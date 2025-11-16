परिवारवाद की नियति

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की करारी हार राष्ट्रीय जनता दल के लिए तो बड़ा झटका है ही, इस पराजय ने राजनीतिक परिवारों के भीतर बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के टकराव को एक बार फिर सार्वजनिक किया है…

बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की करारी हार राष्ट्रीय जनता दल के लिए तो बड़ा झटका है ही, इस पराजय ने राजनीतिक परिवारों के भीतर बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के टकराव को एक बार फिर सार्वजनिक किया है। राजद सुप्रीमो लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य ने जिस तरह अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव और उनके दो करीबी नेताओं पर मुखर निशाना साधा है, वह लालू परिवार के अलावा राजद कार्यकर्ताओं के लिए भी एक बेहद कटु अनुभव है। रोहिणी ने न सिर्फ नाम लेकर कुछ लोगों की भूमिका पर सवाल खड़े किए, बल्कि राजनीति व परिवार से अलग होने का भी एलान कर दिया। गौरतलब है, रोहिणी पिछले लोकसभा चुनाव में सारण संसदीय क्षेत्र से पार्टी की उम्मीदवार थीं और करीब 13,600 मतों से चुनाव हार गई थीं। विधानसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी पार्टी व परिवार से निकाल दिया गया था। इन सबसे यही संदेश गया है कि यह परिवार के भीतर एकाधिकार हासिल करने और उसे दूसरे सदस्यों द्वारा चुनौती देने का नतीजा है। जाहिर है, पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं के मनोबल पर इसका बुरा असर पड़ेगा, जबकि उन्हें इस वक्त एकजुटता की कहीं अधिक दरकार है।

यह सिर्फ एक राजनीतिक परिवार का मसला नहीं है, तमाम वंशवादी-व्यक्तिवादी दलों की यही विडंबना है। खासकर क्षेत्रीय दलों में यह विद्रूप कहीं अधिक दिखता है। तमिलनाडु, तेलंगाना से लेकर आंध्र, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जहां कहीं भी एक से अधिक सदस्य राजनीति में सक्रिय हैं, वहां महत्वाकांक्षाओं के टकराव शर्मनाक रूप से सामने आते हैं। उनमें से सबसे सशक्त सदस्य के साथ कार्यकर्ता लामबंद होते हैं, मगर आम अवाम के बीच उसकी नैतिक आभा जरूर मलिन पड़ जाती है। व्यक्तिवादी पार्टियों का भविष्य भी एक व्यक्ति के आस-पास घूमता है। ऐसे दलों के प्रमुख कभी अपना उत्तराधिकारी तैयार नहीं करते और न ही किसी को इतना मजबूत होने देते हैं कि वह उन्हें चुनौती दे सके। ऐसे में, उनके पतन के साथ दल के भविष्य पर प्रश्नचिह्न लग जाता है। ओडिशा का बीजू जनता दल इसका ताजा उदाहरण है। करीब 24 साल तक एकछत्र राज करने वाले बीजू जनता दल में नवीन पटनायक के अस्वस्थ होने के बाद एक बड़ा खालीपन पैदा हुआ है। इसकी तस्दीक नुआपाड़ा उप-चुनाव कर रहा है, जहां पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई।