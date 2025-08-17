Hindustan Editorial Column 18 August 2025 हमारी टैरिफ चिंता, Editorial Hindi News - Hindustan
हमारी टैरिफ चिंता

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में वार्ता के बाद दुनिया में कुछ राहत का एहसास है। हालांकि, यह एहसास कब तक टिकेगा, कहना मुश्किल है। शिखर-वार्ता से कुछ बातें बहुत स्पष्ट हो गई हैं…

Sun, 17 Aug 2025 10:54 PM
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में वार्ता के बाद दुनिया में कुछ राहत का एहसास है। हालांकि, यह एहसास कब तक टिकेगा, कहना मुश्किल है। शिखर-वार्ता से कुछ बातें बहुत स्पष्ट हो गई हैं। पहली बात, अमेरिका और रूस के बीच अभी भी तालमेल की पूरी संभावना है। इन दोनों नेताओं का परस्पर मिलना अपने आप में ऐतिहासिक घटना है, जिससे पूरी दुनिया में अच्छा संकेत गया है। दूसरी बात, तात्कालिक रूप से ही सही, टैरिफ को लेकर ट्रंप की आक्रामकता घटी हुई लगती है। भारत में भी कुछ राहत का एहसास है। संभव है कि भारत पर रूस की वजह से लगने जा रहा जुर्माना न लगे। यह पुतिन ही नहीं, भारत के भी अनुकूल है। हालांकि, सूचना है कि टैरिफ पर बातचीत के लिए जो अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भारत आ रहा था, वह शायद अभी नहीं आएगा। योजना के अनुसार, 25 से 30 अगस्त तक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल को भारत में रहना था। इस बीच 27 अगस्त भी है, जो वास्तव में भारत पर दबाव बढ़ाने के लिए तय की गई तारीख है। ट्रंप की बेबुनियाद या सतही तल्खी अगर बनी रही, तो इसी दिन टैरिफ पूरी तरह से लागू हो जाएंगे।

बहरहाल, भारत अभी भी यही उम्मीद करेगा कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता हो और अमेरिका हमारी मजबूरियों को समझे। कृषि जैसे क्षेत्र को अगर अमेरिका छोड़ दे, तो भलाई है। कृषि को टैरिफ से दूर रखना न्यायपूर्ण भी होगा। भारत की अमीरी विगत वर्षों में भले बढ़ी हो, पर यहां किसानों को सहयोग की जरूरत है। किसानों, दुग्ध-उत्पादकों को अगर सहयोग नहीं मिलेगा, तो भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही नहीं, बल्कि समग्र अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर होगा। कृषि उत्पाद और दुग्ध उत्पाद, दोनों ही भारत में स्थानीय धार्मिक-सामाजिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। हम हर तरह के उत्पाद के लिए अपने दरवाजे नहीं खोल सकते। इन उत्पादों को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए अमेरिका को तत्पर होना चाहिए। इस बात को पूर्ववर्ती अमेरिकी सरकारें समझती थीं, पर वर्तमान अमेरिकी सरकार को भारतीय मानस की कोई चिंता नहीं है। टैरिफ के आगे अगर भारत पूरा झुक गया, तो भारतीय संस्कृति में बुरे बदलावों की नई शुरुआत होगी। लाल किले के प्राचीर से भी प्रधानमंत्री ने यही इशारा किया है। अपनी बात समझाने के लिए भारत को बहुत सुनियोजित तरीके से कदम उठाने चाहिए। भारत की ओर से वार्ता में उन्हीं लोगों को शामिल होना चाहिए, जो भारतीय संस्कृति का महत्व समझते हों और अमेरिकी प्रतिनिधियों को भी समझाने की क्षमता रखते हों। यह केवल अर्थशास्त्र का मामला नहीं है, भारत के समाजशास्त्र का भी मामला है।

निस्संदेह, यह भारत के लिए चुनौतियों का दौर है। लगभग ढाई महीने के समय में ही भारत की चुनौतियां चरम पर पहुंच गई हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ गंवा दिया है, जैसे, अमेरिका लगभग दो दशक बाद फिर भारत और पाकिस्तान को तराजू के एक ही पलड़े पर रख रहा है। पाकिस्तान अपनी कमजोरी की वजह से फिर अमेरिका की गोद में बैठना चाहता है और उसे चीन की भी गोद चाहिए। पाकिस्तान अपने शैशवकाल की सांप्रदायिक शैतानियों से भले न उबरे, पर भारत एक परिपक्व देश है, जिसे तथ्य और तर्क का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तथ्य और तर्क की जरूरत भारतीय नेताओं और वार्ताकारों को कदम-कदम पर पड़ने वाली है। वैश्विक संबंधों की इससे भी बड़ी पहेलियों को हम सुलझा चुके हैं, इस बार भी हमें कामयाबी मिलेगी।

