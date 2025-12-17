क्रिकेट से उम्मीदें

Hindustan Hindi News
इंडियन प्रीमियर लीग अर्थात आईपीएल अच्छे क्रिकेटरों के लिए एक ऐसी मंजिल बन गया है, जहां से पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आईपीएल के साथ जुड़े अनेक क्रिकेटरों की ऐसी-ऐसी गाथाएं हैं, जो किसी को भी प्रेरित कर सकती हैं। अबू धाबी में हुई आईपीएल की एक लघु नीलामी से तीन-चार ऐसे खिलाड़ियों के नाम उभरे हैं, जिनकी चर्चा जरूरी है। उत्तर प्रदेश के युवा क्रिकेटर प्रशांत वीर को रिकॉर्ड 14.20 करोड़ रुपये की बोली लगाकर चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी टीम में शामिल किया है। एक शिक्षा मित्र व किसान के पुत्र प्रशांत वीर कभी रोज 15 किलोमीटर साइकिल चलाकर अभ्यास के लिए पहुंचते थे। अब वह जैसी गेंदबाजी करते हैं, वैसी ही उम्दा बल्लेबाजी भी। उनकी मेहनत रंग लाई है, तभी उनके खेल की कीमत 30 लाख रुपये से शुरू होकर 14.20 करोड़ रुपये तक पहुंची है। एक अन्य मिसाल जम्मू-कश्मीर के आकिब नबी हैं, जिनके पिता उन्हें खेलने से रोका करते थे, पर मेहनत-लगन से नबी आज ऐसे मुकाम पर जा पहुंचे हैं, जहां एक खिलाड़ी के रूप में उनकी कीमत 8.40 करोड़ रुपये आंकी गई है। नबी कश्मीर में न जाने कितने युवाओं की प्रेरणा बन गए हैं।

ठीक ऐसी ही एक सफल गाथा राजस्थान के 19 वर्षीय बल्लेबाज-विकेटकीपर कार्तिक शर्मा की है। छक्के मारने के लिए मशहूर इस युवा को चेन्नई सुपर किंग्स ने रिकॉर्ड 14.20 करोड़ रुपये में अनुबंधित किया है। कार्तिक ने पांच साल की उम्र में ही बता दिया था कि मुझे छक्के मारने वाला खिलाड़ी बनना है। यह वह देश है, जहां एक औसत इंसान साल भर में लाख रुपये भी नहीं कमा पाता है, पर यहां क्रिकेटरों को एक-एक साल के अनुबंध के लिए करोड़ों रुपये मिलना आम बात हो गई है। भारतीय क्रिकेट का यह नया दौर है, जहां अच्छे खिलाड़ियों को अपनी जिंदगी संवारने में वक्त नहीं लगता है। एक ऐसा दौर भी था, जब हमारे खिलाड़ियों को खेलने जाने के लिए अपने यात्रा टिकट खुद खरीदने पड़ते थे। आज भारत में आईपीएल क्रिकेट एक स्वर्णिम अवसर है, जहां मेहनत-लगन से कम समय में ही आसमान की ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है।

सबसे अच्छी बात है कि अब क्रिकेट में मुंबई, दिल्ली जैसे महानगरों के खिलाड़ियों का वर्चस्व नहीं है, छोटे शहरों और गांवों से आने वाले खिलाड़ी भी झंडे गाड़ने लगे हैं। उत्तर प्रदेश से ही इस बार 13 खिलाड़ी नीलामी में शामिल थे, जिनमें से पांच के लिए बोली लगी। बिहार जैसे राज्य की बात करें, तो यहां के चार खिलाड़ियों को ताजा अनुबंध हासिल हुआ है, तो चार अन्य खिलाड़ियों को उनकी पूर्व की टीमों ने बरकरार रखा है। आकाश दीप, मुकेश कुमार और ईशान किशन तो जाना पहचाना नाम हैं। केकेआर ने पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के बल्लेबाज बेटे सार्थक रंजन को 30 लाख रुपये में साइन किया है, तो सनराइजर्स हैदराबाद ने गोपालगंज के तेज गेंदबाज साकिब हुसैन को, तो मुंबई इंडियंस ने सुपौल के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहम्मद इजहार को अपनी टीम में शामिल किया है। क्रिकेट में किशोर सनसनी वैभव सूर्यवंशी पर इस बार विशेष नजर रहने वाली है। बहरहाल, कोई संदेह नहीं कि नीलामी तक पहुंच जाना ही पर्याप्त नहीं है। खिलाड़ियों को अपने प्रदर्शन पर भी पूरा ध्यान देना होगा। ऐसे भी अनेक खिलाड़ी हैं, जो नीलामी में चमके, लेकिन मैदान में फीके रह गए। ध्यान देने की बात है कि इस देश में क्रिकेट को लोग काफी समय और संसाधन देते हैं, अत: यहां सपनों और उम्मीदों का साकार होना जरूरी है।