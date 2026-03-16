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उलझता युद्ध

Mar 16, 2026 10:55 pm ISTHindustan लाइव हिन्दुस्तान
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ईरान-अमेरिका युद्ध शुरू हुए आधा महीने से ज्यादा वक्त बीत गया, लेकिन दिनों-दिन यह उलझता जा रहा है। यह युद्ध बड़ी चिंता ही नहीं, बल्कि मानवता का अपमान है। युद्ध में दोनों तरफ से अतिवादी कदम उठाए जा रहे हैं…

उलझता युद्ध

ईरान-अमेरिका युद्ध शुरू हुए आधा महीने से ज्यादा वक्त बीत गया, लेकिन दिनों-दिन यह उलझता जा रहा है। यह युद्ध बड़ी चिंता ही नहीं, बल्कि मानवता का अपमान है। युद्ध में दोनों तरफ से अतिवादी कदम उठाए जा रहे हैं। युद्ध रोकने की कोशिशें नदारद हैं, पर अमेरिका के ज्यादातर सहयोगी इस युद्ध के लिए तैयार नहीं हैं। तेल का अभाव झेल रही दुनिया जानती है, होर्मुज जलडमरूमध्य पर यातायात का सुचारू होना जरूरी है। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि वह ईरान पर हावी हो जाएंगे और होर्मुज मार्ग पर असर नहीं पड़ेगा। अब यह काम ट्रंप या उनकी सेना नहीं कर पा रही है, तो उन्होंने चीन और नाटो के सदस्य देशों को एक तरह से ललकारा है कि ये देश इस समुद्री मार्ग को खुलवाने के लिए आगे आएं। इस बीच, सोमवार को कच्चे तेल की कीमत लगभग 105 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई है। वास्तव में, यह ऐसे देशों को युद्ध में शामिल करने की एक चाल हो सकती है, जो युद्ध के पक्ष में नहीं हैं। सीधा सा अर्थ है - होर्मुज को खुलवाने की कोई भी कोशिश ईरान से लड़ने के समान होगी।

इस त्रासद युद्ध के संबंध में दूसरी सबसे अहम बात है, अफवाहों और डीपफेक का इस्तेमाल। अफवाहों का बाजार ऐसा गर्म है कि कभी ईरान के नए सर्वोच्च नेता के न होने या बुरी तरह से घायल होने की खबर आती है, तो कभी इजरायल के सर्वोच्च नेता के निधन की खबर आती है। खुद को जिंदा बताने के लिए इजरायली नेता अपना वीडियो जारी करते हैं, जिसे एक एआई टूल ग्रोक डीपफेक करार देता है। यह एक ऐसा युद्ध है, जिसमें एकाधिक देश अपने नेताओं को सुरक्षित करने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं। तकनीक के आधुनिक दौर में यह बहुत खतरनाक बात है कि किसी भी नेता की हत्या के लिए उसका ‘लोकेशन’ ज्ञात होना पर्याप्त है। अगर इजरायल को ईरानी नेताओं की ‘लोकेशन’ चाहिए, तो ईरान भी कम नहीं है। नेताओं की ‘लोकेशन’ की बेरहम तलाश के दौर में सच्चाई अपना ‘लोकेशन’ गंवा चुकी है। आज हकीकत यह है कि दुनिया विश्वास या अविश्वास की बेहद नाजुक डोर पर टिकी है। ध्यान रहे, विगत महीनों से ट्रंप हर किसी पर टैरिफ की तलवार भांज रहे थे, अमेरिकी मदद और संवेदना के दायरे को समेटते चले जा रहे थे। आज जब जरूरत आन पड़ी है, तब उनके नाटो के देश ही मदद का हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं। विडंबना देखिए, कुछ ही महीने पहले ट्रंप को नाटो की जरूरत नहीं थी, पर आज उन्हें इसकी याद आ रही है। यह एक सबक है कि दुनिया में किसी महाशक्ति का व्यवहारकुशल होना जरूरी है, तभी आड़े वक्त में दूसरे देश साथ खड़े होते हैं।

जहां तक भारत की बात है, तो उसे होर्मुज में ईरान ने कुछ राहत दी है, स्थितियां बहुत तो नहीं बिगड़ेंगी, पर तेल-गैस की किल्लत कमोबेश बनी रहेगी। तेल के मामले में भारत के आत्मनिर्भर न होने की कीमत सबको चुकानी पड़ेगी। भारत के लिए यह बहुत जटिल समय है और उसे संतुलन साधकर चलना है। जहां भारत में एक तबका ईरान का साथ देने के लिए बेचैन है, तो वहीं, ऐसे भारतीय भी हैं, जो ईरान व अन्य देशों से स्वदेश लौटने को बेताब हैं। बड़ी संख्या में भारतीयों को स्वदेश लाया जा रहा है। अकेले सोमवार को यूएई, सऊदी अरब व अन्य देशों से भारत के लिए 45 उड़ानें तय थीं। वैसे युद्ध शुरू होने के बाद से करीब 2,20,000 भारतीय लौट चुके हैं। सबको यह दुआ और उम्मीद करनी चाहिए कि भारतीयों को देश व विदेश में कम से कम परेशानी हो।

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