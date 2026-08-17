भाजपा की नई टीम

भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई सांगठनिक टीम का ऐलान कर दिया है। हालांकि, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को अपनी नई टीम बनाने में छह महीने से ज्यादा वक्त लगा, पर अब जो टीम सामने आई है, वह समग्रता में जरूरी…

भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई सांगठनिक टीम का ऐलान कर दिया है। हालांकि, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को अपनी नई टीम बनाने में छह महीने से ज्यादा वक्त लगा, पर अब जो टीम सामने आई है, वह समग्रता में जरूरी सियासी पैमानों पर संतुलित नजर आती है। जाति, जनजाति, वर्ग, क्षेत्र, लिंग का बेहतर समन्वय नई टीम में दिख रहा है। भाजपा अध्यक्ष युवा नेता हैं और वह आगामी चुनावों को लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ते दिख रहे हैं। पांच बार विधायक रहे और अब राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने सोच-विचारकर जो टीम बनाई है, उसकी विवेचना अलग-अलग ढंग से हो सकती है। बहरहाल, टीम में कुछ नाम चमकदार हैं, तो अनेक नाम पार्श्व में रहकर काम करते रहे हैं। टीम बनाते समय अनुभव, समीकरण और वर्तमान छवि को ध्यान में रखा गया है। पुरानी टीम में भी जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेता थे और उस टीम से करीब एक चौथाई नेता नई टीम में लिए गए हैं। कुल मिलाकर, जो टीम बनाई गई है, वह मुस्तैदी से काम करे, तो इन दिनों कुछ मुद्दों पर घिरती दिख रही भाजपा को बल मिलेगा।

नई टीम में सबसे बड़ी खूबी यह कि 12 महिलाओं को पदाधिकारी बनाया गया है। इनमें सर्वाधिक परिचित-चर्चित नाम वसुंधरा राजे सिंधिया और स्मृति ईरानी का है। पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्र में मंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे को उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव। दोनों ही नेताओं को जमीनी राजनीति और सरकार में रहने का अनुभव है, दोनों को मुखरता के लिए जाना जाता है। कोई दोराय नहीं कि आज भाजपा नेतृत्व में मुखर महिला नेताओं की जरूरत है। नई टीम का गठन करते हुए भाजपा ने सामाजिक इंजीनियरिंग के हिसाब से काम किया है। विचारवान भाजपा नेता राम माधव को उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को फिर एक बार कोषाध्यक्ष नियुक्त करने के अपने मायने हैं, तो सांसद अनिल बलूनी के पास मीडिया प्रभार बरकरार रखा गया है। एक बड़ा बदलाव भाजपा आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय की विदाई है। वह साल 2015 से ही आईटी सेल संभाल रहे थे। बदलती जरूरतों के मुताबिक अब यह अहम काम नई टीम के हवाले किया गया है, तो आने वाले दिनों में भाजपा की आईटी नीतियों-रणनीतियों में बड़े बदलाव और ताजगी की संभावना है।