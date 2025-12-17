क्रिकेट से उम्मीदें

संक्षेप: इंडियन प्रीमियर लीग अर्थात आईपीएल अच्छे क्रिकेटरों के लिए एक ऐसी मंजिल बन गया है, जहां से पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आईपीएल के साथ जुड़े अनेक क्रिकेटरों की ऐसी-ऐसी गाथाएं हैं, जो किसी को भी प्रेरित कर सकती हैं…

इंडियन प्रीमियर लीग अर्थात आईपीएल अच्छे क्रिकेटरों के लिए एक ऐसी मंजिल बन गया है, जहां से पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आईपीएल के साथ जुड़े अनेक क्रिकेटरों की ऐसी-ऐसी गाथाएं हैं, जो किसी को भी प्रेरित कर सकती हैं। अबू धाबी में हुई आईपीएल की एक लघु नीलामी से तीन-चार ऐसे खिलाड़ियों के नाम उभरे हैं, जिनकी चर्चा जरूरी है। उत्तर प्रदेश के युवा क्रिकेटर प्रशांत वीर को रिकॉर्ड 14.20 करोड़ रुपये की बोली लगाकर चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी टीम में शामिल किया है। एक शिक्षा मित्र व किसान के पुत्र प्रशांत वीर कभी रोज 15 किलोमीटर साइकिल चलाकर अभ्यास के लिए पहुंचते थे। अब वह जैसी गेंदबाजी करते हैं, वैसी ही उम्दा बल्लेबाजी भी। उनकी मेहनत रंग लाई है, तभी उनके खेल की कीमत 30 लाख रुपये से शुरू होकर 14.20 करोड़ रुपये तक पहुंची है। एक अन्य मिसाल जम्मू-कश्मीर के आकिब नबी हैं, जिनके पिता उन्हें खेलने से रोका करते थे, पर मेहनत-लगन से नबी आज ऐसे मुकाम पर जा पहुंचे हैं, जहां एक खिलाड़ी के रूप में उनकी कीमत 8.40 करोड़ रुपये आंकी गई है। नबी कश्मीर में न जाने कितने युवाओं की प्रेरणा बन गए हैं।

ठीक ऐसी ही एक सफल गाथा राजस्थान के 19 वर्षीय बल्लेबाज-विकेटकीपर कार्तिक शर्मा की है। छक्के मारने के लिए मशहूर इस युवा को चेन्नई सुपर किंग्स ने रिकॉर्ड 14.20 करोड़ रुपये में अनुबंधित किया है। कार्तिक ने पांच साल की उम्र में ही बता दिया था कि मुझे छक्के मारने वाला खिलाड़ी बनना है। यह वह देश है, जहां एक औसत इंसान साल भर में लाख रुपये भी नहीं कमा पाता है, पर यहां क्रिकेटरों को एक-एक साल के अनुबंध के लिए करोड़ों रुपये मिलना आम बात हो गई है। भारतीय क्रिकेट का यह नया दौर है, जहां अच्छे खिलाड़ियों को अपनी जिंदगी संवारने में वक्त नहीं लगता है। एक ऐसा दौर भी था, जब हमारे खिलाड़ियों को खेलने जाने के लिए अपने यात्रा टिकट खुद खरीदने पड़ते थे। आज भारत में आईपीएल क्रिकेट एक स्वर्णिम अवसर है, जहां मेहनत-लगन से कम समय में ही आसमान की ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है।