाएगा। ऐसे में, भारतीय राजनयिकों के लिए बड़ी चुनौती यह है कि वे ढाका के नए निजाम के सामने न सिर्फ यूनुस प्रशासन की कुटिल नीतियों की निरर्थकता साबित करें, बल्कि सरहदी इलाकों में आईएसआई व पूर्वोत्तर के चरमपंथियों के अड्डे न बनने दें।