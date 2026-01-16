महाराष्ट्र के सबक

संक्षेप: महाराष्ट्र में हुए शहरी निकाय चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन की जीत खास मायने रखती है। यह माना जा रहा था कि सीटें जीतने में भाजपा गठबंधन आगे रहेगा, पर उसे इस तरह की बड़ी जीत हासिल होगी, इसका अनुमान चुनावी पंडितों को भी नहीं था…

महाराष्ट्र में हुए शहरी निकाय चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन की जीत खास मायने रखती है। यह माना जा रहा था कि सीटें जीतने में भाजपा गठबंधन आगे रहेगा, पर उसे इस तरह की बड़ी जीत हासिल होगी, इसका अनुमान चुनावी पंडितों को भी नहीं था। महाराष्ट्र के 29 निकायों के लिए हुए चुनाव में से ज्यादातर में भाजपा के नेतृत्व में हासिल जीत से विपक्षी दलों को नुकसान होता दिख रहा है। विपक्षी दलों ने अपनी जरूरत देखकर अलग-अलग तरह से तालमेल बिठाने की कोशिश की थी। ऐसे बेमेल गठबंधनों से कहीं-कहीं तो जीत हासिल हो सकती है, पर बड़ी जीत हासिल करने के लिए गठबंधन में तार्किकता होनी चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि राजनीतिक दल जो गठजोड़ बना रहे हैं, वह उनके हित में है। आम तौर पर देखा गया है कि चुनाव से ठीक पहले किया गया गठबंधन अक्सर उल्टा पड़ जाता है। पवार परिवार के बीच अचानक हुआ तालमेल हो या ठाकरे परिवार के बीच लाभ देखकर बना समन्वय, दोनों की प्रशंसा नहीं की जा सकती। ऐसे संबंधों में अगर स्वाभाविकता होती या ऐसे संबंधों को बनाने के प्रयास चुनावी नहीं होते, तो लोग जरूर स्वीकार कर लेते।

महाराष्ट्र के निकाय चुनाव परिणाम सबक की तरह हैं। यह कहने में कोई हर्ज नहीं कि अगर पूरा विपक्ष मिलकर मजबूती से लड़ता, तो सत्तारूढ़ गठबंधन को तगड़ी चुनौती दे सकता था। अपने देश में राज्य कोई भी हो, केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को कहीं भी हराने के लिए विपक्ष को मजबूत गठबंधन की जरूरत है। यहां तक कि तमिलनाडु में भी भाजपा गठबंधन को हराना तभी मुमकिन होता है, जब वहां उसके खिलाफ मजबूत गठबंधन खड़ा होता है। दूसरी बात यह भी है कि भाजपा आम तौर पर अन्य दलों से गठबंधन या तालमेल बिठाने में ज्यादा कुशल साबित होती है। दूसरी ओर, विपक्षी दलों के बीच जैसी एकता लोकसभा चुनाव के समय दिखी थी, वैसी बिहार में नहीं दिखी या न ही महाराष्ट्र में नहीं दिखी, तो परिणाम सामने हैं। भाजपा ज्यादा मजबूत होकर सामने आ गई है। अगर महाराष्ट्र में दावा किया जा रहा है कि स्थानीय निकायों में अगले पच्चीस साल अब भाजपा के हैं, तो गलत नहीं है। बेशक, भाजपा के गठबंधन महायुति में भी परस्पर अविश्वास रहा है, पर महायुति अपने मतभेदों को यथासमय दूर करते हुए खुद को बचाए रखता है। दूसरी ओर, विपक्षी दल अपने मतभेदों को दूर करने पर यथोचित ध्यान नहीं देते।