प्रशासन में जाति-भेद

संक्षेप: प्रशासन से जुड़ी कुछ ऐसी गंभीर शिकायतें सामने आई हैं, जिनसे पता चलता है कि प्रशासनिक अधिकारियों के बीच आंतरिक रूप से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की कथित आत्महत्या और उसके बाद सहायक…

प्रशासन से जुड़ी कुछ ऐसी गंभीर शिकायतें सामने आई हैं, जिनसे पता चलता है कि प्रशासनिक अधिकारियों के बीच आंतरिक रूप से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की कथित आत्महत्या और उसके बाद सहायक उप-निरीक्षक (एएसआई) संदीप लाठर की मौत ने न केवल हरियाणा, बल्कि देश भर में लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। देश के आला अधिकारी इस पर क्या सोचते हैं, यह तो स्पष्ट नहीं है, मगर लोगों को यह तो पता चल ही गया है कि उच्चाधिकारियों के बीच संवाद, समन्वय, परस्पर सम्मान का स्तर ऊंचा नहीं है। आईपीएस पूरन की कथित आत्महत्या का मामला जातिभेद से लेकर भ्रष्टाचार और अपराध की दुनिया तक से जुड़ता लग रहा है। इस मामले में रोज कोई नया पहलू जुड़ रहा है। स्वाभाविक ढंग से देखें, तो आत्महत्या करने वाले अधिकारी काफी वरिष्ठ थे। वह 24 साल से आईपीएस थे, क्या उन्होंने जातिगत भेदभाव को इतने वर्षों तक झेला? आला अधिकारियों पर तो यह जिम्मेदारी होती है कि कमजोर-दलितों-पिछड़ों को किसी भी तरह के भेदभाव से बचाने में अपनी पूरी शक्ति लगा दें। अब तो यह सवाल खड़ा हो गया है कि प्रशासनिक सेवाओं में जातिगत भेदभाव इतना प्रबल है कि आला अधिकारी भी घुटने टेक दे रहे हैं।

आशंका यह भी जताई जा सकती है कि हरियाणा का यह मामला अकेला नहीं है, तो क्या प्रशासनिक प्रशिक्षण के दौरान ही जातिगत भेदभाव जैसी खराबी को दूर नहीं किया जा रहा है? एक आईपीएस की कथित आत्महत्या पूरी प्रशासनिक सेवा के लिए चिंता का विषय होनी चाहिए। यह आईपीएस अधिकारी अपने अंतिम संदेश में एक नहीं, बल्कि आठ वरिष्ठ अधिकारियों पर आरोप लगा गए हैं। अब इन आठ अधिकारियों का क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि उनके अपराध को उनका महकमा कैसे प्रमाणित करेगा? अगर प्रशासन में जातिगत भेदभाव है, तो क्या जांच को प्रभावित करने की कोशिश नहीं होगी? भूलना नहीं चाहिए, इन आईपीएस अधिकारी की पत्नी वरिष्ठ आईएसएस अधिकारी हैं और प्रारंभ में उनका जो व्यवहार रहा, उससे यही संदेश गया है कि एक प्रशासनिक अधिकारी का भी अपने प्रशासन पर विश्वास पुख्ता नहीं है। अपने आईपीएस पति के शव का पोस्टमॉर्टम रोकने का जो प्रयास आईएसएस पत्नी ने किया, उससे कुछ देर में ही कई सवाल खड़े हो गए। हालांकि, उन्होंने बाद में प्रशासन पर पूरा विश्वास जताया, मगर इससे पहले जो कुछ हुआ, वह प्रशासन की कमियों में शुमार हो गया।